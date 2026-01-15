Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2024–2029

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 15/01/2026
Đỗ Như
15/01/2026, 10:22
Hội nghị đã thống nhất cao hiệp thương cử bà Hà Thị Nga đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chiều 14/1, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6, khóa X đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã trình bày các Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Tờ trình về hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
100% đại biểu đã biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình, hiệp thương cử 18 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 5 người tham gia Đoàn Chủ tịch và 1 người giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét và thống nhất cao đối với Tờ trình về kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Theo đó, thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, căn cứ phân công của Văn phòng Trung ương Đảng và yêu cầu kiện toàn lãnh đạo Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch đã trình Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử bà Hà Thị Nga giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Kết quả, hội nghị đã thống nhất cao hiệp thương cử bà Hà Thị Nga đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh trong bối cảnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động trong mô hình mới, vai trò, vị thế và tầm ảnh hưởng của Mặt trận ngày càng được khẳng định rõ nét trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nhân văn, tập hợp ý chí, niềm tin và khát vọng của toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.
Để phát huy tốt vai trò đó, mỗi cán bộ Mặt trận, trong đó có các Ủy viên mới được hiệp thương bổ sung, cần không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, giữ vững kỷ luật; bám sát thực tiễn, kế thừa truyền thống đoàn kết quý báu của các thế hệ đi trước; đồng thời khiêm tốn học hỏi, phối hợp chặt chẽ trong tập thể lãnh đạo.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Thường trực và các ban, đơn vị trực thuộc khẩn trương cụ thể hóa các kết luận của hội nghị; nâng cao chất lượng tham mưu, giám sát, phản biện xã hội; chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Qua đó tiếp tục củng cố, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.
Tại họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã cung cấp thông tin toàn diện về công tác chuẩn bị Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu đặt chất lượng, hiệu quả và sự cống hiến làm thước đo trong công tác nhân sự.
Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV chính thức khai trương, sẵn sàng phục vụ gần 700 phóng viên trong nước và quốc tế. Trung tâm được chuẩn bị bài bản, hiện đại, bảo đảm cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, đầy đủ về Đại hội.
Trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng ngành Hậu cần – Kỹ thuật Quân đội tinh, gọn, mạnh, tự chủ chiến lược, đi đầu về khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sáng 14/1, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã kiểm tra, tổng duyệt toàn bộ công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Các phương án lễ tân, an ninh, y tế, di chuyển và khánh tiết được rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng cho ngày khai mạc.
Mặc dù công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng để đạt được mục tiêu của Đề án đến năm 2030 hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội, nhiệm vụ còn rất nặng nề với khối lượng công việc lớn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: