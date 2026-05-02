Việt Nam – Nhật Bản mở rộng trụ cột hợp tác, đặt mục tiêu mới đến 2030

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hội đàm, thống nhất mở rộng hợp tác, xác lập mục tiêu về kinh tế, thương mại đến năm 2030 song phương.

Sáng 2/5, sau Lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại Trụ sở Chính phủ.

Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc Nhật Bản lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên tại châu Á sau khi Thủ tướng Takaichi tái cử thể hiện sự quan tâm và ưu tiên cao của Nhật Bản đối với Việt Nam trong chính sách đối ngoại khu vực.

Chúc mừng Thủ tướng Nhật Bản đã chủ trì thành công Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) mở rộng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò dẫn dắt và đóng góp của Nhật Bản trong thúc đẩy hợp tác khu vực về an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, là người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn.

KINH TẾ TIẾP TỤC LÀ TRỤ CỘT, HƯỚNG TỚI CÁC MỤC TIÊU LỚN ĐẾN 2030

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới thúc đẩy và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, phong phú, thực chất và hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học – công nghệ, an ninh lương thực và năng lượng bền vững.

Đáp lời, Thủ tướng Takaichi Sanae cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam; chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Nhật Bản đánh giá cao những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam, vai trò và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao; khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực, theo đuổi chính sách đối ngoại tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng. Nhật Bản bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển, tăng cường tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế hai nước.

Đánh giá quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, toàn diện và thực chất, với nền tảng tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế sâu rộng và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.

Trong không khí chân thành, hữu nghị và tin cậy, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thẳng thắn, toàn diện về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao hằng năm và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác cấp bộ trưởng trong các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, công nghiệp, năng lượng và nông nghiệp.

Hai bên thống nhất làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế – trụ cột chính của quan hệ song phương – thông qua tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư và ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và phát triển nông nghiệp bền vững. Hai Thủ tướng nhất trí phấn đấu sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD mỗi năm và kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỷ USD vào năm 2030.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy mở cửa thị trường cho bưởi da xanh của Việt Nam và nho của Nhật Bản; triển khai các dự án ODA trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy cụ thể hóa hợp tác trong khuôn khổ các sáng kiến khu vực của Nhật Bản như: AZEC và POWERR ASIA; tăng cường trao đổi về các dự án năng lượng, bao gồm điện khí và năng lượng hạt nhân. Nhật Bản khẳng định sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả Dự án 1 triệu ha lúa giảm phát thải tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chia sẻ các nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và phát triển khu vực FDI với tư cách là bộ phận quan trọng của nền kinh tế.

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC CÔNG NGHỆ CAO, GẮN KẾT NGUỒN LỰC VÀ PHỐI HỢP ĐA PHƯƠNG

Đánh giá cao vai trò của các ngân hàng và tổ chức tài chính Nhật Bản tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên xây dựng cơ chế thúc đẩy mua bán – sáp nhập giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ; khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án công nghệ cao, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án của Chính phủ Nhật Bản.

Về khoa học – công nghệ, hai Thủ tướng nhất trí tái khởi động Ủy ban hỗn hợp Việt – Nhật về hợp tác khoa học – công nghệ trong năm 2026 và sớm tổ chức các sự kiện công – tư về công nghệ cao.

Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết Nhật Bản mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên như: trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vũ trụ; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua cấp học bổng, đồng tài trợ các dự án nghiên cứu chung trong khuôn khổ các chương trình hợp tác Nhật Bản – ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường gắn kết nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực lao động, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch; nhất trí tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản lần thứ hai vào năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Chính phủ Nhật Bản đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam, tạo thuận lợi để thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi lượng khách du lịch hai chiều vào năm 2030; nhất trí thúc đẩy hợp tác đối với dự án Đại học Việt – Nhật và sớm ký Hiệp định về Trường Đại học Việt – Nhật.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế tiểu vùng; tăng cường phối hợp trong khuôn khổ CPTPP trong năm 2026 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Takaichi Sanae tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 tại Phú Quốc; thông báo Việt Nam sẽ tham dự Triển lãm GREEN EXPO 2027 tại Yokohama. Thủ tướng Nhật Bản cam kết phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành công của Năm APEC tại Việt Nam.