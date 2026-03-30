Trang chủ Bất động sản

Môi giới bất động sản tại Việt Nam tăng nhanh nhưng thiếu chuẩn hóa

Thanh Xuân

30/03/2026, 10:33

Lực lượng môi giới bất động sản tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thanh khoản và kết nối giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, sự phát triển về số lượng chưa đi kèm với chất lượng và tính chuyên nghiệp, khi tỷ lệ môi giới có chứng chỉ còn thấp, hoạt động thiếu chuẩn hóa và tiềm ẩn nhiều rủi ro….

Ảnh minh họa.

Theo ước tính của Bộ Xây dựng và Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, lực lượng môi giới bất động sản tại Việt Nam hiện vào khoảng 300.000 người đang tham gia các hoạt động môi giới và hỗ trợ giao dịch bất động sản dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ngoài ra, thống kê năm 2025 cho thấy thị trường có khoảng 2.000 doanh nghiệp môi giới/sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động, tham gia cung cấp dịch vụ môi giới, tập trung chủ yếu tại: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Cần Thơ và một số địa phương có thị trường bất động sản phát triển mạnh.

Tuy nhiên, thực tế, số lượng môi giới được cấp chứng chỉ hành nghề mới chỉ trên 40.000 người, tương đương hơn 10% tổng lực lượng tham gia hoạt động. Trong khi thị trường Việt Nam mỗi năm ghi nhận hàng trăm nghìn giao dịch bất động sản. Đáng chú ý, tổng kết của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam chỉ ra gần 80% các giao dịch đều có sự tham gia của môi giới.

CHƯA ĐỒNG ĐỀU VỀ CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN

Bà Phạm Thị Miền, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam nhận định số liệu trên cho thấy, lực lượng môi giới bất động sản đã trở thành một phần quan trọng trong cấu trúc vận hành của thị trường bất động sản Việt Nam, góp phần thúc đẩy thanh khoản của thị trường và hỗ trợ quá trình lưu thông hàng hóa bất động sản.

Song, theo bà Miền, sự phát triển nhanh về quy mô của lực lượng này cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng hành nghề, tính chuyên nghiệp và mức độ chuẩn hóa của hoạt động môi giới bất động sản. Trên thực tế, hoạt động môi giới vẫn tồn tại nhiều hạn chế.

Thứ nhất, chất lượng chuyên môn của môi giới chưa đồng đều. Một bộ phận môi giới chưa được đào tạo bài bản về kiến thức pháp luật, kiến thức thị trường và kỹ năng hành nghề. Trong khi đó, số lượng cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản chỉ chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số người đang tham gia hoạt động môi giới trên thị trường.

Thứ hai, tính chuyên nghiệp trong hoạt động môi giới còn hạn chế. Trong một số trường hợp, hoạt động môi giới vẫn mang tính tự phát, thiếu quy trình nghiệp vụ rõ ràng và thiếu các chuẩn mực nghề nghiệp thống nhất. Một số môi giới cung cấp thông tin chưa đầy đủ về sản phẩm bất động sản, quảng bá thông tin chưa chính xác, hoặc chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tư vấn đối với khách hàng, làm gia tăng rủi ro trong giao dịch bất động sản.

Thứ ba, công tác quản lý và tổ chức hoạt động môi giới còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù pháp luật đã có quy định về điều kiện hành nghề môi giới và điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, nhưng  thực tế có nhiều cá nhân còn tham gia môi giới dưới hình thức tự do, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý.

Thứ tư, thị trường chưa hình thành được hệ thống chuẩn nghề nghiệp thống nhất. Hiện nay, hệ thống pháp luật chủ yếu quy định các điều kiện hành nghề và nghĩa vụ pháp lý đối với tổ chức và cá nhân môi giới bất động sản, nhưng chưa có một hệ thống tiêu chuẩn nghề nghiệp cụ thể để đánh giá năng lực hành nghề, chất lượng dịch vụ và mức độ tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp của các chủ thể tham gia hoạt động môi giới.

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG NGHỀ MÔI GIỚI 

Từ những hạn chế này, việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong quản lý và chuẩn hóa nghề môi giới bất động sản được xem là một hướng đi cần thiết.

Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh, Phó Tổng Thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết tại nhiều quốc gia có thị trường bất động sản phát triển, nghề môi giới được quản lý không chỉ thông qua các quy định pháp luật về điều kiện hành nghề, mà còn thông qua các hệ thống tiêu chuẩn nghề nghiệp, các bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp và cơ chế đánh giá năng lực hành nghề. Hệ thống này giúp hình thành những chuẩn mực chung cho hoạt động môi giới, đồng thời tạo cơ sở để đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới trên thị trường.

Trong đó, tại Hoa Kỳ, nghề môi giới bất động sản được quản lý bởi cơ quan quản lý bất động sản của từng bang, kết hợp với hệ thống tiêu chuẩn nghề nghiệp do Hiệp hội môi giới quốc gia Hoa Kỳ (National Association of Realtors – NAR) xây dựng. Bộ Code of Ethics and Standards of Practice của NAR quy định các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của môi giới đối với khách hàng và nghĩa vụ minh bạch thông tin trong giao dịch. Việc thực thi các tiêu chuẩn được bảo đảm thông qua nhiều cơ chế như yêu cầu đào tạo định kỳ đối với môi giới, cơ chế xử lý kỷ luật đối với trường hợp vi phạm, cũng như việc giám sát hoạt động của thành viên trong hệ thống hiệp hội.

