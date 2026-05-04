Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt để tháo gỡ vướng mắc cho TP.Hồ Chí Minh
Đỗ Như
04/05/2026, 15:51
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là cơ sở thể chế quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện cho TP.Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ...
Sáng ngày 4/5/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu
Quốc hội TP.Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề dân
sinh, đồng thời kiến nghị Quốc hội, các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện
chính sách về an sinh xã hội, đất đai, giáo dục, phát triển đô thị và tổ chức bộ
máy ở cơ sở.
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần
Thanh Mẫn ghi nhận các ý kiến xác đáng của cử tri.
Chia sẻ với cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội,
Chủ tịch Quốc hội cho biết quý 1/2026, cả nước tăng trưởng 7,83%, còn TP.Hồ Chí Minh tăng
trưởng 8,27%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thành phố thu hút đầu tư
trực tiếp nước ngoài khoảng 2,9 tỷ USD, tăng 220% so với cùng kỳ; đón gần 20
triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước; thu ngân sách quý /2026 ước đạt
242.800 tỷ đồng.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá TP.Hồ Chí Minh đã đổi mới mạnh mẽ trong
quản trị, vận hành bộ máy, khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù từ
Nghị quyết 98, Nghị quyết 188, Nghị quyết 222 và Nghị quyết 280; rút ngắn thời
gian, thủ tục đầu tư dự án, sử dụng đất; triển khai nhiều chính sách mới được
người dân đón nhận.
Liên quan đến cơ chế phát triển TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội
cho biết tại cuộc làm việc vừa qua với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thành
phố đã đề nghị sửa đổi nghị quyết của Bộ Chính trị về TP.Hồ Chí Minh và đã được đồng ý
về chủ trương. Tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị cũng có đề xuất ban hành Luật
Đô thị đặc biệt cho TP.Hồ Chí Minh và được Bộ Chính trị thống nhất.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng từ nay đến Kỳ họp thứ
hai, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10, tháng 11 tới, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh
sẽ làm việc với Bộ Chính trị để có nghị quyết mới. Sau đó Ban Thường vụ Thành ủy,
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội để chuẩn bị xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.Hồ Chí Minh theo hướng phản
ánh đúng tầm vóc, vị thế, sứ mệnh của Thành phố.
“Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô sửa đổi với nhiều
cơ chế, chính sách đặc thù. Những cơ chế đặc thù, đặc biệt dành cho TP.Hồ Chí Minh tới
đây cũng có thể được xây dựng theo hướng tương tự. Đây sẽ là cơ sở thể chế quan
trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện cho Thành phố phát triển mạnh
mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống
chính trị ngày càng vững mạnh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Từ các ý kiến cử tri và phần trao đổi của lãnh đạo Ủy ban
nhân dân TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội khái quát các nhóm vấn đề lớn về các nhiệm vụ
trọng tâm trong thời gian tới.
Đặc biệt, với nhóm vấn đề về đất đai, quy hoạch, nhà ở và
tài sản của người dân, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội đã ban hành nghị quyết
quy định một số chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi
hành Luật Đất đai.
Hiện, Chính phủ đang khẩn trương ban hành nghị định, các bộ
ban hành thông tư để triển khai nghị quyết của Quốc hội. Bộ Tài nguyên và Môi
trường đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện, sau đó
sẽ trình Chính phủ đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Đất đai.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae
22:58, 02/05/2026
Chính phủ thúc cắt giảm thủ tục, dồn lực 4 “điểm nghẽn” để đạt tăng trưởng hai con số
18:30, 02/05/2026
Chủ tịch Quốc hội: Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế đặc thù cho TP.HCM
Thủ tướng Nhật Bản kết thúc chuyến thăm Việt Nam, mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược mới
Sáng 3/5/2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1–3/5. Những kết quả đạt được qua chuyến thăm cho thấy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, chuyển dịch rõ nét sang kinh tế, công nghệ và an ninh kinh tế.
Nhật Bản cập nhật FOIP, mở rộng không gian hợp tác chiến lược với Việt Nam
Phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae công bố cập nhật FOIP, làm rõ các ưu tiên công nghệ, chuỗi cung ứng và hợp tác kinh tế, đặt quan hệ Việt Nam – Nhật Bản vào không gian phát triển mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae
Chiều 2/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam, trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác nghị viện và triển khai thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước Ấn Độ, định hình khuôn khổ hợp tác mới
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 5–7/5/2026 diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm Đối tác Chiến lược Toàn diện, hướng tới định hình khuôn khổ hợp tác song phương giai đoạn tiếp theo.
Việt Nam – Nhật Bản mở rộng trụ cột hợp tác, đặt mục tiêu mới đến 2030
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hội đàm, thống nhất mở rộng hợp tác, xác lập mục tiêu về kinh tế, thương mại đến năm 2030 song phương.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: