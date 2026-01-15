Thúc đẩy hợp tác AI giữa Việt Nam - Nhật Bản

9 giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) đang được thúc đẩy thương mại hóa với các đối tác Nhật Bản trong khuôn khổ hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản

Demo Day VietLeap AI Accelerator diễn ra chiều 14/1 trong khuôn khổ Ngày hội Kết nối Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản (Vietnam - Japan Innovation Nexus Day) thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo của hai quốc gia mở ra cơ hội hợp tác tăng cường tích hợp AI vào doanh nghiệp tại Việt Nam và Nhật Bản.

Khởi động từ tháng 10/2025, VietLeap AI Accelerator là một trong những sáng kiến quan trọng do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp triển khai cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Boston Consulting Group và Đại sứ quán Nhật Bản. Đây là một chương trình tăng tốc chuyên biệt, được thiết kế nhằm nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, hoàn thiện mô hình kinh doanh, đẩy mạnh thương mại hóa và tăng mức độ sẵn sàng hợp tác cho các giải pháp AI nổi bật. Các hoạt động diễn ra với lộ trình hỗ trợ có chiều sâu và gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lẫn startup.

Các hoạt động hỗ trợ tăng tốc của VietLeap được triển khai với lộ trình có chiều sâu, gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lẫn startup để xúc tiến ra kết nối thực tế, gắn cung với cầu.

Với 5 chặng hoạt động, chương trình triển khai đánh giá chi tiết nhu cầu từng startup nhằm xác định đúng phạm vi tăng trưởng; cá nhân hóa danh sách chuyên gia đồng hành và danh sách đối tác kết nối; nâng cao năng lực bán hàng, thương mại, phát triển thị trường.

Trao biên bản ký kết hợp tác của chương trình.

Tại Demo Day, 9 startup gồm Diaflow, VBrain, Finful, Brain-Life, Next Robotics, Pixel ML, OdaAI, MindShift và MedCAT đã trình diễn các giải pháp AI phục vụ những bài toán kinh tế cụ thể như tự động hóa quy trình, quản trị tri thức, tối ưu chuỗi cung ứng, đào tạo nhân sự, y tế - sức khỏe và dịch vụ.

Một trong những điểm khác biệt của VietLeap AI Accelerator là cách tiếp cận “mở” và mang tính quốc tế. Chương trình huy động hơn 26 chuyên gia đến từ 5 quốc gia, hoạt động trong 8 lĩnh vực chuyên môn, đồng hành cùng startup trong suốt quá trình tăng tốc.

Tổng thời lượng cố vấn 1:1 lên tới hơn 90 giờ, đi kèm hơn 70 phiên kết nối chuyên sâu nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa startup với doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức nghiên cứu tại Việt Nam và Nhật Bản.

Chương trình ghi nhận 8 biên bản ghi nhớ (MOU) và dự án hợp tác được ký kết, tập trung vào các lĩnh vực như tối ưu vận hành và sản xuất, đào tạo - phát triển nhân sự, y tế - bảo hiểm và dịch vụ số.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, nhấn mạnh VietLeap AI Accelerator là chương trình tăng tốc tiên phong được thiết kế chuyên biệt cho lĩnh vực AI tại Việt Nam. Theo ông, sau hơn ba tháng triển khai, chương trình đã giúp các startup AI đạt những bước tiến rõ rệt trong hoàn thiện sản phẩm, định hình chiến lược thị trường và thiết lập các thỏa thuận hợp tác ban đầu -nền tảng quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện JICA.

Ở góc độ đối tác quốc tế, ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, cho rằng trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai rộng rãi trong nhiều ngành kinh tế. Việt Nam, với lợi thế về nguồn nhân lực, tinh thần đổi mới và nền kinh tế số năng động, có nhiều điều kiện để xây dựng một hệ sinh thái startup AI có năng lực cạnh tranh toàn cầu, trong đó VietLeap AI Accelerator là một mắt xích quan trọng.

Theo bà Nguyễn Hương Quỳnh, CEO BambuUP - đơn vị đồng triển khai chương trình - VietLeap AI Accelerator được xây dựng như một nền tảng “không giới hạn”, không chỉ về nội dung tăng tốc mà còn về phạm vi kết nối. Việc kết nối startup Việt Nam với doanh nghiệp và tổ chức tại Nhật Bản, Australia, Thái Lan và Hoa Kỳ giúp mở rộng thị trường, đồng thời tạo điều kiện để các giải pháp AI Việt Nam được thử nghiệm và triển khai trong những môi trường có yêu cầu cao.

Là một phần trọng tâm của Vietnam - Japan Innovation Nexus Day, Demo Day VietLeap AI Accelerator cho thấy mô hình hợp tác đổi mới sáng tạo đang dần dịch chuyển từ hỗ trợ ý tưởng sang tạo ra giá trị kinh tế cụ thể.

Trong bối cảnh AI được xem là động lực tăng trưởng mới, VietLeap AI Accelerator được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa startup, doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của công nghệ Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.