Tương tự, tại Singapore, hoạt động môi giới bất động sản được quản lý bởi Council for Estate Agencies (CEA), là cơ quan thuộc Bộ Phát triển quốc gia. CEA ban hành quy định và tiêu chuẩn hành nghề đối với cả doanh nghiệp môi giới và cá nhân môi giới, bao gồm tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, quy trình thực hiện giao dịch và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho khách hàng. Để bảo đảm việc tuân thủ các tiêu chuẩn này, CEA duy trì hệ thống đăng ký môi giới quốc gia, yêu cầu môi giới phải tham gia các chương trình đào tạo liên tục và thực hiện cơ chế giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm đối với trường hợp không tuân thủ quy định.

Tại Nhật Bản, nghề môi giới bất động sản được quản lý thông qua hệ thống chứng chỉ Real Estate Transaction Agent cùng các tiêu chuẩn nghiệp vụ và quy định pháp lý do Bộ Đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch ban hành. Môi giới phải vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia và tham gia chương trình đào tạo định kỳ để duy trì năng lực hành nghề. Bên cạnh đó, doanh nghiệp môi giới cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt về minh bạch thông tin, quy trình giao dịch và trách nhiệm tư vấn đối với khách hàng.

Theo ông Quỳnh, qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong quản lý nghề môi giới bất động sản, có thể thấy nhiều quốc gia đã xây dựng và vận hành các hệ thống tiêu chuẩn nghề nghiệp, nhằm chuẩn hóa hoạt động môi giới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường tính minh bạch của thị trường bất động sản. Đây sẽ là những bài học quan trọng cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện khung tiêu chuẩn và nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới.

Đồng quan điểm, ông Trần Đức Diễn, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban kiểm tra Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhấn mạnh trong nền kinh tế thị trường hiện đại, nghề môi giới bất động sản không chỉ đóng vai trò kết nối giao dịch, mà còn là một hoạt động dịch vụ chuyên nghiệp, đòi hỏi người hành nghề phải có kiến thức pháp luật, hiểu biết thị trường, kỹ năng tư vấn và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp rõ ràng. Vì vậy, việc chuẩn hóa nghề môi giới được xem là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm thiểu rủi ro trong giao dịch và tăng cường niềm tin của khách hàng đối với thị trường bất động sản.

Vinhomes: Top 10 Công ty uy tín ngành bất động sản năm 2026

Vinhomes: Top 10 Công ty uy tín ngành bất động sản năm 2026

Ngày 30/3/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) vừa được vinh danh trong danh sách Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2026, do Vietnam Report công bố. Đây là lần thứ 8 liên tiếp, Vinhomes đứng đầu thị trường, khẳng định danh tiếng, vị thế vững chắc và tầm vóc vượt trội của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á.

Hải Phòng: Vingroup trúng đấu giá hơn 51ha đất tại đảo Vũ Yên

Hải Phòng: Vingroup trúng đấu giá hơn 51ha đất tại đảo Vũ Yên

Tập đoàn Vingroup trúng đấu giá khu đất hơn diện tích hơn 51 ha tại đảo Vũ Yên với số tiền hơn 4.841 tỷ đồng để thực hiện dự án nhà ở thương mại…

Bài toán đầu tư hấp dẫn tại Hòa Lạc với căn hộ cao cấp chuẩn Nhật Legacy Hinoiri

Bài toán đầu tư hấp dẫn tại Hòa Lạc với căn hộ cao cấp chuẩn Nhật Legacy Hinoiri

Dòng tiền đầu tư bất động sản có xu hướng dịch chuyển về những tài sản gắn với nhu cầu thực, có khả năng khai thác ổn định và tăng trưởng bền vững. Với định hướng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ và đô thị tri thức quy mô lớn phía Tây Hà Nội, Hòa Lạc hội tụ đầy đủ các nền tảng này, trở thành điểm đến tiềm năng của dòng vốn đầu tư dài hạn.

Thanh Phú Centre Point: Đô thị giao thương mới tại Tây TP.HCM

Thanh Phú Centre Point: Đô thị giao thương mới tại Tây TP.HCM

Thanh Phú Centre Point được phát triển tại Bến Lức (Tây Ninh), định hướng trở thành đô thị tích hợp, nơi hội tụ giao thương, trải nghiệm và đời sống cộng đồng tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Huế: Triển khai dự án nhà ở gần 1.200 tỷ đồng tại trung tâm thành phố

Huế: Triển khai dự án nhà ở gần 1.200 tỷ đồng tại trung tâm thành phố

Dự án Vlasta Premier - Phú Hội được khởi công tại trung tâm thành phố Huế với quy mô 2 tòa căn hộ và 7 dãy nhà liền kề, dự kiến cung cấp 482 căn hộ cùng 55 căn nhà, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 1.800 người...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm "Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động"

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Tự doanh đẩy mạnh mua ròng tuần qua, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?

SCIC không mua hết cổ phiếu FPT theo kế hoạch

Doanh nghiệp logistics tìm lời giải tối ưu cho chi phí vận hành

Hải Phòng: Vingroup trúng đấu giá hơn 51ha đất tại đảo Vũ Yên

Hà Nội hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 công lập

