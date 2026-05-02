Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước Ấn Độ, định hình khuôn khổ hợp tác mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 5–7/5/2026 diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm Đối tác Chiến lược Toàn diện, hướng tới định hình khuôn khổ hợp tác song phương giai đoạn tiếp theo.

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5/2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm là sự kiện đối ngoại quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2016–2026). Đây cũng là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ trên cương vị mới.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ cũng như đối với khu vực Nam Á. Hai bên sẽ cùng nhìn lại việc triển khai khuôn khổ hợp tác 10 năm qua, từ đó kiến tạo xung lực mới và định hình phương hướng hợp tác song phương trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm cũng góp phần làm rõ các định hướng, mục tiêu chung của hai nước trong việc chia sẻ tầm nhìn, lợi ích chiến lược, tăng cường ưu tiên lẫn nhau trong chính sách đối ngoại, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam – Ấn Độ phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu, với hơn 20 cơ chế hợp tác song phương và nhiều văn kiện quan trọng đã được ký kết. Tin cậy chính trị được củng cố thông qua trao đổi đoàn các cấp, hợp tác quốc phòng – an ninh duy trì hiệu quả.

Hợp tác kinh tế – thương mại tăng trưởng tích cực, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 15–16 tỷ USD mỗi năm; Ấn Độ nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư hai chiều tiếp tục mở rộng với gần 500 dự án, cùng nhiều dư địa hợp tác trong thời gian tới.

Hai nước cũng đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh; giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến có các hoạt động tại Thủ đô New Delhi và thành phố Mumbai; hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Ấn Độ, đồng thời tham dự nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, góp phần nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Ấn Độ, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực.