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Chủ tịch Tập đoàn BRG, tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

P.V

19/06/2026, 14:00

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội: Ảnh: Hữu Chánh.
Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội: Ảnh: Hữu Chánh.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của bà trong phát triển kinh tế, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Phát biểu tham luận tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Nga cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới, Việt Nam cần phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. Trong đó, phụ nữ cần được nhìn nhận là một nguồn lực chiến lược, là chủ thể tham gia kiến tạo tương lai của đất nước.

Theo bà, trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phụ nữ đang hiện diện ngày càng rõ nét trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp.

“Phát huy nguồn lực phụ nữ không chỉ là vấn đề bình đẳng giới mà là yêu cầu phát triển của quốc gia. Khi phụ nữ được tạo điều kiện phát huy năng lực, nền kinh tế sẽ có thêm động lực tăng trưởng, xã hội có thêm những giá trị bền vững và các thế hệ tương lai có thêm nền tảng để phát triển”, bà Nguyễn Thị Nga nhấn mạnh.

Là doanh nhân có gần bốn thập kỷ hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế, bà Nguyễn Thị Nga luôn theo đuổi triết lý phát triển gắn với con người và trách nhiệm xã hội.

Tại Tập đoàn BRG và các Công ty thành viên với 22.000 cán bộ nhân viên, trong đó có nhiều cán bộ nữ đang đảm nhiệm các vị trí quản lý, điều hành và chuyên gia chủ chốt. Theo bà, việc trao cơ hội cho phụ nữ xuất phát từ sự ghi nhận năng lực, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn BRG và SeABank cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, nguồn vốn và nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia vào quá trình phát triển mà cần được tạo điều kiện để trở thành những chủ thể kiến tạo giá trị, đổi mới sáng tạo và dẫn dắt sự thay đổi.

“Trao cơ hội cho phụ nữ chính là mở rộng không gian phát triển của nền kinh tế, tạo thêm giá trị cho xã hội và tạo dựng nền tảng tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai”, bà Nguyễn Thị Nga nhấn mạnh.

Từ khóa:

Tập đoàn BRG

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