Chứng khoán biến động thế nào sau mỗi lần Chính phủ Mỹ đóng cửa?

Như VnEconomg đưa tin, Chính phủ Mỹ đóng cửa khi bước sang ngày 1/10 theo giờ Mỹ, do Quốc hội nước này không đạt được thỏa thuận về ngân sách tạm thời.

Thị trường chứng khoán đã mở cửa trong xu thế giảm do lo ngại về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ ngày 1/10. Nhưng sau đó, sắc xanh đã dần trở lại khi nỗi lo dịu đi và mức tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu y tế vực dậy các chỉ số.

Chỉ số S&P 500 đóng cửa phiên giao dịch 1/10 ở mức kỷ lục, khi các nhà giao dịch hy vọng rằng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa chỉ là tạm thời và có ảnh hưởng không đáng kể đến nền kinh tế.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,34%, đạt 6.711,2 điểm. Đây là mức đóng cửa cao chưa từng có, sau khi chỉ số lập một kỷ lục nội phiên khác. Chỉ số Nasdaq tăng 0,42%, chốt ở mức 22.755,16 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 43,21 điểm, tương đương tăng 0,09%, chốt ở 46.411,1 điểm.

Thống kê của Chứng khoán Yuanta cũng cho thấy, trong lịch sử đã có 21 lần Chính phủ Mỹ đóng cửa từ khi áp dụng Đạo luật Kiểm soát Ngân sách năm 1976. Riêng ngày 02/09/2018 sự kiện đóng cửa Chính phủ chỉ diễn ra rất nhanh trong ngày.

Về mức độ tác động trong 1 tuần kể từ ngày bắt đầu đóng cửa Chính phủ thì chỉ số S&P500 có xác suất giảm 50% với mức giảm trung bình là 0,05% và trung vị là 0,1%. Riêng trong giai đoạn 2018-2019, S&P500 còn tăng 10,27% sau một tuần Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Số liệu thống kê trên cho thấy mức độ tác động tiêu cực trong ngắn hạn cũng có xảy ra nhưng không quá lớn và thị trường chứng khoán thường nhanh chóng quay trở lại đà tăng khi gần đến ngày Chính phủ Mỹ hoạt động trở lại.

Thống kê thị trường chứng khoán mỗi lần Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Ở thời điểm hiện tại, vốn hóa nhóm công nghệ tại Mỹ đã tiến sát gần mức 60% quy mô vốn hóa của toàn thị trường chứng khoán Mỹ, trong khi đó nhóm cổ phiếu phòng thủ và cổ phiếu chu kỳ tiếp tục suy giảm mức ảnh hưởng vốn hóa. Điều tương tự đã từng diễn ra trong giai đoạn năm 2000 khủng hoảng Dotcom.

Tuy nhiên, khác với giai đoạn Dotcom năm 2000, nhóm công nghệ ở giai đoạn hiện tại đã có chu kỳ tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2023-2024. Trong khi đó, EPS của các nhóm cổ phiếu còn lại đang suy yếu. Do đó, đà tăng trưởng của cổ phiếu nhóm công nghệ đang cùng chiều với đà tăng trưởng lợi nhuận ở nhóm này.

Mặc dù vậy, những lần đóng cửa trước đây của Chính phủ Mỹ được đánh giá là không ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế. Tuy nhiên, câu chuyện lần này có thể khác, vì Tổng thống Donald Trump đã dọa sa thải hàng loạt công chức liên bang nếu Chính phủ đóng cửa - một động thái có thể khiến thị trường lao động Mỹ vốn đang suy yếu trở nên xấu hơn.

Ngoài ra, một vụ đóng cửa của Chính phủ Mỹ cũng có thể dẫn tới việc nước này bị hạ điểm tín nhiệm. Hồi tháng 5, Moody’s đã hạ một bậc điểm tín nhiệm của Washington.

Đối với chứng khoán Việt Nam, trong ba lần Chính phủ Mỹ đóng cửa gần nhất, VN-Index thường có xu hướng tăng nhẹ sau một tuần đóng cửa với xác suất tăng giá 67%. Trong đó năm 2013 VN-Index tăng 1,49%; năm 2018 tăng 2,39% và năm 2018-2019 giảm không đáng kể 0,37%.