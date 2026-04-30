Khánh Hoà sẽ là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước

Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, là đô thị biển - cửa ngõ quốc tế có sức cạnh tranh cao…

Ngày 28/4/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Quyết định 757/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn 2075.

Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng và phát triển Khánh Hòa là đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, đô thị biển - cửa ngõ quốc tế có sức cạnh tranh cao; phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường, bảo vệ tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát huy bản sắc đô thị biển…

Về tính chất khu vực quy hoạch, Khánh Hòa sẽ là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và giao thương quốc tế của quốc gia, của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Là cực tăng trưởng và trung tâm động lực quan trọng của vùng; trung tâm phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ chất lượng cao, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, có vai trò kết nối các hành lang kinh tế ven biển, liên vùng và quốc tế; Là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; hạt nhân phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, hội nghị - sự kiện của vùng và cả nước. Đồng thời cũng là đô thị biển có vị trí chiến lược quan trọng trong tổ chức không gian phát triển ven biển quốc gia; phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, xanh, bền vững..

TỐI ƯU HÓA GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI

Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ quy hoạch cũng đưa ra hàng loạt yêu cầu trọng tâm đối với quy hoạch chung.

Thứ nhất, liên kết vùng và vai trò động lực: Nghiên cứu xác lập vị thế của đô thị Khánh Hòa trong bối cảnh mới, không chỉ là trung tâm vùng mà còn là cửa ngõ kinh tế biển quốc tế, trọng tâm là liên kết với các tỉnh Tây Nguyên (qua trục cao tốc) và các đô thị trong dải duyên hải. Đề xuất các giải pháp để Khánh Hòa thực sự trở thành một cực tăng trưởng có sức lan tỏa, đóng vai trò đầu tàu kinh tế biển, dịch vụ và du lịch chất lượng cao của cả nước.

Thứ hai, kế thừa, rà soát và tích hợp các quy hoạch: Yêu cầu rà soát kỹ danh mục các dự án đang triển khai để đảm bảo tính liên tục, không làm gián đoạn các nguồn lực đầu tư, đồng thời kiên quyết điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với mục tiêu thành phố trực thuộc trung ương và các tiêu chuẩn của một đô thị xanh, thông minh…

Thứ ba, về mô hình, cơ cấu đô thị: Hình thành các cực tăng trưởng mới chuyên biệt (đô thị sân bay, cảng biển, đổi mới sáng tạo) theo mô hình nén và TOD để giảm tải cho trung tâm cũ. Phát triển hệ thống giao thông tích hợp lấy đường sắt tốc độ cao, sân bay (cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Vân Phong, Thành Sơn) và hệ thống cảng biển nước sâu làm nòng cốt. Ưu tiên quy hoạch các khu vực chức năng xung quanh các đầu mối giao thông (mô hình TOD) để tối ưu hóa giá trị đất đai…

Thứ tư, về phát triển không gian đô thị: Nghiên cứu mô hình phát triển đô thị đa tầng, đa lớp gắn với khai thác hiệu quả không gian ngầm và trên cao tại các trung tâm động lực, tổ chức không gian theo mô hình phát triển gắn với giao thông công cộng (TOD) tại các đầu mối giao thông và ga đường sắt tốc độ cao. Định hình bản sắc đô thị "Biển - Sông - Núi" thông qua việc thiết lập hệ thống hạ tầng xanh đa chức năng, bảo vệ cảnh quan vịnh và các hành lang sinh thái đặc thù...

Thứ năm, về định hướng kiến trúc, cảnh quan: Nghiên cứu hình thành các trục không gian cảnh quan - du lịch - sinh thái kết nối từ vùng núi phía Tây (Khánh Vĩnh, Khánh Sơn) ra biển trên cơ sở các hành lang theo hệ thống sông chính của đô thị như sông Cái Nha Trang, sông Dinh…; Xác định các giải pháp gia tăng giá trị không gian mặt nước, khai thác hiệu quả lợi thế khu vực ven biển, không gian biển và hệ thống các vịnh (Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy), các bán đảo và đảo đặc thù. Định hướng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên tại các Vườn quốc gia Núi Chúa, Phước Bình, khu bảo tồn Hòn Bà và các di sản văn hóa như Tháp Bà Ponagar, Tháp Po Klong Garai, không gian văn hóa Chăm…

Đồng thời, xác định hệ thống cửa ngõ đô thị gắn với liên kết vùng qua các đầu mối chiến lược như Sân bay quốc tế Cam Ranh, Cảng nước sâu Vân Phong, cảng Cà Ná và các tuyến kết nối chính với vùng Tây Nguyên (qua cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột) và các tỉnh Phú Yên, Lâm Đồng...

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH, THÔNG MINH VỚI HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ

Thứ sáu, về hệ thống các trung tâm và các khu chức năng: Xác lập cấu trúc các trung tâm chuyên ngành về hành chính, y tế, giáo dục cấp vùng và các khu vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao gắn kết chặt chẽ với hệ thống logistics và hạ tầng kỹ thuật đầu mối, đảm bảo phát triển kinh tế hài hòa với bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên. Định hướng chuyển dịch từ công nghiệp truyền thống sang công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch. Hình thành các trung tâm logistics thế hệ mới gắn với cảng biển và sân bay. Định hướng phát triển không gian các khu chức năng (Khu kinh tế Vân Phong, hệ thống các khu công nghiệp, khu du lịch quốc gia) cần liên kết chặt chẽ giữa hệ thống cảng biển, trung tâm logistics với các khu công nghiệp xanh và các cực du lịch đẳng cấp quốc tế trên cơ sở của khung hạ tầng giao thông hiện đại (đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường thủy)…

Thứ bảy, định hướng phát triển không gian nông thôn: Nghiên cứu tổ chức phát triển nông thôn là một phần không tách rời trong tổng thể cấu trúc đô thị loại I, có là "vùng đệm sinh thái", "hành lang xanh" và quỹ dự trữ phát triển, đảm bảo an ninh nguồn nước và bảo tồn đa dạng sinh học cho toàn đô thị…

Thứ tám, về hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm: Làm rõ các giải pháp hạ tầng chủ yếu, chiến lược của thành phố, bao gồm hệ thống cảng biển, sân bay; phương án giao thông đường bộ, đường bộ cao tốc; đường sắt cấp quốc gia và đô thị; giao thông đường thủy; các trục tiêu thoát nước chính, trạm bơm chống ngập, nhà máy nước…; Định hướng phát triển năng lượng theo hướng xanh, bền vững;

Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của thành phố với 05 loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối nội vùng và liên vùng; Nghiên cứu các mô hình giao thông đô thị tiên tiến, đặc biệt là giao thông thông minh, phương tiện tự hành, hệ thống hạ tầng cảm biến và trạm sạc điện; Nghiên cứu khả năng phát triển các tuyến giao thông công cộng khối lượng lớn và các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt tự động ven biển nhằm tăng cường kết nối các trung tâm đô thị, các khu chức năng, sân bay và hệ thống cảng biển của đô thị Khánh Hòa…