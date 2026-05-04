Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt để tháo gỡ vướng mắc cho TP.Hồ Chí Minh

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là cơ sở thể chế quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện cho TP.Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ...

Sáng ngày 4/5/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề dân sinh, đồng thời kiến nghị Quốc hội, các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện chính sách về an sinh xã hội, đất đai, giáo dục, phát triển đô thị và tổ chức bộ máy ở cơ sở.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận các ý kiến xác đáng của cử tri.

Chia sẻ với cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết quý 1/2026, cả nước tăng trưởng 7,83%, còn TP.Hồ Chí Minh tăng trưởng 8,27%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thành phố thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 2,9 tỷ USD, tăng 220% so với cùng kỳ; đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước; thu ngân sách quý /2026 ước đạt 242.800 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá TP.Hồ Chí Minh đã đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, vận hành bộ máy, khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98, Nghị quyết 188, Nghị quyết 222 và Nghị quyết 280; rút ngắn thời gian, thủ tục đầu tư dự án, sử dụng đất; triển khai nhiều chính sách mới được người dân đón nhận.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quốc hội.

Liên quan đến cơ chế phát triển TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội cho biết tại cuộc làm việc vừa qua với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thành phố đã đề nghị sửa đổi nghị quyết của Bộ Chính trị về TP.Hồ Chí Minh và đã được đồng ý về chủ trương. Tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị cũng có đề xuất ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TP.Hồ Chí Minh và được Bộ Chính trị thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng từ nay đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10, tháng 11 tới, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh sẽ làm việc với Bộ Chính trị để có nghị quyết mới. Sau đó Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuẩn bị xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.Hồ Chí Minh theo hướng phản ánh đúng tầm vóc, vị thế, sứ mệnh của Thành phố.

“Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô sửa đổi với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Những cơ chế đặc thù, đặc biệt dành cho TP.Hồ Chí Minh tới đây cũng có thể được xây dựng theo hướng tương tự. Đây sẽ là cơ sở thể chế quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện cho Thành phố phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Từ các ý kiến cử tri và phần trao đổi của lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội khái quát các nhóm vấn đề lớn về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đặc biệt, với nhóm vấn đề về đất đai, quy hoạch, nhà ở và tài sản của người dân, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội đã ban hành nghị quyết quy định một số chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai.

Hiện, Chính phủ đang khẩn trương ban hành nghị định, các bộ ban hành thông tư để triển khai nghị quyết của Quốc hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện, sau đó sẽ trình Chính phủ đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Đất đai.