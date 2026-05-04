Giá vàng trong nước giảm gấp ba lần so với giá vàng thế giới
Mai Nhi
04/05/2026, 14:37
Tính đến ngày 4/5, giá vàng miếng SJC bán ra giảm phổ biến 4,5%, giá vàng nhẫn giảm từ 3,4 - 4,7% so với phiên giao dịch đầu tháng trước (4/4), giảm gấp gần 3 lần so với mức giảm 1,67% của giá vàng thế giới…
Cập nhật thị trường, sau khi giảm mạnh tổng
cộng 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán trong
hai phiên liên tiếp trước kỳ nghỉ lễ (28-29/4/2026), giá vàng miếng SJC tại các hệ thống
lớn đồng loạt điều chỉnh tăng. Giá bán vàng miếng phổ biến neo ở ngưỡng 166,6 triệu
đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 4/5/2026, giá mua
vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 163,6 triệu đồng/lượng và giá bán là 166,6
triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên trước
kỳ nghỉ lễ (29/4).
Sau khi hồi phục từ vùng giá thấp nhất trong hơn 1 tháng qua ở mức 166 triệu đồng/lượng, giá bán vàng miếng trong phiên sáng nay phổ biến neo ở ngưỡng 166,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng 500 nghìn đồng/lượng, ở mốc 3 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, mức chênh lệch trên chỉ bằng một nửa, ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.
Mức giao dịch 163,6 triệu – 166,6 triệu
đồng/lượng cũng được cập nhật tại bảng giá các đơn vị khác như DOJI, PNJ, Bảo
Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 29/4, giá
mua, bán vàng miếng tại các đơn vị trên đều tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC tại khu
vực phía Nam thấp hơn so với các đơn vị còn lại từ 100 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Với hai nhịp tăng, giảm đan xen, giá mua, bán
vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm tổng cộng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính
đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá bán vàng miếng ở mức 166,5 triệu
đồng/lượng trong khi giá mua là 165 triệu đồng/lượng
Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều
chỉnh tăng giá mua, bán vàng miếng SJC mạnh nhất trong phiên sáng nay. Giá mua,
bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này tăng lần lượt 1,5 triệu và 1 triệu đồng/lượng,
niêm yết tại 163 triệu – 166 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, hầu hết
các đơn vị doanh cũng điều chỉnh tăng giá giao dịch sau kỳ nghỉ lễ với biên độ từ
500 nghìn – 1,1 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá
mua, bán vàng nhẫn trong phiên sáng nay.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá
mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 163,1 triệu đồng/lượng và giá bán là 166,1 triệu
đồng/lượng. Tính đến 10 giờ
30 phút, mức giá giao dịch trên
vẫn không thay đổi. So với giá chốt phiên 29/4, giá giao dịch vàng nhẫn
tại thương hiệu này tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ neo
ở mức 166,5 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 163,5 triệu đồng/lượng. Mức
giá giao dịch trên được giữ nguyên trong suốt phiên sáng, tăng 900 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều với giá chốt phiên 29/4.
Cùng chung mức điều chỉnh trên, tính
đến 10 giờ 30 phút, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo
cũng niêm yết ở mức 166,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua đặt tại 163,6
triệu đồng/lượng.
Phú Quý là đơn vị điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn khiêm tốn nhất trên thị trường
trong phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tròn tại thương
hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 163 triệu – 166 triệu
đồng/lượng.
DOJI và Bảo Tín Minh Châu là hai doanh
nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường. Đồng thời, đây cũng là hai doanh nghiệp niêm
yết giá vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC.
Chỉ trong 1 tháng (4/4 – 4/5/2026), người mua vàng miếng SJC chịu thiệt tới 8 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, người mua mất từ 5,9 triệu – 8,2 triệu đồng/lượng. Trong đó, người mua chịu mức lỗ cao nhất nếu mua vàng nhẫn tại Công ty SJC.
DOJI
niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn
9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 163,6 triệu – 166,6 triệu đồng/lượng (mua –
bán) ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 10 giờ 30 phút,
mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 29/4, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng
1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng
niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 163,6 triệu – 166,6 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 29/4, giá
vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán
Ngược lại, tại TP. Hồ Chí
Minh, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm 500 nghìn đồng/lượng đối
với cả hai chiều mua và chiều bán. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này
niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 151,5 triệu đồng/lượng và giá
bán ra là 155 triệu đồng/lượng.
Đồng thời, đây cũng là thương
hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với doanh
nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường, giá vàng nhẫn “4 số 9”
tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 11,6 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 4/5/2026, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm
hơn 1% so với phiên trước kỳ nghỉ lễ (29/4), lùi xuống mốc 4.598,9 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 18,91 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 7,31 triệu – 18,91 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu.
