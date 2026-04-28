Môi giới bất động sản: Thách thức và chuyển mình giữa công nghệ

Song hành cùng xu hướng hồi phục thanh khoản, thị trường bất động sản cũng đang định hình lại về tư duy vận hành trong chu kỳ mới. Khi làn sóng công nghệ và dữ liệu minh bạch hóa thị trường, nghề môi giới đứng trước ngưỡng cửa chuyển dịch tất yếu: Từ bỏ những phương thức hoạt động truyền thống để trở thành mắt xích trong một hệ điều hành hiện đại, chuyên nghiệp.

Bước sang giai đoạn phục hồi, thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến nghịch lý: Dù nhịp độ giao dịch đã dần ấm lại, nhưng người làm nghề môi giới vẫn tiếp tục loay hoay giữa vòng xoáy áp lực. Thu nhập không tăng tương xứng với công sức bỏ ra, và quan trọng hơn, vị thế của người môi giới đang bị thách thức nghiêm trọng bởi sự thay đổi căn bản trong hành vi khách hàng và các trụ cột pháp lý mới.

Thực tế cho thấy, “thời” của nghề môi giới dựa trên sự bất đối xứng thông tin đang dần đi đến “hồi kết”. Những “vùng tối” vốn là nơi nảy sinh lợi nhuận từ việc mập mờ thông tin quy hoạch hay chênh lệch giá đang dần bị thu hẹp. Khi thông tin không còn là đặc quyền, những phương thức truyền thống như telesale đại trà, quảng cáo tin rao ảo hay dựa vào quan hệ cá nhân thiếu chiều sâu đang bộc lộ giới hạn.

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI MẶT SỰ SÀNG LỌC GẮT GAO CỦA THỊ TRƯỜNG

Sự tràn lan của thông tin ảo khiến chi phí xác minh của khách hàng tăng cao, dẫn đến tâm lý phòng vệ và nghi ngờ đối với mọi lời chào mời của môi giới. Thống kê cho thấy có tới 80% khách hàng từ chối cuộc gọi ngay sau khi nghe giới thiệu về dự án bất động sản. Theo phân tích, khi niềm tin bị xói mòn, môi giới phải mất gấp nhiều lần thời gian và công sức để chứng minh tính xác thực của sản phẩm thay vì tập trung vào tư vấn giá trị cốt lõi.

Thông tin bất động sản được môi giới giao bán tràn lan trên mạng xã hội dù tỉ lệ chuyển đổi không cao. Ảnh: One Mount.

Ở kênh quảng cáo, áp lực chi phí trên các nền tảng số liên tục tăng do cạnh tranh, trong khi chất lượng khách hàng lại không ổn định. Không ít môi giới phải chi hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho quảng cáo, nhưng tỷ lệ chuyển đổi thấp khiến lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể.

Đặc biệt, các luật và nghị định mới yêu cầu người hành nghề môi giới phải có chứng chỉ hành nghề và phải hoạt động trong một doanh nghiệp hoặc sàn giao dịch vốn là bước đi nhằm minh bạch hóa thị trường, nhưng cũng là một “bộ lọc” khắc nghiệt. Các môi giới cá nhân truyền thống muốn tồn tại qua “cửa hẹp” này buộc phải chuyển vai, trở thành người bán “dữ liệu” và “niềm tin”, thay vì chỉ đơn thuần là người bán nhà.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi tính chuẩn hóa và minh bạch, những cá nhân không kịp “nâng cấp” năng lực vận hành sẽ dần bị loại khỏi cuộc chơi vì không đủ khả năng chuyển hóa cơ hội thành kết quả.

MỘT CHUẨN MỰC VẬN HÀNH MỚI ĐƯỢC THIẾT LẬP

Cuộc thanh lọc của thị trường bất động sản có thể coi là một bước đi tất yếu khi các yếu tố công nghệ, dữ liệu dần đứng vai trò trung tâm và làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Công nghệ lúc này không còn là một công cụ hỗ trợ xa xỉ, mà phải trở thành một "hệ điều hành" để chuẩn hóa niềm tin.

Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng nêu quan điểm các nhà kinh doanh bất động sản phải có một nền tảng kinh doanh bằng công nghệ số; phải có sự kết nối giữa các nhà đầu tư; ngoài ra, hiệp hội, khách hàng cũng phải kết nối trên một nền tảng để đảm bảo việc trao đổi thông tin xuyên suốt.

Môi giới bất động sản hiện nay đang rất cần một nền tảng công nghệ hỗ trợ làm nghề hiệu quả. Ảnh: One Mount.

Trong nỗ lực khơi thông những điểm nghẽn của thị trường, sự xuất hiện sắp tới của OneHub - một nền tảng công nghệ được ra đời bởi hệ sinh thái số One Mount, được kỳ vọng sẽ là cú hích thúc đẩy sự chuyển mình của ngành bất động sản nói chung và nghề môi giới nói riêng. Được phát triển dựa trên những am hiểu sâu sắc về đặc thù của ngành, OneHub đóng vai trò như một điểm tựa dữ liệu để các môi giới tiến dần tới tiêu chuẩn minh bạch hóa.

Bằng việc kế thừa bảo chứng năng lực công nghệ, dữ liệu và AI của One Mount, OneHub cũng là một “trợ lý thông minh” giúp số hóa toàn bộ quy trình chuyên môn, giúp giải phóng môi giới khỏi những thao tác thủ công truyền thống. Khi “luật chơi” trở nên công bằng hơn, khi mọi căn nhà được xác thực, mọi giao dịch được bảo vệ, nghề môi giới cũng sẽ được nâng tầm lên một vị thế mới.

OneHub - Nền tảng công nghệ toàn diện hỗ trợ môi giới bất động sản làm nghề hiệu quả sắp được ra mắt. Ảnh: One Mount.

Giới chuyên gia nhận định, những gì đang diễn ra không đơn thuần là biến động chu kỳ, mà là một quá trình "sàng lọc” ngay từ tư duy và cách vận hành. Những người tiếp tục bám trụ vào tư duy cũ sẽ dần lạc nhịp trước làn sóng số mạnh mẽ. Ngược lại, những ai sớm thích nghi, chọn đồng hành cùng các hệ sinh thái hiện đại sẽ có cơ hội mở rộng quy mô và gia tăng thu nhập một cách bền vững hơn.

Đây có thể xem là bước đi tất yếu để định vị lại giá trị của nghề môi giới trong thời đại số. Những người làm nghề giờ đây cần chuẩn hóa thông qua các thuật toán minh bạch và khả năng tối ưu hóa giá trị mang tới cho khách hàng. Khi công nghệ đóng vai trò 'hệ điều hành' khơi thông dòng chảy dữ liệu, mọi rào cản thông tin sẽ bị xóa bỏ, kiến tạo nên một thế hệ môi giới chuyên nghiệp, có hiệu suất cao và chuẩn xác trong mọi giao dịch.