Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.

Ông Nguyễn Văn Đạt thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu, nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Đạt tại PDR sẽ giảm từ hơn 359 triệu cổ phiếu, chiếm 36,72% xuống còn gần 272 triệu cổ phiếu, chiếm 27,7% vốn tại PDR.

Chốt phiên ngày 29/08, giá cổ phiếu này tăng 0,61% lên 24,550 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đạt thu về gần 2.2 ngàn tỷ đồng.

Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.

Ông Đạt khẳng định: “Cá nhân tôi có thể hy sinh lợi ích ngắn hạn, nhưng đổi lại, Phát Đạt và cổ đông sẽ có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn.”

Đáng chú ý, PDR cho biết cuối năm 2022, giữa bối cảnh khủng hoảng nợ trái phiếu bao trùm toàn thị trường, ông Đạt cũng đã từng bán tài sản cá nhân hơn 2.000 tỷ đồng để giúp Phát Đạt tất toán nợ, đảm bảo cam kết với các trái chủ và với gần 2.000 tỷ đồng dự kiến thu về lần này, ông Đạt góp phần chuẩn bị “bệ phóng” cho kế hoạch bứt phá của Phát Đạt ngay khi thị trường đang chuyển biến tích cực.

Bên cạnh loạt dự án đang triển khai, Phát Đạt vừa quyết định đẩy mạnh hướng đi mới hướng về khu vực trung tâm các đô thị lớn thông qua đàm phán mua lại một số dự án quy mô thuộc vùng lõi đô thị TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Hà Nội.

Mới đây, PDR đã phát hành 72.578.806 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:8. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2024 và của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Trước đó vào giữa tháng 6/2024, PDR đã chào bán hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu - trong đó, ông Đạt đã mua hơn 51 triệu cổ phiếu và sau giao dịch này, ông Đạt tăng sở hữu cô phiếu lên gần 335 triệu cổ phiếu, chiếm 38,34% vốn tại PDR.

Được biết, SSI Research đã cập nhật tiến độ dự án của PDR, gồm:

- Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn Iconic – Bình Định – 1.422 lô đất) mở bán từ quý 4/2024, hiện đang trong quá trình xây dựng. PDR dự kiến bán 800 sản phẩm trong năm 2025 với tổng doanh số bán hàng khoảng 2.500 tỷ đồng và ghi nhận doanh thu khoảng 700 tỷ đồng từ 300 sản phẩm.

- Dự án Thuận An 1 & 2 (4,4ha): Thuận An 1 (1,8ha) là tòa nhà 39 tầng gồm 2.700 căn hộ và shophouse. Thủ tục pháp lý đã hoàn tất vào tháng 6. Hiện dự án đang được xây dựng và dự kiến mở bán vào nửa cuối năm 2025.

- Dự án La Pura (Astral City) hiện đang nhận đặt trước, dự kiến mở bán vào quý 3/2025. PDR chỉ đóng vai trò là đơn vị phát triển dự án và sẽ thu phí quản lý phát triển. Công ty kỳ vọng thu hồi khoảng 1.083 tỷ đồng nợ từ dự án này.

- Khu công nghiệp Quảng Ngãi (400ha) dự kiến được phê duyệt đầu tư trong vòng hai tuần tới.

Các dự án khác như Han River (Đà Nẵng), Serenity Phước Hải (Bà Rịa–Vũng Tàu), Paulo Condor (Côn Đảo) đang hoàn tất thủ tục pháp lý và dự kiến mở bán vào nửa cuối năm 2025.

Về kế hoạch kinh doanh, PDR dự kiến phát triển khoảng 400ha quỹ đất trong những năm tới, bao gồm 290ha tại 4 dự án ở Bình Dương và 52ha tại Vũng Tàu. Theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo, công ty sẽ ưu tiên mở rộng tại các thị trường Bình Dương, Bà Rịa–Vũng Tàu và Đồng Nai.

Tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 27/6, PDR sẽ xin ý kiến cổ đông về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% cho năm 2025, và cổ tức tiền mặt 5% cùng cổ tức cổ phiếu 12% cho năm 2026.

Trong năm 2025, PDR dự kiến ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 265% so với cùng kỳ và kỳ vọng tổng doanh số bán hàng sẽ đạt 5.000 tỷ đồng.