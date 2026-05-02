Chính phủ thúc cắt giảm thủ tục, dồn lực 4 “điểm nghẽn” để đạt tăng trưởng hai con số

Hà Lê

02/05/2026, 18:30

Văn phòng Chính phủ Việt Nam yêu cầu các bộ khẩn trương rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục ở bốn lĩnh vực then chốt, báo cáo trong tháng 5/2026, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3905 /VPCP-CĐS về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Văn bản gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp nêu rõ: Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành 08 Nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các Bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực rà soát, tham mưu cho Chính phủ ban hành các Nghị quyết, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, ghi nhận Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các Nghị quyết.

Để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong 04 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp,  đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến 04 lĩnh vực nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2026 về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay (thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết…), đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các Bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 5 năm 2026.

Cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý đất lúa

Công khai các bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: 20/4 phải xong phương án cắt giảm thủ tục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.

Việt Nam – Nhật Bản ký loạt văn kiện, mở rộng hợp tác từ hạ tầng đến chuyển đổi số

Việt Nam – Nhật Bản ký loạt văn kiện, mở rộng hợp tác từ hạ tầng đến chuyển đổi số

Ngày 2/5, sau hội đàm, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai bên trao 6 văn kiện hợp tác, bao trùm nông thôn, hạ tầng, các-bon thấp, công nghệ và không gian.

Việt Nam – Nhật Bản tăng tốc hợp tác chiến lược toàn diện

Việt Nam – Nhật Bản tăng tốc hợp tác chiến lược toàn diện

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thông tin với báo chí kết quả chuyến thăm chính thức, thống nhất nhiều định hướng và mục tiêu hợp tác cụ thể, tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng tốc thực chất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan, cân bằng về thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan, cân bằng về thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ có đánh giá toàn diện, cân bằng về những nỗ lực và kết quả đạt được.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Đón cơ hội từ thị trường carbon

eMagazine

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

eMagazine

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

