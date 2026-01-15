Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2024–2029

Hội nghị đã thống nhất cao hiệp thương cử bà Hà Thị Nga đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiều 14/1, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6, khóa X đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã trình bày các Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Tờ trình về hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

100% đại biểu đã biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình, hiệp thương cử 18 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 5 người tham gia Đoàn Chủ tịch và 1 người giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét và thống nhất cao đối với Tờ trình về kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

100% đại biểu tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ sáu khóa X đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, căn cứ phân công của Văn phòng Trung ương Đảng và yêu cầu kiện toàn lãnh đạo Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch đã trình Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử bà Hà Thị Nga giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kết quả, hội nghị đã thống nhất cao hiệp thương cử bà Hà Thị Nga đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh trong bối cảnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động trong mô hình mới, vai trò, vị thế và tầm ảnh hưởng của Mặt trận ngày càng được khẳng định rõ nét trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nhân văn, tập hợp ý chí, niềm tin và khát vọng của toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Để phát huy tốt vai trò đó, mỗi cán bộ Mặt trận, trong đó có các Ủy viên mới được hiệp thương bổ sung, cần không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, giữ vững kỷ luật; bám sát thực tiễn, kế thừa truyền thống đoàn kết quý báu của các thế hệ đi trước; đồng thời khiêm tốn học hỏi, phối hợp chặt chẽ trong tập thể lãnh đạo.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Thường trực và các ban, đơn vị trực thuộc khẩn trương cụ thể hóa các kết luận của hội nghị; nâng cao chất lượng tham mưu, giám sát, phản biện xã hội; chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Qua đó tiếp tục củng cố, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.