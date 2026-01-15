Điều chỉnh phương án trả cổ tức 2025, GEE tăng kịch trần

Theo đề xuất mới, GEE sẽ trình cổ đông xem xét điều chỉnh phương án này theo hướng chi trả toàn bộ bằng tiền mặt, với tỷ lệ 55%.

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (mã GEE-HOSE) công bố việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2025.

Theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/8/2025, mức cổ tức năm 2025 là 60%, gồm 40% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Tuy nhiên, theo đề xuất mới, GEE sẽ trình cổ đông xem xét điều chỉnh phương án này theo hướng chi trả toàn bộ bằng tiền mặt, với tỷ lệ 55%.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/1. Ngày công ty gửi phiếu lấy ý kiến là dự kiến là ngày 5/2/2026 và ngày công bố thông tin về việc kiểm phiếu là ngày 25/2.

Được biết, GEE đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt vào ngày 10/9/2025. Nếu việc xin điều chỉnh được cổ đông thông qua, công ty sẽ chi thêm 25% cổ tức bằng tiền.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, cổ đông GEE đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2025 với doanh thu thuần tăng 6,8% từ 22.282 tỷ lên hơn 23.794 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 117,5% từ 1.296 tỷ lên hơn 2.819 tỷ đồng; kế hoạch cổ tức từ 30% lên 60% - trong đó tiền mặt tăng từ 30 lên 40%; chia thêm cổ tức bằng cổ phiếu là 20%.

Đồng thời, công ty thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 dự kiến vào ngày 8/4. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/3 nhằm báo cáo kết quả năm 2025, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;

Đáng chú ý, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, GELEX Electric sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ phát hành dự kiến 75%, tương ứng khoảng 274,5 triệu cổ phiếu.

Nếu thành công, vốn điều lệ của GEE dự kiến tăng từ 3.660 tỷ đồng lên khoảng 6.404 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2025, GEE ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất tăng 1.373,9 tỷ đồng (tương ứng tăng 328,9%) so với cùng kỳ năm trước lên gần 1.792 tỷ đồng là do doanh thu thuần tăng 825 tỷ đồng cùng việc đẩy mạnh quản trị và tối ưu chi phí trong sản xuất dẫn tới tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu thuần kỳ này tăng lên mức 16,6% (so với cùng kỳ năm trước là 14,5%), đóng góp mức tăng của lợi nhuận gộp vào lợi nhuận kỳ này là 252 tỷ đồng. Đồng thời, ghi nhận lãi bán khoản đầu tư do tiếp tục cấu trúc lại sở hữu vốn tại một số doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, GEE báo lãi đạt gần 2.845 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 1.068 tỷ đồng). Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ hơn 2.045 hồi đầu năm lên gần 3.059 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 15/1, giá cổ phiếu này tăng 6,99% lên 223.600 đồng/cổ phiếu.