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Doanh nghiệp Hoa Kỳ kiến nghị gỡ vướng thủ tục, mở rộng hợp tác nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

L Linh Ngọc

Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các doanh nghiệp Hoa Kỳ kiến nghị tiếp tục cải cách thủ tục, hoàn thiện chính sách và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu...

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: mae.gov.vn / Phương Linh
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: mae.gov.vn / Phương Linh

Ngày 30/7, Đoàn Doanh nghiệp cấp cao ngành Nông nghiệp và Thực phẩm - Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để trao đổi về các giải pháp thúc đẩy hợp tác và đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp khẳng định Bộ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam. 

Về phía đoàn công tác của USABC, ông Vũ Tú Thành, Quyền Giám đốc khu vực, Trưởng Đại diện USABC tại Việt Nam ghi nhận những nỗ lực cải cách thể chế của Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông cho rằng trong quá trình triển khai vẫn còn một số bất cập khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thời gian và chi phí tuân thủ.

Các doanh nghiệp cho rằng các quy định cần được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, minh bạch và có tính dự báo cao hơn. Các ý kiến cũng đề nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong giải quyết hồ sơ, bảo đảm thống nhất trong quá trình thực thi giữa các cơ quan quản lý.

Bên cạnh tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, nhiều doanh nghiệp mong muốn mở rộng hợp tác trong triển khai các mô hình nông nghiệp phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu. Các doanh nghiệp cũng đề xuất tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến nhập khẩu giống cây trồng, mở cửa thị trường, kiểm dịch thực vật và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các công nghệ nông nghiệp mới.

Thông tin với doanh nghiệp, về quy định, thủ tục hành chính, ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Thú y, thông tin: Bộ đang tiếp tục hoàn thiện các hệ thống quản lý điện tử, dự kiến vận hành chính thức từ tháng 8/2026. Cùng với đó Bộ đang rà soát và cập nhật các quy định chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành khác, Cục sẽ tiếp tục phối hợp để thống nhất cách thức triển khai, góp phần giảm chồng chéo và bảo đảm thực hiện hiệu quả các quy định hiện hành.

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Về hợp tác, sẽ tiếp tục thúc đẩy các mô hình canh tác tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và mở rộng hợp tác công - tư trong phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Lãnh đạo Cục đề nghị doanh nghiệp trao đổi cụ thể những khó khăn kỹ thuật trong nhập khẩu giống để kịp thời tháo gỡ; đồng thời cung cấp danh sách các thị trường mục tiêu nhằm phối hợp với cơ quan bảo vệ thực vật của nước nhập khẩu xây dựng hồ sơ kỹ thuật và thúc đẩy đàm phán mở cửa thị trường.

Trong lĩnh vực môi trường, ông Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, cho biết nhiều nội dung đã được tiếp thu trong quá trình sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, các chính sách về tín dụng xanh, ưu đãi sản xuất vật liệu tái chế, cơ chế khấu trừ nghĩa vụ EPR và lộ trình điều chỉnh mục tiêu tái chế đang được hoàn thiện theo hướng phù hợp với thực tiễn.

Đối với đất đai và cấp phép môi trường, Cục sẽ tăng cường phối hợp với địa phương và cơ quan liên quan để thống nhất việc triển khai và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

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