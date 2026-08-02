TP.Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát tàu ra vào cảng, hoạt động trên biển và xử lý vi phạm

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý tàu cá, kiểm soát tàu ra vào cảng, hoạt động trên biển và xử lý các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), vừa được UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá từ khâu xuất, nhập bến đến giám sát hành trình và xử lý vi phạm trên biển.

TP.Hồ Chí Minh siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cảng và khu vực xuất, nhập bến. Ảnh: Lưu Hương

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4622/QĐ-UBND ngày 25/7/2026 ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU trên địa bàn Thành phố.

KIỂM SOÁT CHẶT TÀU CÁ TỪ KHÂU XUẤT, NHẬP BẾN

Quyết định nêu rõ, các cơ quan, đơn vị có liên quan phải tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ nhằm bảo đảm công tác quản lý tàu cá được thực hiện thống nhất, liên tục và kịp thời trên toàn địa bàn Thành phố.

Một trong những nội dung trọng tâm của quy chế là siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cảng và khu vực xuất, nhập bến.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Thành phố được giao chủ trì kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá khi xuất bến và nhập bến, bảo đảm tất cả các tàu ra khơi phải có đầy đủ giấy tờ của phương tiện, giấy tờ tùy thân của thuyền viên và các trang thiết bị an toàn theo quy định. Các trường hợp không đủ điều kiện hoạt động, không lắp đặt hoặc không duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (VMS) sẽ không được phép xuất bến.

Quy chế cũng yêu cầu tàu cá xuất bến qua các trạm kiểm soát biên phòng phải có xác nhận rời cảng của ban quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trên hệ thống eCDT (Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử). Đối với tàu nhập bến, thông tin phải được cập nhật theo thời gian thực để phục vụ công tác đối soát, quản lý, tránh xảy ra sai lệch số liệu giữa các đơn vị liên quan.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Văn phòng đại diện nghề cá kiểm tra, kiểm soát tàu cá cập cảng, rời cảng theo quy định; bảo đảm kiểm tra 100% tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên và thực hiện tỷ lệ kiểm tra tối thiểu đối với các nhóm nghề khác theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ban quản lý các cảng cá có trách nhiệm tổ chức giám sát 100% sản lượng thủy sản được bốc dỡ qua cảng; đồng thời, có trách nhiệm bố trí khu neo đậu riêng để tập trung quản lý các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, hạn chế nguy cơ tái diễn tình trạng ra khơi trái phép.

Ngoài ra, các xã, phường và đặc khu có tàu cá phải thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật số lượng tàu cá trên địa bàn; phân công cán bộ theo dõi, quản lý đối với các tàu không đủ điều kiện hoạt động và nghiêm cấm việc đưa các phương tiện này ra khơi khai thác thủy sản.

THEO DÕI CHẶT VÀ XỬ LÝ NGHIÊM CÁC HÀNH VI VI PHẠM

Bên cạnh việc kiểm soát tàu cá tại cảng là công tác tăng cường giám sát hoạt động của tàu cá trên biển thông qua hệ thống giám sát hành trình.

Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, thực hiện trực 24/7 hệ thống giám sát tàu cá; tổ chức tiếp nhận, phân tích và xử lý dữ liệu để kịp thời phát hiện các trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình quá 6 giờ, vượt ranh giới khai thác hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định về chống khai thác IUU. Các thông tin này sẽ được chuyển ngay cho Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố và các cơ quan liên quan để phối hợp xác minh, xử lý.

Quy chế cũng giao Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cửa sông, cửa biển, khu vực bãi ngang và trên vùng biển thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp.

Trong khi đó, Công an Thành phố được giao chủ trì điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hoạt động khai thác IUU; đồng thời phối hợp ngăn chặn các hành vi tổ chức, môi giới đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm hệ thống dịch vụ vệ tinh phục vụ giám sát hành trình tàu cá hoạt động ổn định, không bị gián đoạn; đồng thời hỗ trợ xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá.

Quyết định của UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trước ngày 3 hằng tháng về tình hình triển khai nhiệm vụ, các vụ việc vi phạm và kết quả xử lý để Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND TP.Hồ Chí Minh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh các tình huống đột xuất hoặc các vụ việc nghiêm trọng, các cơ quan, đơn vị phải kịp thời báo cáo để Thành phố có chỉ đạo, xử lý theo quy định.