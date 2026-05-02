Chính phủ thúc cắt giảm thủ tục, dồn lực 4 “điểm nghẽn” để đạt tăng trưởng hai con số

Văn phòng Chính phủ Việt Nam yêu cầu các bộ khẩn trương rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục ở bốn lĩnh vực then chốt, báo cáo trong tháng 5/2026, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3905 /VPCP-CĐS về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Văn bản gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp nêu rõ: Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành 08 Nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các Bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực rà soát, tham mưu cho Chính phủ ban hành các Nghị quyết, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, ghi nhận Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các Nghị quyết.

Để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong 04 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến 04 lĩnh vực nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2026 về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay (thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết…), đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các Bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 5 năm 2026.