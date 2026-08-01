VILOG 2026: Việt Nam hướng tới trung tâm logistics xanh, thông minh của khu vực

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình, Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam 2026 là nền tảng kết nối doanh nghiệp, công nghệ và các đối tác trong chuỗi cung ứng; đồng thời phản ánh bước chuyển của ngành logistics Việt Nam từ mô hình dịch vụ truyền thống sang hệ sinh thái thông minh, xanh và bền vững…

Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 4 (VILOG 2026) tại TP. Hồ Chí Minh từ 30/7-1/8. Ảnh: Vinexad

Từ ngày 30/7 đến 1/8 tại TP. Hồ Chí Minh, diễn ra Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 4 (VILOG 2026) với chủ đề “Kiến tạo thông minh và bền vững”. Diễn đàn thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp logistics khu vực và quốc tế, các nhà cung cấp giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Công ty VINEXAD đồng tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và hỗ trợ của Cục Xuất nhập khẩu.

CƠ HỘI TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ, THÚC ĐẨY LIÊN KẾT LOGISTICS VỚI SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho rằng logistics giữ vai trò nền tảng đối với sự phát triển kinh tế. Trong khi đó, chuyển đổi số, thương mại số, vận tải thông minh và logistics xanh đang trở thành những xu hướng quan trọng định hình ngành trong giai đoạn tới.

Theo ông Sơn, việc nâng cấp toàn diện chất lượng vận hành chuỗi cung ứng không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí mà còn tạo động lực để hàng hóa Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hiện nay, Việt Nam đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điện hóa phương tiện vận tải, phát triển hạ tầng kho bãi thông minh, phát thải thấp và từng bước xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, đồng bộ.

Quang cảnh Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam 2026. Ảnh: Vinexad

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu cho biết VILOG 2026 là kỳ triển lãm có quy lớn nhất trong bốn năm tổ chức, với sự tham gia của 450 doanh nghiệp đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 550 gian hàng giới thiệu các giải pháp trong lĩnh vực logistics, quản trị chuỗi cung ứng, tự động hóa và công nghệ thông minh.

Đặc biệt, việc tổ chức đồng thời với Triển lãm Quốc tế Chuỗi lạnh Việt Nam (Viet Cold Chain) và Triển lãm Quốc tế Robot & Nhà máy Thông minh Việt Nam (ROBOTEX) tạo nên không gian kết nối từ sản xuất, lưu kho, vận chuyển đến phân phối.

"Đây là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp, đồng thời thúc đẩy sự liên kết giữa logistics với sản xuất công nghiệp và thương mại trong quá trình phát triển chuỗi cung ứng hiện đại," ông Sơn nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia phát triển ngành logistics Việt Nam.

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI, XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI LOGISTICS TÍCH HỢP DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ VÀ DỮ LIỆU

Theo ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), chuỗi cung ứng toàn cầu đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, khi các yêu cầu mới về chuyển đổi số, phát triển xanh, khả năng chống chịu và tính minh bạch đang làm thay đổi cách thức vận hành logistics.

Hiện nay, năng lực cạnh tranh của logistics không chỉ được đo lường bằng chi phí, quy mô, mà còn dựa trên các yếu tố về công nghệ, dữ liệu và phát triển bền vững. “Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội với Việt Nam," ông Khoa khẳng định.

Là một nền kinh tế có độ mở cao, nằm ở vị trí kết nối quan trọng của khu vực ASEAN và các tuyến hàng hải quốc tế, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành một trung tâm logistics và chuỗi cung ứng có năng lực cạnh tranh trong khu vực.

VILOG 2026 được tổ chức trong bối cảnh ngành logistics Việt Nam cần thúc đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển đổi từ cung cấp dịch vụ vận tải, kho bãi đơn thuần sang xây dựng hệ sinh thái logistics tích hợp dựa trên công nghệ và dữ liệu.

Lãnh đạo VLA cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, ngành logistics Việt Nam cần tập trung vào ba ưu tiên: chuẩn hóa dịch vụ, nguồn nhân lực và dữ liệu; đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu Net Zero; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI để xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh.

Chia sẻ với VnEconomy bên lề triển lãm, ông Nguyễn Hà Anh, Giám đốc Vận hành GHN Logistics, cho biết xu thế ngành logistics đang chuyển dần từ cạnh tranh bằng quy mô sang cạnh tranh dựa trên khả năng tối ưu vận hành thông qua dữ liệu và công nghệ.

“Sự phát triển của thương mại điện tử và những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp logistics. Hệ thống phân phối phải đáp ứng số lượng đơn hàng lớn hơn, tần suất giao nhận cao hơn và mạng lưới điểm giao hàng ngày càng phân tán, đòi hỏi khả năng điều phối chính xác và linh hoạt”, ông Nguyễn Hà Anh nói.