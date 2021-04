Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 19/4 tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao về chủ đề "Tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột".

Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong tháng Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (tháng 4/2021). Sự kiện sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp.

Cuối tháng 2 năm nay, với tư cách Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tham dự và có bài phát biểu đầu tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến với chủ đề "Giải quyết các nguy cơ đối với hoà bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu".

Theo chương trình làm việc tháng 4/2021 do Việt Nam đề xuất, Hội đồng Bảo an sẽ có 15 cuộc họp công khai, 10 cuộc họp kín thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế như tình hình Trung Đông, Syria, Libya, Yemen, Sudan, Nam Sudan, Mali, khu vực Hồ Lớn, Tây Sahara, Colombia, Kosovo. Các cơ quan trực thuộc của Hội đồng Bảo an cũng sẽ có nhiều cuộc họp trong tháng.

Trong đó, 4 hoạt động thảo luận mở do Việt Nam chủ trì được tổ chức trong tháng này gồm thảo luận về nội dung khắc phục hậu quả bom mìn (ngày 8/4), bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang (ngày 14/4), hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực, tiểu khu vực (ngày 19/4) và bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu (ngày 27/4).

Trước đó, ngày 8/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an về chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn” dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội.

Đây là lần thứ hai Việt Nam được được đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong cùng một nhiệm kỳ với tư cách là một nước Ủy viên không thường trực. Trước đó, từ ngày 2/1/2020, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Họp đồng Bảo An, mở đầu cho nhiệm kỳ thành viên Liên Hợp Quốc 2020 - 2021.