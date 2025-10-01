Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nợ xấu có thể gia tăng?

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thứ Tư, 01/10/2025

Thu Minh

01/10/2025, 15:40
Chất lượng tài sản của các ngân hàng cũng sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Tuy vậy, cũng cần chú ý đến việc nợ xấu mới có khả năng gia tăng đến từ việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.
Chứng khoán Yuanta vừa có cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành ngân hàng trong đó nhấn mạnh ngành ngân hàng vẫn duy trì ổn định trong nửa sau năm 2025 được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng cao và việc duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Thị trường bất động sản đã cho thấy các dấu hiệu phục hồi. Tính đến quý 2/2025, dư nợ cho vay đối với kinh doanh bất động sản tại một số ngân hàng lớn vốn chiếm 36% tổng tài sản của toàn ngành đã tăng 19% từ đầu năm.
Dư nợ cho vay mua nhà tại một số ngân hàng Yuanta thu thập dữ liệu gồm ACB, MSB, TCB và VPB – chiếm 18% tổng tài sản của ngành – đã tăng 11%. Mức tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy từ VPB tăng 18%.
Những số liệu này cho thấy tăng trưởng cho vay đối với nhà phát triển bất động sản cao hơn đáng kể so với cho vay đối với người mua nhà trong 2 quý đầu năm.
Tuy nhiên, kỳ vọng tốc độ cho vay đối với người mua nhà sẽ tăng lên trong những tháng cuối năm hỗ trợ bởi sự phục hồi của thị trường bất động sản được đẩy mạnh và việc duy trì chính tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước.
Yuanta cũng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng sẽ tăng tốc trong 6 tháng cuối năm 2025, điều này đòi hỏi các ngân hàng phải huy động thêm vốn, từ đó gây áp lực lên chi phí vốn của các ngân hàng.
Các ngân hàng có mức độ phụ thuộc cao vào nguồn vốn liên ngân hàng có thể phải đối mặt với áp lực NIM trong ngắn hạn, trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng biến động.
Việc Fed giảm lãi suất trong tháng 9 giúp giảm bớt áp lực tỷ giá và hỗ trợ chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước, từ đó giúp giảm bớt áp lực chi phí vốn cho các ngân hàng.
"NIM có khả năng đi ngang hoặc – trong kịch bản tốt nhất – chỉ cải thiện nhẹ trong 2H2025, do các ngân hàng tiếp tục duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ người đi vay trong khi chi phí vốn vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng tốc độ cắt giảm lãi suất có thể sẽ chậm lại so với nửa đầu năm 2025, điều này sẽ phần nào giảm bớt áp lực lên NIM cho các ngân hàng", Yuanta kỳ vọng.
Hơn nữa, một số ngân hàng có nhiều dư địa để tăng tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, điều này sẽ giúp cải thiện NIM. Tỷ lệ này tại ACB (20%) và CTG (23%) vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức trần 30% của Ngân hàng Nhà nước.
Từ ngày 01/10, Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng đã tham gia tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém (gồm HDB, MBB, VCB và VPB). Bốn ngân hàng này chiếm 29% tổng dư nợ cho vay của toàn ngành, Yuanta lấy dữ liệu của 28 ngân hàng niêm yết và giao dịch OTC.
Ước tính rằng, nếu 4 ngân hàng trên được giảm một nửa tỷ lệ dự trữ bắt buộc, thì một lượng vốn bổ sung khoảng 50.000 tỷ đồng (~1,9 tỷ USD) (tương đương 0,4% tổng dư nợ cho vay toàn ngành) có thể được bơm vào thị trường.
Thu hồi nợ xấu hỗ trợ lợi nhuận trong Q2/2025, và xu hướng này sẽ tiếp diễn trong 2 quý cuối năm. Điều này được củng cố bởi sự phục hồi của thị trường Bất động sản và việc luật hóa Nghị quyết 42, giúp các ngân hàng linh hoạt hơn trong việc xử lý tài sản đảm bảo.
Do đó, chất lượng tài sản của các ngân hàng cũng sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Tuy vậy, cũng cần chú ý đến việc nợ xấu mới có khả năng gia tăng đến từ việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.
Tăng cường hệ số an toàn vốn (CAR). Thông tư 14/2025/TT−NHNN yêu cầu các ngân hàng phải tăng cường vốn trong thời gian tới, đặc biệt là nhóm Ngân hàng Thương mại Nhà nước. Việc tăng vốn nếu diễn ra sẽ là chất xúc tác tích cực cho giá cổ phiếu ngân hàng.
Các công ty niêm yết sẽ không được tự quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn mức qui định. Do đó, các ngân hàng có thể phải dần mở room ngoại lên 30% trong thời gian tới. Hiện có một số ngân hàng vẫn đang giữ room ngoại dưới mức trần 30%.
Yuanta duy trì quan điểm tích cực đối với ngành ngân hàng, nhịp điều chỉnh trong thời gian qua là cơ hội để giải ngân. Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với HDB, VPB, VCB, và ACB, nhưng hạ khuyến nghị MBB và TCB xuống khả quan, chủ yếu do định giá đã tiệm cận mức hợp lí tại thời điểm định giá.
