Thứ Hai, 04/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Giá vàng trong nước giảm gấp ba lần so với giá vàng thế giới

Mai Nhi

04/05/2026, 14:37

Tính đến ngày 4/5, giá vàng miếng SJC bán ra giảm phổ biến 4,5%, giá vàng nhẫn giảm từ 3,4 - 4,7% so với phiên giao dịch đầu tháng trước (4/4), giảm gấp gần 3 lần so với mức giảm 1,67% của giá vàng thế giới…

Giá vàng trong nước giảm gấp ba lần so với giá vàng thế giới
Giá vàng trong nước giảm gấp ba lần so với giá vàng thế giới

Cập nhật thị trường, sau khi giảm mạnh tổng cộng 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán trong hai phiên liên tiếp trước kỳ nghỉ lễ (28-29/4/2026), giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đồng loạt điều chỉnh tăng. Giá bán vàng miếng phổ biến neo ở ngưỡng 166,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 4/5/2026, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 163,6 triệu đồng/lượng và giá bán là 166,6 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên trước kỳ nghỉ lễ (29/4).

Sau khi hồi phục từ vùng giá thấp nhất trong hơn 1 tháng qua ở mức 166 triệu đồng/lượng, giá bán vàng miếng trong phiên sáng nay phổ biến neo ở ngưỡng 166,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng 500 nghìn đồng/lượng, ở mốc 3 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, mức chênh lệch trên chỉ bằng một nửa, ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Mức giao dịch 163,6 triệu – 166,6 triệu đồng/lượng cũng được cập nhật tại bảng giá các đơn vị khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 29/4, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị trên đều tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC tại khu vực phía Nam thấp hơn so với các đơn vị còn lại từ 100 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Với hai nhịp tăng, giảm đan xen, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm tổng cộng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá bán vàng miếng ở mức 166,5 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 165 triệu đồng/lượng

Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng miếng SJC mạnh nhất trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này tăng lần lượt 1,5 triệu và 1 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 163 triệu – 166 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, hầu hết các đơn vị doanh cũng điều chỉnh tăng giá giao dịch sau kỳ nghỉ lễ với biên độ từ 500 nghìn – 1,1 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên sáng nay.

Giá vàng trong nước và thế giới trong 1 tháng qua. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá vàng trong nước và thế giới trong 1 tháng qua. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 163,1 triệu đồng/lượng và giá bán là 166,1 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi. So với giá chốt phiên 29/4, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ neo ở mức 166,5 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 163,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên trong suốt phiên sáng, tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều với giá chốt phiên 29/4.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, tính đến 10 giờ 30 phút, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo cũng niêm yết ở mức 166,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua đặt tại 163,6 triệu đồng/lượng.

Phú Quý là đơn vị điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn khiêm tốn nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tròn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 163 triệu – 166 triệu đồng/lượng.

DOJI và Bảo Tín Minh Châu là hai doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường. Đồng thời, đây cũng là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC.

Chỉ trong 1 tháng (4/4 – 4/5/2026), người mua vàng miếng SJC chịu thiệt tới 8 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, người mua mất từ 5,9 triệu  – 8,2 triệu đồng/lượng. Trong đó, người mua chịu mức lỗ cao nhất nếu mua vàng nhẫn tại Công ty SJC.

DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 163,6 triệu – 166,6 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 29/4, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 163,6 triệu – 166,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 29/4, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán

Ngược lại, tại TP. Hồ Chí Minh,  giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 151,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 155 triệu đồng/lượng.

Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 11,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 4/5/2026, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 1% so với phiên trước kỳ nghỉ lễ (29/4), lùi xuống mốc 4.598,9 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 18,91 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 7,31 triệu – 18,91 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Giá vàng nhẫn 9999 tại một doanh nghiệp thấp hơn SJC tới 11 triệu đồng/lượng

14:01, 29/04/2026

Giá vàng nhẫn 9999 tại một doanh nghiệp thấp hơn SJC tới 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đứng im sau 4 phiên sụt giá

13:37, 24/04/2026

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đứng im sau 4 phiên sụt giá

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 4 phiên liên tiếp

14:02, 23/04/2026

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 4 phiên liên tiếp

Từ khóa:

biến động giá vàng chênh lệch giá vàng giá vàng 9999 giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

4 tháng đầu năm, Chính phủ huy động hơn 132.000 tỷ đồng

4 tháng đầu năm, Chính phủ huy động hơn 132.000 tỷ đồng

Luỹ kế 4 tháng, tổng vốn vay của Chính phủ đạt 132.641 tỷ đồng, tương đương 13,7% kế hoạch trong khi tổng nghĩa vụ trả nợ lên tới 172.865 tỷ đồng. Chênh lệch lớn giữa vay và trả nợ cho thấy áp lực tài khóa trong những tháng đầu năm, song các chỉ tiêu nợ công vẫn trong giới hạn cho phép…

Tỷ phú Ray Dalio khuyên phân bổ 15% vốn vào vàng

Tỷ phú Ray Dalio khuyên phân bổ 15% vốn vào vàng

Khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ vốn vào vàng đã được ông Dalio đưa ra từ lâu...

Giá USD tự do giảm gần 3% trong tháng 4, tỷ giá ngân hàng đi ngang sát trần

Giá USD tự do giảm gần 3% trong tháng 4, tỷ giá ngân hàng đi ngang sát trần

Trong tháng 4/2026, giá USD trên thị trường tự do ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng trước đó, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại gần như đi ngang và duy trì sát trần biên độ…

Đề xuất cơ chế đặc thù để đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư

Đề xuất cơ chế đặc thù để đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư

Đến hết tháng 1/2026, cả nước có gần 26.000 cơ sở nhà, đất đã hoàn thành bước 1, xác định rõ chủ thể quản lý, sử dụng và khai thác, nhưng vẫn còn hơn 10.000 cơ sở thuộc diện phải tiếp tục xử lý ở bước 2, tuy nhiên thực tế triển khai lại đang gặp một số vướng mắc...

Áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn còn lớn?

Áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn còn lớn?

Giới phân tích nhận định chừng nào cuộc chiến ở Vùng Vịnh chưa kết thúc, áp lực giảm đối với giá vàng vẫn còn lớn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index tiếp tục gặp khó vì trụ, dòng tiền mua mạnh cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

2

Đề xuất cơ chế đặc thù để đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư

Bất động sản

3

Liên tục bán cổ phiếu, Berkshire Hathaway đang nắm 380 tỷ USD tiền mặt

Thế giới

4

GREENFEED: Tăng trưởng bền vững là cùng cộng đồng phát triển

Doanh nghiệp

5

Trung Quốc cấm doanh nghiệp sa thải lao động vì AI

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy