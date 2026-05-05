Chuẩn hoá, minh bạch hóa và chuyển đổi số nghề môi giới bất động sản

Với chủ đề “Chuẩn mực - Minh bạch - Kỷ nguyên số”, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuẩn hóa, minh bạch hóa và chuyển đổi số của nghề môi giới bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mới…

Sáng 5/5/2026, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đã tổ chức họp báo công bố “Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam & VARS AWARDS 2026”.

Năm nay đánh dấu năm thứ 11 của sự kiện này (diễn ra ngày 29/6 hàng năm). Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, sự kiện đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng môi giới bất động sản Việt Nam, là nơi hội tụ, kết nối, lan tỏa tinh thần nghề nghiệp, đồng thời tôn vinh những cá nhân, tổ chức tiêu biểu đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, chia sẻ: thị trường bất động sản đang tái cấu trúc sâu rộng, hướng tới minh bạch, chuẩn hóa và phát triển bền vững, vai trò của nghề môi giới ngày càng được nhìn nhận đầy đủ, đúng vị trí và đúng giá trị hơn. Người môi giới hôm nay không chỉ là cầu nối giao dịch, mà còn là lực lượng góp phần thúc đẩy thị trường, ứng dụng và quản trị thông tin, bảo vệ quyền lợi khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin thị trường.

Chính vì vậy, việc xây dựng một lực lượng môi giới chuyên nghiệp, có năng lực, có đạo đức và có trách nhiệm xã hội không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Song hành với đó, việc ghi nhận, đánh giá và tôn vinh các cá nhân, tổ chức tiêu biểu cũng cần được thực hiện bài bản hơn, minh bạch hơn, có chuẩn mực hơn và có sức lan tỏa ở tầm quốc gia.

Với tinh thần đó, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam & VARS AWARDS 2026 được tổ chức tại TP. Cần Thơ, thể hiện định hướng của VARS trong mở rộng kết nối vùng miền, lan tỏa tinh thần nghề nghiệp tới các địa phương, đồng thời tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà môi giới, nhà đầu tư và thị trường khu vực.

Toàn cảnh buổi họp báo

Sự kiện được tổ chức thành chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa chuyên môn, kết nối, thể thao, văn hóa và vinh danh. Bao gồm:

VARS Forum – Diễn đàn Môi giới bất động sản Việt Nam là không gian trao đổi chuyên sâu giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp, sàn giao dịch và cộng đồng môi giới về xu hướng thị trường, chuẩn hóa hành nghề, minh bạch thông tin và ứng dụng công nghệ trong hoạt động tư vấn, phân phối, quản trị dữ liệu, chăm sóc khách hàng.

VARS Pickleball Tournament – Giải Pickleball cộng đồng VARS là hoạt động thể thao kết nối, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng nghề, lan tỏa tinh thần năng động, bản lĩnh, hợp tác và trách nhiệm của đội ngũ môi giới bất động sản trên toàn quốc.

Đêm Gala “Vọng Cầm Ca” là điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật giàu bản sắc, mang tinh thần giao lưu và kết nối cộng đồng bất động sản

Cùng với đó, Lễ vinh danh VARS AWARDS 2026 là sự kiện trọng tâm, tôn vinh các cá nhân, tổ chức tiêu biểu, xuất sắc; lan tỏa những mô hình hành nghề chuyên nghiệp, minh bạch, lấy khách hàng làm trung tâm và có đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường.

“Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang phục hồi, tái cấu trúc và thích ứng với khung pháp lý mới, yêu cầu về chất lượng tư vấn, minh bạch thông tin, năng lực hành nghề và uy tín của nhà môi giới ngày càng trở nên cấp thiết. Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam & VARS AWARDS 2026 sẽ tạo nên một dấu ấn mới: không chỉ quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn, mà còn thể hiện rõ hơn khát vọng nâng tầm nghề Môi giới bất động sản trong bối cảnh thị trường đang chuyển đổi sâu sắc”, ông Dương Quốc Thuỷ, Phó Chủ tịch VARS, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức , bày tỏ.