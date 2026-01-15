Công bố CPI sớm, tạo dư địa chủ động trong kiểm soát lạm phát

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 15/01/2026
Mai Nhi
15/01/2026, 19:27
Chỉ số CPI được công bố vào ngày mùng 3 hàng tháng có thể mở ra dư địa quan trọng cho điều hành chính sách vĩ mô. Khi thông tin giá cả được cập nhật kịp thời, khả năng phản ứng của chính sách tiền tệ và tài khóa trước áp lực lạm phát sẽ linh hoạt hơn...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2026/NĐ-CP ngày 13/1/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục của Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Theo Nghị định mới của Chính phủ, thời điểm công bố số liệu chính thức chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được điều chỉnh sớm hơn, vào ngày 03 của tháng kế tiếp sau tháng báo cáo, thay vì ngày 06 như quy định trước đây tại Nghị định số 62/2024/NĐ-CP.
Theo Cục Thống kê, CPI là chỉ tiêu thống kê phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá chung của các loại hàng hóa và dịch vụ phục vụ tiêu dùng hàng ngày của người dân theo thời gian.
Thời điểm công bố số liệu chính thức chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là ngày 03 của tháng kế tiếp sau tháng báo cáo, sớm hơn 3 ngày so với quy định trước đây tại Nghị định số 62/2024/NĐ-CP.
(Nghị định số 13/2026/NĐ-CP)
Chỉ số này tập trung vào nhóm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, không bao gồm giá hàng hóa bất hợp pháp, hàng hóa chợ đen, giá đất hay các mặt hàng phục vụ sản xuất. Do đó, CPI thường được xem là “thước đo” quan trọng nhất đối với diễn biến chi phí sinh hoạt và lạm phát tiêu dùng.
Trong thực tiễn điều hành, CPI thường là một trong những dữ liệu đầu vào đầu tiên để xem xét dư địa nới lỏng hay thắt chặt chính sách tiền tệ, điều chỉnh lãi suất, tín dụng, cũng như xây dựng kịch bản điều hành giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý.
Vì vậy, việc tiếp cận số liệu CPI sớm hơn được đánh giá sẽ giúp các quyết định chính sách bắt nhịp tốt hơn với diễn biến giá cả thực tế, hạn chế độ trễ trong phản ứng chính sách. Ở góc độ doanh nghiệp, việc công bố CPI sớm giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch chi phí, điều chỉnh giá bán, đàm phán hợp đồng.
Không chỉ thay đổi về thời điểm công bố, cách thức biên soạn CPI hiện nay cũng cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong cách nhìn nhận áp lực giá cả.
Để biên soạn CPI, Cục Thống kê sẽ xây dựng Danh mục hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng phổ biến, còn gọi là “rổ” hàng hóa.
Trong giai đoạn 2020–2025, rổ hàng hóa CPI gồm 752 mặt hàng, được sắp xếp theo cấu trúc chỉ số và mô tả chi tiết về quy cách, phẩm cấp, nhãn mác.
So với giai đoạn 2015–2020, danh mục này đã tăng thêm gần 100 mặt hàng gắn với xu hướng tiêu dùng mới như ô tô, điện thoại di động, laptop, thiết bị điện tử thông minh và các loại hình nhà ở thuê cao cấp. Đồng thời, cũng loại bỏ một số sản phẩm không còn phổ biến và bổ sung nhiều mặt hàng mới, mang tính hiện đại, phản ánh sát hơn xu hướng tiêu dùng thực tế.
Sự thay đổi này giúp CPI phản ánh đầy đủ hơn các nguồn gây áp lực lạm phát trong nền kinh tế hiện đại, nơi chi tiêu cho công nghệ, dịch vụ và nhà ở ngày càng chiếm tỷ trọng lớn.
Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại đô thị gia tăng, thị trường bất động sản cho thuê và dịch vụ chất lượng cao có xu hướng biến động mạnh theo chu kỳ kinh tế. Vì vậy, chỉ số này không chỉ phản ánh giá cả các mặt hàng thiết yếu truyền thống, mà còn tiệm cận hơn với cấu trúc tiêu dùng thực tế của người dân.
Bên cạnh danh mục hàng hóa, việc xác định cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình, còn gọi là “quyền số” cũng là yếu tố then chốt trong tính toán CPI. Theo quy định, 5 năm một lần, Cục Thống kê sẽ thực hiện chuyển đổi năm gốc, đồng thời rà soát, cập nhật danh mục hàng hóa đại diện, mạng lưới điều tra và quyền số tính chỉ số giá tiêu dùng.
Trong năm 2025, Cục Thống kê sẽ chuyển đổi năm gốc từ 2019 sang năm gốc 2024, căn cứ trên kết quả “Khảo sát mức sống hộ dân cư và Điều tra quyền số tính chỉ số giá tiêu dùng năm 2018”. Việc cập nhật này được kỳ vọng sẽ giúp chỉ số CPI phản ánh sát thực hơn biến động giá cả, phục vụ hiệu quả công tác điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hoạch định chính sách trong giai đoạn tới.
Về dài hạn, việc công bố CPI sớm hơn, cùng với việc hoàn thiện danh mục hàng hóa, góp phần nâng cao tính minh bạch, độ tin cậy của hệ thống thống kê giá cả. Điều này không chỉ phục vụ điều hành trong nước, mà còn giúp nâng cao uy tín của số liệu kinh tế Việt Nam trong mắt các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài.
Trước đó, để tăng cường kiểm soát lạm phát và giữ ổn định mặt bằng giá cả trong dịp cao điểm, Bộ Tài chính đã giao Cục Thống kê thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình biến động giá cả thị trường cùng kết quả triển khai các biện pháp, chương trình bình ổn giá trên địa bàn trước ngày 11/2/2026.
Đối với các đơn vị chuyên ngành, gồm chi cục hải quan khu vực, cơ quan thuế tỉnh, thành phố, chi cục dự trữ nhà nước khu vực và kho bạc nhà nước khu vực, việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao phải hoàn thành trước ngày 10/2/2026 và gửi về cơ quan quản lý cấp trên theo hệ thống.
Ngày 13/1/2026, tại Lễ công bố và trao giải FChoice 2025 – Việt Nam vươn mình do CafeF tổ chức, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã xuất sắc được vinh danh ở hạng mục “Công ty Tài chính của năm”.
Đồng tiền của Nhật Bản đương đầu áp lực giảm giá liên tục trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư lo ngại về chủ trương nới lỏng chính sách...
Chủ tịch Fed Jerome Powell đang đối mặt với đe dọa truy tố hình sự trong bối cảnh căng thẳng với Tổng thống Trump về chính sách lãi suất...
Bối cảnh thế giới hiện nay hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố thuận lợi cho sự tăng giá của vàng...
Năm 2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 413.527 tỷ đồng, với gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 817 nghìn lao động...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: