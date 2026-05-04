Thứ Hai, 04/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Ninh Bình đón hơn 2,7 triệu lượt du khách trong kỳ nghỉ lễ

Thiên Anh

04/05/2026, 14:52

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, du lịch Ninh Bình đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ với hơn 2,7 triệu lượt khách, đặc biệt sản phẩm du lịch biển đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn...

Lần đầu tiên, bộ môn thể thao mạo hiểm trên nước – Flyboard – xuất hiện tại Phố cổ Hoa Lư.
Lần đầu tiên, bộ môn thể thao mạo hiểm trên nước – Flyboard – xuất hiện tại Phố cổ Hoa Lư.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình, trong dịp nghỉ lễ kéo dài từ ngày 25/4 đến 3/5/2026, toàn tỉnh ước đón 2.777.123 lượt khách, tăng trưởng ấn tượng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, lượng khách nội địa đạt hơn 2,5 triệu lượt và khách quốc tế đạt 274.563 lượt. Đặc biệt, tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.216,1 tỷ đồng, tăng tới 205,1% so với năm trước. Lũy kế đến hết ngày 3/5/2026, Ninh Bình đã đón hơn 14,3 triệu lượt khách với tổng doanh thu ước đạt 15.710 tỷ đồng.

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút của Ninh Bình năm nay chính là sự xuất hiện của các sản phẩm du lịch mới và đa dạng. Điển hình là việc khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình 2026 với chủ đề "Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng" tại Khu Du lịch biển Thịnh Long.

Hàng loạt sự kiện như Lễ hội Cà kheo, Lễ hội thả diều, Lễ hội Lân sư rồng đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm. Theo ước tính, trong dịp này, biển Ninh Bình đã đón khoảng 329.377 lượt khách, trở thành "ngôi sao mới" trên bản đồ du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, các điểm du lịch truyền thống vẫn giữ vững sức hút nhờ bổ sung các dịch vụ mới. Khu sinh thái Tràng An đón 108.500 lượt khách; Khu du lịch văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui đón gần 55.000 lượt khách; Công viên nước Sun Urban City thu hút 52.182 lượt khách; Khu sinh thái Thung Nham đón 49.954 lượt khách.

Công suất phòng bình quân toàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ đạt trên 75%, riêng khu vực Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Cúc Phương và các xã ven biển Hải Hậu, Hải Thịnh, Hải Tiến đạt 95 - 100% trong các tối cao điểm 26/4, 30/4 và 1/5.

Để có được kết quả này, Sở Du lịch Ninh Bình đã chủ động tham mưu và triển khai quyết liệt chỉ đạo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh. Các văn bản hướng dẫn được ban hành kịp thời nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và văn minh du lịch.

Công tác kiểm tra, giám sát được thắt chặt trên toàn địa bàn; các cơ sở kinh doanh đều thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy. Sở cũng đã bố trí nhân lực trực 24/7 tại 3 trạm hỗ trợ khách du lịch tại Tràng An, Tam Cốc, Bái Đính, đồng thời duy trì đường dây nóng để xử lý kịp thời các phản ánh của du khách.

Công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh Ninh Bình cũng được đẩy mạnh trên các nền tảng số và phương tiện thông tin đại chúng, đạt hơn 2,5 triệu lượt tương tác. Việc phối hợp đón đoàn gần 180 nhiếp ảnh gia quốc tế đến sáng tác đã góp phần đưa hình ảnh văn hóa, con người Ninh Bình vươn xa hơn trên bản đồ du lịch thế giới.

Với sự thành công rực rỡ của kỳ nghỉ lễ này, du lịch Ninh Bình đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện hàng đầu Việt Nam.

Du lịch TP. Hồ Chí Minh "bội thu" 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

10:22, 04/05/2026

Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Du lịch Thanh Hóa thu hơn 4.330 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ

09:03, 04/05/2026

Du lịch Thanh Hóa thu hơn 4.330 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ

Hai kỳ nghỉ lễ, du lịch Đà Nẵng doanh thu đạt 5.727 tỷ đồng

09:04, 04/05/2026

Hai kỳ nghỉ lễ, du lịch Đà Nẵng doanh thu đạt 5.727 tỷ đồng

Từ khóa:

doanh thu du lịch Ninh Bình du lịch du lịch Ninh Bình 2026 khách quốc tế Ninh Bình khu du lịch Tràng An Vneconomy

Đọc thêm

Huế: Hai kỳ nghỉ “vàng” đón gần 1 triệu lượt khách

Huế: Hai kỳ nghỉ “vàng” đón gần 1 triệu lượt khách

Liên tiếp hai kỳ nghỉ lớn Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, thành phố Huế chứng kiến sự tăng trưởng bứt phá của ngành du lịch với gần 1 triệu lượt khách, doanh thu vượt 2.300 tỷ đồng...

Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Du lịch TP. Hồ Chí Minh "bội thu" 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

TP. Hồ Chí Minh đón gần 1,7 triệu lượt khách, thu khoảng 8.700 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, nhờ liên kết vùng hiệu quả và đa dạng sản phẩm du lịch...

Sau hai kỳ nghỉ liên tiếp, du lịch Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực

Sau hai kỳ nghỉ liên tiếp, du lịch Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực

Hai kỳ nghỉ lễ tuy không được gộp chung nhưng nối tiếp nhau, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm đều ghi nhận những tín hiệu đáng mừng…

Hai kỳ nghỉ lễ, du lịch Đà Nẵng doanh thu đạt 5.727 tỷ đồng

Hai kỳ nghỉ lễ, du lịch Đà Nẵng doanh thu đạt 5.727 tỷ đồng

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch và 30/4 – 01/5, năm 2026 có hơn 1,46 triệu lượt khách du lịch tham quan thành phố Đà Nẵng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng...

Du lịch Thanh Hóa thu hơn 4.330 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ

Du lịch Thanh Hóa thu hơn 4.330 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã có sự bứt phá ngoạn mục trong hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Tổng lượng khách đến Thanh Hóa trong hai đợt cao điểm này đạt khoảng 1,72 triệu lượt...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index tiếp tục gặp khó vì trụ, dòng tiền mua mạnh cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

2

Đề xuất cơ chế đặc thù để đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư

Bất động sản

3

Liên tục bán cổ phiếu, Berkshire Hathaway đang nắm 380 tỷ USD tiền mặt

Thế giới

4

GREENFEED: Tăng trưởng bền vững là cùng cộng đồng phát triển

Doanh nghiệp

5

Trung Quốc cấm doanh nghiệp sa thải lao động vì AI

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy