Trang chủ Dân sinh

Chủ tịch nước quyết định tặng quà cho người có công dịp Tết Nguyên đán

Phúc Minh

06/01/2026, 09:24

Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, với hai mức quà là 600 nghìn đồng và 300 nghìn đồng...

Người có công với cách mạng. Ảnh: Mạnh Dũng.
Người có công với cách mạng. Ảnh: Mạnh Dũng.

Mức quà 600 nghìn đồng dành tặng cho người có công với cách mạng gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mức quà này cũng dành tặng cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Bên cạnh đó, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng được hưởng mức quà 600 nghìn đồng.

Mức quà 300 nghìn đồng được tặng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Mức quà này cũng dành tặng cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Nguồn kinh phí tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 được bố trí trong kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2026.

Theo Bộ Nội vụ, chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công trong những năm qua được thực hiện đúng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và bám sát lộ trình cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công.

Hàng năm, ngân sách Nhà nước dành sự ưu tiên đặc biệt, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo chi thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công.

Hiện nay, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công tăng từ 2.055.000 đồng lên mức 2.789.000 đồng (tăng 35.7%), là mức tăng cao nhất trong các lần điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, góp phần đảm bản và nâng cao đời sống người có công với cách mạng và thân nhân.

Hằng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch nước đều ban hành Quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng. Điều này thể hiện truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" đã được gìn giữ và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Từ khóa:

người có công với cách mạng tặng quà Tết Nguyên đán 2026 thương binh

