Thường trực Ban Bí thư: Cơ bản hoàn tất công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Thứ Tư, 14/01/2026
Hà Lê
14/01/2026, 15:14
Sáng 14/1, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã kiểm tra, tổng duyệt toàn bộ công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Các phương án lễ tân, an ninh, y tế, di chuyển và khánh tiết được rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng cho ngày khai mạc.
Tham dự buổi tổng duyệt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành là thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, các lực lượng, đơn vị liên quan.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đã kiểm tra, tổng duyệt các nội dung: Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tại tượng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội; phương án di chuyển các đoàn đến nơi sẽ diễn ra Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội).
Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đã kiểm tra các phương án an ninh, y tế; các hoạt động lễ tân, đưa đón đoàn đại biểu, các đoàn quốc tế; tổng thể công tác lễ tân, trang trí khánh tiết... trong Hội trường chính, khu vực sảnh vào, trưng bày triển lãm sách, báo chí; trưng bày ảnh "Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới"…
Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo các đơn vị liên quan báo cáo thực hiện các phần việc được giao sau buổi sơ duyệt vào sáng 13/1, Thường trực Ban Bí thư biểu dương các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tất cả vì công việc chung, tích cực phối hợp chặt chẽ, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ.
Tính đến sáng 14/1 đã cơ bản hoàn tất công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Các bước tiến hành được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, được rút kinh nghiệm từ các kỳ Đại hội trước và qua các lần kiểm tra, sơ duyệt...
Nhấn mạnh công tác chuẩn bị mới chỉ là bước đầu, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội XIVcủa Đảng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, lực lượng, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tổng thể bên trong và ngoài
Hội trường của Trung tâm Hội nghị quốc gia khang trang, sạch đẹp, trang nghiêm; khắc phục những chi tiết còn chưa hoàn thiện hoặc chưa hợp lý đảm bảo mọi công tác, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, hạ tầng kỹ thuật đạt yêu cầu cao, được chuẩn bị tốt nhất, từ chạy thử đến khi vận hành.Các phương án đảm bảo an ninh trật tự được tiến hành đồng bộ, kịp thời tại buổi tổng duyệt.
Thường trực Ban Bí thư Cẩm Tú nhắc lại yêu cầu đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trong mọi công tác. Theo đó, thời gian di chuyển của các đoàn chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định, để đảm bảo giờ giấc, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cần triển khai nghiêm túc phương án, kế hoạch, các quy định đã ban hành trong việc đưa, đón đại biểu, khách mời để đảm bảo nội dung chính của Đại hội diễn ra đúng kế hoạch.
Buổi Tổng duyệt diễn ra theo đúng chương trình, chúc các cơ quan, đơn vị, lực lượng tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giao Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đôn đốc kiểm tra, thực hiện báo cáo. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công tác phục vụ được chuẩn bị đạt yêu cầu cao nhất, sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng.
