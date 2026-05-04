Ninh Bình đón hơn 2,7 triệu lượt du khách trong kỳ nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, du lịch Ninh Bình đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ với hơn 2,7 triệu lượt khách, đặc biệt sản phẩm du lịch biển đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn...

Theo báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình, trong dịp nghỉ lễ kéo dài từ ngày 25/4 đến 3/5/2026, toàn tỉnh ước đón 2.777.123 lượt khách, tăng trưởng ấn tượng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, lượng khách nội địa đạt hơn 2,5 triệu lượt và khách quốc tế đạt 274.563 lượt. Đặc biệt, tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.216,1 tỷ đồng, tăng tới 205,1% so với năm trước. Lũy kế đến hết ngày 3/5/2026, Ninh Bình đã đón hơn 14,3 triệu lượt khách với tổng doanh thu ước đạt 15.710 tỷ đồng.

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút của Ninh Bình năm nay chính là sự xuất hiện của các sản phẩm du lịch mới và đa dạng. Điển hình là việc khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình 2026 với chủ đề "Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng" tại Khu Du lịch biển Thịnh Long.

Hàng loạt sự kiện như Lễ hội Cà kheo, Lễ hội thả diều, Lễ hội Lân sư rồng đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm. Theo ước tính, trong dịp này, biển Ninh Bình đã đón khoảng 329.377 lượt khách, trở thành "ngôi sao mới" trên bản đồ du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, các điểm du lịch truyền thống vẫn giữ vững sức hút nhờ bổ sung các dịch vụ mới. Khu sinh thái Tràng An đón 108.500 lượt khách; Khu du lịch văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui đón gần 55.000 lượt khách; Công viên nước Sun Urban City thu hút 52.182 lượt khách; Khu sinh thái Thung Nham đón 49.954 lượt khách.

Công suất phòng bình quân toàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ đạt trên 75%, riêng khu vực Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Cúc Phương và các xã ven biển Hải Hậu, Hải Thịnh, Hải Tiến đạt 95 - 100% trong các tối cao điểm 26/4, 30/4 và 1/5.

Để có được kết quả này, Sở Du lịch Ninh Bình đã chủ động tham mưu và triển khai quyết liệt chỉ đạo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh. Các văn bản hướng dẫn được ban hành kịp thời nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và văn minh du lịch.

Công tác kiểm tra, giám sát được thắt chặt trên toàn địa bàn; các cơ sở kinh doanh đều thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy. Sở cũng đã bố trí nhân lực trực 24/7 tại 3 trạm hỗ trợ khách du lịch tại Tràng An, Tam Cốc, Bái Đính, đồng thời duy trì đường dây nóng để xử lý kịp thời các phản ánh của du khách.

Công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh Ninh Bình cũng được đẩy mạnh trên các nền tảng số và phương tiện thông tin đại chúng, đạt hơn 2,5 triệu lượt tương tác. Việc phối hợp đón đoàn gần 180 nhiếp ảnh gia quốc tế đến sáng tác đã góp phần đưa hình ảnh văn hóa, con người Ninh Bình vươn xa hơn trên bản đồ du lịch thế giới.

Với sự thành công rực rỡ của kỳ nghỉ lễ này, du lịch Ninh Bình đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện hàng đầu Việt Nam.