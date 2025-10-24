Chủ tịch Tập đoàn BRG được vinh danh Top 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025”

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 22/10, Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG đã vinh dự lần thứ 6 nhận danh hiệu Top 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng”.
Đây là giải thưởng cấp quốc gia duy nhất dành riêng để tôn vinh các Doanh nhân Nữ có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, có đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Trong khuôn khổ lễ trao giải, Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG chia sẻ: “Với sứ mệnh mang đến những giá trị tốt nhất cho cộng đồng, cá nhân tôi cũng như Tập đoàn BRG ý thức rõ về trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp với xã hội và luôn nỗ lực kiến tạo những giá trị bền vững, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đồng thời lan tỏa tinh thần tự hào và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”.
Danh hiệu Top 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng” là sự ghi nhận cho những đóng góp lớn lao và tầm ảnh hưởng sâu rộng, tích cực và vai trò tiên phong của Madame Nga trong việc nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường trong nước và quốc tế, nêu cao tinh thần nữ doanh nhân bản lĩnh, sáng tạo và cống hiến cho sự thịnh vượng chung của đất nước.
Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và cống hiến, hướng tới những giá trị bền vững vì tương lai đất nước, Madame Nguyễn Thị Nga cùng hơn 22.000 cán bộ nhân viên Tập đoàn BRG đã có nhiều đóng góp cho kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế là Tập đoàn kinh tế, dịch vụ tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao trong các lĩnh vực như Gôn, Bất động sản, Khách sạn - nghỉ dưỡng, Vui chơi giải trí, Thương mại - bán lẻ và sản xuất công - nông nghiệp công nghệ cao…
Trong nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo của Madame Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, tích cực triển khai hàng loạt các hoạt động từ thiện như: hỗ trợ người nghèo, trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, đóng góp vào các quỹ an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học và thường xuyên ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai… Sự đóng góp này đã góp phần làm dịu bớt những khó khăn về kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho những phong trào từ thiện, xã hội trong cả nước.
Việc thể hiện khát vọng cống hiến bằng hành động thiết thực của Madame Nguyễn Thị Nga đã được ghi nhận với nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý do Trung ương, Thành phố, Bộ, Ngành, cùng các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng như: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ Quốc; Bằng khen xuất sắc toàn diện của TP Hà Nội; Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô; Công dân Thủ đô Ưu tú; Top 10 Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam…
Danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông Hồng Vàng” được VCCI khởi xướng và chủ trì tổ chức từ năm 2005. Bắt đầu từ năm 2010, danh hiệu uy tín này được bình duyệt và trao tặng ba năm một lần và từ năm 2021 được tổ chức 5 năm một lần theo Luật Thi đua, Khen thưởng 2022.
