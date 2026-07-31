Doanh nghiệp Hoa Kỳ kiến nghị gỡ vướng thủ tục, mở rộng hợp tác nông nghiệp bền vững tại Việt Nam
LLinh Ngọc
Chọn cỡ chữ
Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các doanh nghiệp Hoa Kỳ kiến nghị tiếp tục cải cách thủ tục, hoàn thiện chính sách và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu...
Ngày 30/7, Đoàn Doanh nghiệp cấp cao ngành Nông nghiệp và Thực phẩm - Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để trao đổi về các giải pháp thúc đẩy hợp tác và đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp khẳng định Bộ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam.
Về phía đoàn công tác củaUSABC, ông Vũ Tú Thành, Quyền Giám đốc khu vực, Trưởng Đại diện USABC tại Việt Nam ghi nhận những nỗ lực cải cách thể chế của Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông cho rằng trong quá trình triển khai vẫn còn một số bất cập khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thời gian và chi phí tuân thủ.
Các doanh nghiệp cho rằng các quy định cần được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, minh bạch và có tính dự báo cao hơn. Các ý kiến cũng đề nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong giải quyết hồ sơ, bảo đảm thống nhất trong quá trình thực thi giữa các cơ quan quản lý.
Bên cạnh tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, nhiều doanh nghiệp mong muốn mở rộng hợp tác trong triển khai các mô hình nông nghiệp phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu. Các doanh nghiệp cũng đề xuất tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến nhập khẩu giống cây trồng, mở cửa thị trường, kiểm dịch thực vật và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các công nghệ nông nghiệp mới.
Thông tin với doanh nghiệp, về quy định, thủ tục hành chính, ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Thú y, thông tin: Bộ đang tiếp tục hoàn thiện các hệ thống quản lý điện tử, dự kiến vận hành chính thức từ tháng 8/2026. Cùng với đó Bộ đang rà soát và cập nhật các quy định chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành khác, Cục sẽ tiếp tục phối hợp để thống nhất cách thức triển khai, góp phần giảm chồng chéo và bảo đảm thực hiện hiệu quả các quy định hiện hành.
Về hợp tác, sẽ tiếp tục thúc đẩy các mô hình canh tác tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và mở rộng hợp tác công - tư trong phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững.
Bà Nguyễn Thị Thu HươngPhó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Lãnh đạo Cục đề nghị doanh nghiệp trao đổi cụ thể những khó khăn kỹ thuật trong nhập khẩu giống để kịp thời tháo gỡ; đồng thời cung cấp danh sách các thị trường mục tiêu nhằm phối hợp với cơ quan bảo vệ thực vật của nước nhập khẩu xây dựng hồ sơ kỹ thuật và thúc đẩy đàm phán mở cửa thị trường.
Trong lĩnh vực môi trường, ông Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, cho biết nhiều nội dung đã được tiếp thu trong quá trình sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, các chính sách về tín dụng xanh, ưu đãi sản xuất vật liệu tái chế, cơ chế khấu trừ nghĩa vụ EPR và lộ trình điều chỉnh mục tiêu tái chế đang được hoàn thiện theo hướng phù hợp với thực tiễn.
Đối với đất đai và cấp phép môi trường, Cục sẽ tăng cường phối hợp với địa phương và cơ quan liên quan để thống nhất việc triển khai và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Dưới góc độ tài chính, một thương hiệu mạnh không dừng ở mức độ được yêu thích. Đó là thị phần được bảo vệ, là dòng tiền đều đặn từ việc bán hàng và là biên lợi nhuận được nâng đỡ bởi quyền định giá. Sau 50 năm, Vinamilk cho thấy cách doanh nghiệp Việt biến niềm tin người tiêu dùng thành nền tảng kinh doanh đủ sức đi qua nhiều chu kỳ thị trường.
Không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, Phân bón Cà Mau còn tiếp thêm động lực cho bà con nông dân qua chương trình "Mùa vàng thắng lớn". 5 năm qua, hành trình “Mùa vàng thắng lớn” đã mang lại giá trị thiết thực cho bà con, để những lo toan nhường chỗ cho nụ cười trúng mùa, trúng thưởng khắp mọi miền.
"Chị chuyển khoản rồi nhé!", một câu nói quen thuộc mà chúng ta có thể nghe thấy tại bất kỳ cửa hàng, siêu thị hay nhà hàng hiện nay. Nhưng thay vì hoàn tất giao dịch ngay, một số nơi thu ngân phải chờ đối chiếu thông báo tiền về hoặc đề nghị khách hàng cho chụp lại màn hình chuyển khoản. Thậm chí, ở một số cửa hàng kinh doanh các sản phẩm có giá trị lớn, nhân viên buộc phải chờ kế toán xác nhận trước khi hoàn tất đơn hàng.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Tập đoàn FPT và Dell Technologies tổ chức hội thảo "Khoa học công nghệ và chuyển đổi số - Động lực phát triển tỉnh Thái Nguyên" với mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành một trong những cực tăng trưởng công nghệ mới của khu vực phía Bắc.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.