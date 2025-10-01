Thứ Tư, 01/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

“Soi” danh mục khuyến nghị của công ty chứng khoán tháng 10 với kỳ vọng nâng hạng

Thu Minh

01/10/2025, 15:50

Trong kịch bản tích cực nhất cả tăng trưởng GDP và thông tin nâng hạng đúng như kỳ vọng, thị trường sẽ bứt phá vùng tích lũy hơn 1 tháng qua, vượt 1700 điểm để tìm các đỉnh cao mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường bước vào tháng 10 đón nhận 2 thông tin khá quan trọng ngay đầu tháng: Thông tin rà soát triển vọng nâng hạng từ FTSE ngày 8/10, trước đó là loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quý 3.

Để đạt mức tăng trưởng GDP 8% trở lên, tăng trưởng GDP quý 3 ít nhất phải đạt mức 8,4%. Đây sẽ là 2 sự kiện quyết định xu hướng của thị trường giai đoạn cuối năm.

Theo nhận định của Chứng khoán MBS, trong kịch bản tích cực nhất cả tăng trưởng GDP và thông tin nâng hạng đúng như kỳ vọng, thị trường sẽ bứt phá vùng tích lũy hơn 1 tháng qua, vượt 1700 điểm để tìm các đỉnh cao mới.

Trong kịch bản, thị trường không đạt kỳ vọng nâng hạng, dòng vốn đầu cơ trong nước sẽ bán, VN-Index có thể xuyên qua ngưỡng 1600 điểm, về hỗ trợ trung hạn 1550 điểm.

Trong bối cảnh môi trường lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công tăng tốc về cuối năm và khung pháp lý ngành năng lượng đang trở nên hoàn thiện, MBS cho rằng cơ hội đầu tư sẽ tập trung ở nhóm ngân hàng, đầu tư công, bất động sản và năng lượng. MBS xây dựng Danh mục Alpha bao gồm các cổ phiếu tiêu biểu lựa chọn cho tháng 10/2025 bao gồm: VCB, CTG, PDR, IJC, VCG, HPG, HDG, PVD, MSN, ANV.

Trong đó PVD ước tính tiềm năng tăng giá gần 30%. PVD có tiềm năng tăng trưởng doanh thu nhờ nhu cầu phát triển các dự án dầu khí mới tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, trong bối cảnh không có giàn khoan mới nào được bổ sung vào thị trường. Gần đây, PVD đã mua thêm hai giàn khoan là PVD VIII (dự kiến đưa vào vận hành cuối tháng 8/2025) và PVD IX (dự kiến vận hành vào đầu quý 2/2026).

MBS kỳ vọng các giàn khoan này sẽ ký được hợp đồng với mức giá thuê ngày đang ở mức cao.

Trong danh mục khuyến nghị 10 cổ phiếu trong tháng 10/2025 của Mirae Asset cũng có cổ phiếu PLX được dự báo tiềm năng tăng tới 35% nhờ hai động lực chính.

Thứ nhất, Dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đã được chỉnh sửa đến lần thứ bảy kể từ đầu năm 2023. Ngoài việc chi tiết hóa các điều kiện kinh doanh, dự thảo mới đây cũng đã quay lại cơ chế cho phép điều chỉnh chi phí định mức theo CPI – vốn đã bị loại bỏ trong ba phiên bản gần nhất. 

Mirae Asset cho rằng việc khôi phục cơ chế này cho thấy Chính phủ vẫn giữ lại một phần quyền kiểm soát giá bán, thay vì trao toàn quyền tự chủ cho doanh nghiệp. Mục tiêu nhằm kiểm soát lạm phát (CPI), vốn dự kiến sẽ gia tăng khi Việt Nam tiến gần mức tăng trưởng hai con số.

Mặc dù khó có thể định lượng chính xác toàn bộ tác động lên kết quả kinh doanh, MBS vẫn duy trì quan điểm rằng những cải cách này sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận doanh nghiệp. Tốc độ tăng bình quân của chi phí định mức đối với các sản phẩm xăng dầu giai đoạn 2022–2024 được ghi nhận ở mức 2,9%, thấp hơn CPI tăng bình quân 3,4% cùng thời kỳ.

Thứ hai, trong năm 2025, Mirae Asset vẫn duy trì dự phóng ban đầu với doanh thu đạt 278.024 tỷ đồng 2,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng đạt 3.153 tỷ đồng tăng 9,1% được hỗ trợ bởi diễn biến giá Brent ổn định và quản lý chi phí hiệu quả, như kết quả Q2/2025.

Bên cạnh đó, PLX được kỳ vọng sẽ tận dụng được tối đa vị thế thị phần để thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong giai đoạn tới, với dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng 2026 ở mức lần lượt 293.573 tỷ đồng tăng 5,6% và 3.726 tỷ đồng tăng 18.  Đáng chú ý, kết quả thực tế có thể vượt dự báo nếu nghị định mới được chính thức ban hành.

VNM cũng được ước tính tiềm năng tăng giá lên tới 30%. Mirae Asset duy trì quan điểm rằng thị trường nước ngoài sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của VNM. Do nhu cầu trong nước phục hồi chậm, doanh thu trong nước sẽ chỉ tăng trưởng, nhờ việc tăng giá sản phẩm, ở mức trung bình 2%/năm. Dự phóng doanh thu năm 2025 của VNM là 64.156 tỷ đồng tăng 3,8%.

Với hầu hết các giả định về chi phí được duy trì, dự kiến lợi nhuận sau thuế ở mức 9.509 tỷ đồng tăng 0,6%. Năm 2026, kỳ vọng doanh thu nội địa sẽ duy trì ổn định, trong khi doanh thu từ thị trường nước ngoài tiếp tục tăng trưởng 10%. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 ước đạt lần lượt 66.671 tỷ đồng tăng 3,9% so với cùng kỳ và 10.268 tỷ đồng tăng 7,9% cùng kỳ. 

Về mặt định giá, MAS sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do cho công ty (FCFF), với một số giả định chính: tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu là 11%; và tỷ lệ tăng trưởng dài hạn sau năm 2034 là 3%. 

Danh mục khuyến nghị mới đây của Chứng khoán Agriseco cũng có các cổ phiếu đáng chú ý như: CTG, KDH, MSN, PLC, TCH. 

