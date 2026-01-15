Giá vàng hạ nhiệt nhưng chênh lệch giá bán, mua cao ngất ngưởng

Trong phiên ngày 15/1, giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm đồng loạt nhưng biên độ giá bán và mua rất cao, một số dòng sản phẩm chênh lệch mua bán tới 3,5 triệu đồng/lượng…

Sau khi ghi nhận tổng mức tăng hơn 6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong tuần qua (9 – 14/1/2026), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đồng loạt giảm mạnh trong phiên hôm nay (15/1/2026).

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm đều niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 160,8 triệu – 162,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định trong suốt phiên chiều. So với giá chốt phiên hôm qua (14/1), giá giao dịch vàng miếng tại các doanh nghiệp này đều giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên 15/1/2026, biên độ mua, bán vàng miếng SJC hầu hết vẫn duy trì ổn định so với phiên hôm qua, quanh mức 2 triệu đồng/lượng. Riêng tại Phú Quý, khoảng cách này nới rộng thêm 300 nghìn đồng/lượng, chạm mức 2,8 triệu đồng và tạo áp lực rủi ro ngắn hạn cho người mua.

Cùng mức giảm trên, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua vàng miếng nhỉnh hơn 100 nghìn đồng/lượng so với các thương hiệu trên, ở mức 160,9 triệu trong khi giá bán vàng miếng vẫn giữ ổn định ở mức 162,8 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng thực hiện 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tục trong phiên sáng nay với tổng mức giảm 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Chốt phiên, doanh nghiệp này niêm yết giá giao dịch ở mức 161,3 triệu – 162,8 triệu đồng/lượng (mua-bán). Đây cũng là doanh nghiệp đặt giá vàng miếng mua vào cao nhất trên thị trường.

Với Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng chốt phiên niêm yết ở mức 160 triệu – 162,8 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 14/11, giá mua vàng miếng tại các doanh nghiệp này giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong khi giá bán vàng miếng giảm 700 nghìn đồng/lượng, đi kèm với đó là chênh lệch giá mua, bán giãn rộng lên 2,8 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 15/1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn 4 số 9, các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn ở tất cả các dòng sản phẩm. Tuỳ từng thương hiệu, mức giảm dao động từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá giao dịch so với phiên hôm qua (14/1).

Công ty PNJ là doanh nghiệp duy nhất vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng nhẫn trơn PNJ, vàng Kim Bảo PNJ 999.9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 ở mức 158 triệu đồng mua vào và 161 triệu đồng bán ra, tương ứng mức chênh lệch là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty SJC giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ so với giá chốt phiên 14/1, đặt giá giao dịch ở mức 157,2 triệu – 159,7 triệu đồng/lượng ( mua – bán). Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Các loại nhẫn nhỏ hơn như 0,5 chỉ và 0,3 chỉ dù cũng điều chỉnh giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều nhưng giá bán vẫn cao hơn, ở mức 159,8 triệu đồng và giá mua vẫn giữ ở mức 157,2 triệu đồng/lượng, đẩy chênh lệch giá mua – bán lên mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và mở cửa phiên sáng cũng giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 159,8 triệu – 162,8 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên chiều, tương đương mức chênh lệch là 3 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, các dòng trang sức vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu có giá mua, bán thấp hơn đáng kể nhưng chênh lệch lại giãn rộng hơn: loại 999,9 giao dịch ở 156,9 – 160,4 triệu đồng/lượng, còn loại 99,9 ở 156,7 – 160,2 triệu đồng/lượng, kéo khoảng cách lên mức 3,5 triệu đồng/lượng, phản ánh rõ mức độ rủi ro với người mua.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng Kim Gia Bảo 999.9 cũng niêm yết ở mức 159,8 triệu mua vào và 162,8 triệu đồng/lượng bán ra, duy trì ổn định đến hết phiên chiều. So với giá chốt phiên 14/1, giá giao dịch vàng nhẫn cũng giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, các dòng trang sức dù giá mua, bán thấp hơn từ 1 – 2 triệu đồng, kéo chênh lệch giảm một nửa so với vàng 4 số 9, chỉ ở mức 1,6 triệu đồng/lượng. Cụ thể, loại 999,9 giao dịch ở mức 158,8 – 160,4 triệu đồng/lượng, còn loại 99,9 ở mức 158,7 – 160,3 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 15/1 so với phiên 14/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Khoảng cách giá mua – bán vàng nhẫn ở mức cao vẫn cho thấy mức độ rủi ro vẫn nghiêng hẳn về phía người tiêu dùng. Đáng chú ý, một số thương hiệu như SJC hay Bảo Tín Minh Châu ghi nhận chênh lệch cao hơn đối với các sản phẩm vàng hàm lượng thấp và vàng trang sức lên tới 3,5 triệu đồng/lượng càng làm tăng độ rủi ro cho người mua.

Tại DOJI, mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng tại thương hiệu này giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, sau chưa đầy 10 phút mở cửa, DOJI tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch ở mức 158 triệu – 161 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Chốt phiên, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 14/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Phú Quý cũng ghi nhận một đợt điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng ở dòng sản phẩm vàng nhẫn, nhưng mức chênh lệch mua – bán vẫn ở mức cao. Chốt phiên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý đặt ở mức 158 triệu – 161 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức tại Phú Quý ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh hơn là 900 nghìn đồng/lượng nhưng chênh lệch giá – mua vẫn tương đương như vàng nhẫn 4 số 9 là 3 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn mở cửa phiên sáng ở mức 150,5 triệu – 153,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 14/1.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, doanh nghiệp này giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán ở mức 150 triệu – 153,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên chiều.