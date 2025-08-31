Chủ Nhật, 31/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Hà Anh

31/08/2025, 10:52

Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.

Sơ đồ giá cổ phiếu PDR trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PDR trên TradingView.

Ông Nguyễn Văn Đạt thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu, nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Đạt tại PDR sẽ giảm từ hơn 359 triệu cổ phiếu, chiếm 36,72% xuống còn gần 272 triệu cổ phiếu, chiếm 27,7% vốn tại PDR.

Chốt phiên ngày 29/08, giá cổ phiếu này tăng 0,61% lên 24,550 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đạt thu về gần 2.2 ngàn tỷ đồng.

Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.

Ông Đạt khẳng định: “Cá nhân tôi có thể hy sinh lợi ích ngắn hạn, nhưng đổi lại, Phát Đạt và cổ đông sẽ có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn.”

Đáng chú ý, PDR cho biết cuối năm 2022, giữa bối cảnh khủng hoảng nợ trái phiếu bao trùm toàn thị trường, ông Đạt cũng đã từng bán tài sản cá nhân hơn 2.000 tỷ đồng để giúp Phát Đạt tất toán nợ, đảm bảo cam kết với các trái chủ và với gần 2.000 tỷ đồng dự kiến thu về lần này, ông Đạt góp phần chuẩn bị “bệ phóng” cho kế hoạch bứt phá của Phát Đạt ngay khi thị trường đang chuyển biến tích cực.

Bên cạnh loạt dự án đang triển khai, Phát Đạt vừa quyết định đẩy mạnh hướng đi mới hướng về khu vực trung tâm các đô thị lớn thông qua đàm phán mua lại một số dự án quy mô thuộc vùng lõi đô thị TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Hà Nội.

Mới đây, PDR đã phát hành 72.578.806 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:8. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2024 và của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Trước đó vào giữa tháng 6/2024, PDR đã chào bán hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu - trong đó, ông Đạt đã mua hơn 51 triệu cổ phiếu và sau giao dịch này, ông Đạt tăng sở hữu cô phiếu lên gần 335 triệu cổ phiếu, chiếm 38,34% vốn tại PDR.

Được biết, SSI Research đã cập nhật tiến độ dự án của PDR, gồm:

- Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn Iconic – Bình Định – 1.422 lô đất) mở bán từ quý 4/2024, hiện đang trong quá trình xây dựng. PDR dự kiến bán 800 sản phẩm trong năm 2025 với tổng doanh số bán hàng khoảng 2.500 tỷ đồng và ghi nhận doanh thu khoảng 700 tỷ đồng từ 300 sản phẩm.

- Dự án Thuận An 1 & 2 (4,4ha): Thuận An 1 (1,8ha) là tòa nhà 39 tầng gồm 2.700 căn hộ và shophouse. Thủ tục pháp lý đã hoàn tất vào tháng 6. Hiện dự án đang được xây dựng và dự kiến mở bán vào nửa cuối năm 2025.

- Dự án La Pura (Astral City) hiện đang nhận đặt trước, dự kiến mở bán vào quý 3/2025. PDR chỉ đóng vai trò là đơn vị phát triển dự án và sẽ thu phí quản lý phát triển. Công ty kỳ vọng thu hồi khoảng 1.083 tỷ đồng nợ từ dự án này.

- Khu công nghiệp Quảng Ngãi (400ha) dự kiến được phê duyệt đầu tư trong vòng hai tuần tới.

Các dự án khác như Han River (Đà Nẵng), Serenity Phước Hải (Bà Rịa–Vũng Tàu), Paulo Condor (Côn Đảo) đang hoàn tất thủ tục pháp lý và dự kiến mở bán vào nửa cuối năm 2025.

Về kế hoạch kinh doanh, PDR dự kiến phát triển khoảng 400ha quỹ đất trong những năm tới, bao gồm 290ha tại 4 dự án ở Bình Dương và 52ha tại Vũng Tàu. Theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo, công ty sẽ ưu tiên mở rộng tại các thị trường Bình Dương, Bà Rịa–Vũng Tàu và Đồng Nai.

Tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 27/6, PDR sẽ xin ý kiến cổ đông về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% cho năm 2025, và cổ tức tiền mặt 5% cùng cổ tức cổ phiếu 12% cho năm 2026.

Trong năm 2025, PDR dự kiến ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 265% so với cùng kỳ và kỳ vọng tổng doanh số bán hàng sẽ đạt 5.000 tỷ đồng.

PDR lên kế hoạch chuyển nhượng 94% vốn tại công ty con

09:02, 25/06/2025

PDR lên kế hoạch chuyển nhượng 94% vốn tại công ty con

Phó Chủ tịch PDR đăng ký bán hết cổ phiếu trước khi họp đại hội cổ đông

09:49, 10/06/2025

Phó Chủ tịch PDR đăng ký bán hết cổ phiếu trước khi họp đại hội cổ đông

PDR hoán nợ thành công hơn 34 triệu cổ phiếu, giá 20.000 đồng/cp cho ACA

16:35, 17/04/2025

PDR hoán nợ thành công hơn 34 triệu cổ phiếu, giá 20.000 đồng/cp cho ACA

Từ khóa:

bán cổ phiếu cho công ty vay bất động sản Chủ tịch công ty hy sinh lợi ích ngắn hạn kế hoạch kinh doanh mới PDR tất toán nợ

Đọc thêm

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

Nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 đã bán ròng 42.199,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 29426.1 tỷ đồng.

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 28/8, có 25 triệu cổ phiếu HAG được giao dịch thỏa thuận với trị giá là 395 tỷ đồng, tương đương 15.800 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 29/8, giá cổ phiếu HAG tăng thêm 0,92% lên 16.500 đồng/cổ phiếu.

Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh lịch sử mới sau kỳ nghỉ

Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh lịch sử mới sau kỳ nghỉ

Mặc dù tăng mạnh 2,2% trong tuần qua nhưng VN-Index vẫn bộc lộ một chút khó khăn trong việc chinh phục ngưỡng 1700 điểm. Chỉ số vẫn chưa thể vượt qua đỉnh cao tuần trước đó nhưng cơ hội sau kỳ nghỉ Lễ 2/9 là rất lớn.

Vietjet: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc - Đơn đặt hàng tàu bay kỷ lục - Khởi công dự án Long Thành

Vietjet: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc - Đơn đặt hàng tàu bay kỷ lục - Khởi công dự án Long Thành

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán sáu tháng đầu năm 2025 với kết quả tăng trưởng vượt bậc, khẳng định tầm vóc quốc tế, thu hút đầu tư, xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm động lực phát triển hàng không của khu vực và thế giới.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 24-30/8/2025: Chiến tranh thương mại âm ỉ nóng, “cửa” hạ lãi suất Fed đã rộng hơn

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 24-30/8/2025: Chiến tranh thương mại âm ỉ nóng, “cửa” hạ lãi suất Fed đã rộng hơn

Dù đã phần nào lắng xuống, cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho thấy sức nóng âm ỉ trong tuần này, với sự cảnh báo thuế quan mới nhằm vào Trung Quốc và lập trường cứng rắn của Washington về thuế quan với Canada...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

Chứng khoán

2

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Chứng khoán

3

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Chứng khoán

4

Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh lịch sử mới sau kỳ nghỉ

Chứng khoán

5

CMC đón nhận Bằng khen của Thủ tướng trong dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh

Doanh nghiệp

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: