LG Innotek chọn DEEP C Hải Phòng 2 làm điểm đến cho dự án bán dẫn 1 tỷ USD

LG Innotek vừa quyết định lựa chọn khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng 2 để triển khai dự án tổ hợp sản xuất bảng mạch bán dẫn với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD. Đây là cơ sở sản xuất bán dẫn đầu tiên của LG Innotek được xây dựng bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án trị giá 1 tỷ USD của Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. Ảnh: PV.

Mới đây, tại hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế và khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho siêu dự án trị giá 1 tỷ USD của Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng.

Với quy mô khoảng 32 ha thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và cũng là một phần của Khu thương mại tự do Hải Phòng đang được thành phố phát triển, nhà máy mới hứa hẹn trở thành một trong những trung tâm sản xuất toàn cầu trọng điểm của LG Innotek, chuyên cung cấp các giải pháp bán dẫn tiên tiến.

Dự án mới tại DEEP C Hải Phòng 2 hoàn toàn độc lập với tổ hợp 3 nhà máy sản xuất modul camera hiện hữu có tổng vốn hơn 2 tỷ USD của Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. Động thái này đánh dấu sự mở rộng hoạt động của tập đoàn từ lắp ráp camera sang sản xuất linh kiện và vật liệu đóng gói bán dẫn – một khâu quan trọng trong chuỗi cung ứng vi mạch.

LG Innotek chọn khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng 2 làm điểm đến cho dự án bán dẫn trị giá 1 tỷ USD. Ảnh: DEEP C.

Nhà máy này sẽ tập trung vào ba dòng sản phẩm chủ lực nhằm đón đầu kỷ nguyên viễn thông và trí tuệ nhân tạo (AI). Một là dòng đế mạch tích hợp chip dùng cho mô-đun thu phát sóng trên thiết bị di động và thiết bị đeo. Hai là dòng đế mạch dùng để kết nối chip nhớ và bộ xử lý trên thiết bị di động. Ba là dòng đế mạch giá trị cao chuyên dùng cho CPU, GPU và hệ thống máy chủ.

Theo lộ trình được cập nhật, dự án sẽ chính thức khởi công vào quý 3/2026, bắt đầu chạy thử nghiệm từ quý 3/2027 và đi vào sản xuất đại trà vào quý 3/2028. Đáng chú ý, bên cạnh hoạt động sản xuất cốt lõi, dự án còn bao gồm mảng cho thuê nhà xưởng, văn phòng và kho bãi phục vụ hệ sinh thái kinh doanh.

Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, điểm nhấn của dự án này nằm ở dòng sản phẩm cốt lõi là bảng mạch bán dẫn cao cấp. Đây được xem là “xương sống” ẩn mình của các máy chủ AI, trung tâm dữ liệu, điện thoại thông minh, xe tự hành và nhiều công nghệ thế hệ mới - những nền tảng đang dẫn dắt làn sóng chuyển đổi công nghiệp trên toàn cầu.

Việc Hải Phòng tiếp tục được chọn làm bến đỗ cho dự án bán dẫn 1 tỷ USD của LG Innotek kỳ vọng sẽ mở rộng mạnh mẽ hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao của Tập đoàn LG, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để thành phố cảng gia nhập sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn toàn cầu.

Ông Bruno Jaspaert, , Tổng giám đốc Tổ hợp khu công nghiệp DEEP C cho biết: “Đây là một tín hiệu rất tích cực. Việc một tập đoàn như LG tiếp tục lựa chọn Hải Phòng là địa điểm đầu tư dự án mới cho thấy họ có niềm tin rất lớn vào tiềm năng phát triển của thành phố. Với DEEP C, chúng tôi cũng rất tự hào khi được LG lựa chọn là địa điểm triển khai dự án”.

Ông Park Hong Keun, Tổng giám đốc Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng cho rằng, thành phố Hải Phòng chính là một trong những điểm đến đầu tư đầy sức cạnh tranh và có nhiều cơ hội phát triển bứt phá nhất tại Việt Nam. Nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường đầu tư cởi mở, cùng sự hợp tác chặt chẽ, khăng khít giữa chính phủ, các cơ quan ban ngành và các doanh nghiệp chính là động lực to lớn thúc đẩy phát triển bền vững cho thành phố Hải Phòng. Với vai trò như một người bạn đồng hành đáng tin cậy của thành phố Hải Phòng, LG Innotek sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong việc tiếp tục đầu tư, mang lại cơ hội việc làm chất lượng, thu hút nhân tài đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thành phố.

Đối với DEEP C, được đồng hành cùng sự phát triển của cả LG và Hải Phòng là điều hết sức ý nghĩa. Ông Bruno Jaspaert tin tưởng rằng những giá trị mà DEEP C mang lại cũng là một trong những yếu tố góp phần để LG tiếp tục lựa chọn Hải Phòng cho những dự án tiếp theo.

“Theo tôi, lợi ích của Khu Thương mại Tự do không chỉ dành cho các doanh nghiệp đầu tư mà còn dành cho chính lực lượng lao động làm việc tại đó. Một cơ chế đủ hấp dẫn để thu hút chuyên gia, lao động kỹ thuật cao và nguồn nhân lực chất lượng sẽ giúp Hải Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh so với nhiều địa phương khác trong khu vực. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh thu hút nhân tài ngày càng gay gắt, việc tạo được môi trường thuận lợi để những người giỏi lựa chọn Hải Phòng là nơi sinh sống, làm việc và xây dựng cuộc sống lâu dài có ý nghĩa rất quan trọng. Đó cũng là điều tôi đánh giá cao nhất ở mô hình Khu Thương mại tự do. Mô hình này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư mà còn hướng tới việc mang lại một môi trường sống và làm việc tốt hơn cho những người đang làm việc tại các doanh nghiệp đó”, ông Bruno Jaspaert bày tỏ.

Khu Thương mại tự do Hải Phòng (phân khu 2 và 3), gồm khu vực vực cảng Lạch Huyện, khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng 2, khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng 3 có diện tích khoảng 3.369 ha, được UBND Thành phố thành lập theo Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 trên cơ sở các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép thí điểm tại Nghị quyết số 226/2025/QH15.

“Nếu Hải Phòng triển khai thành công mô hình này, tôi tin rằng Thành phố sẽ bước vào một giai đoạn tăng trưởng bứt phá. Điều đó sẽ giúp nhiều doanh nghiệp đang cân nhắc đầu tư vào Việt Nam đưa ra quyết định nhanh hơn. Và khi tìm kiếm một Khu Thương mại Tự do tại Việt Nam, Hải Phòng sẽ là lựa chọn đầu tiên mà họ nghĩ đến. Bếu được triển khai đúng hướng, Khu Thương mại Tự do sẽ mở ra một tương lai hết sức tươi sáng cho Hải Phòng”, ông Bruno Jaspaert chia sẻ.