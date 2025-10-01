Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.800 tỷ, xả nhiều nhất FPT

Phiên giao dịch hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1799.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1595.4 tỷ đồng.

Thị trường cho tín hiệu tích cực hơn khi cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đồng loạt đảo chiều trước thời điểm kỳ vọng FTSE Russell nâng hạng trong tuần sau. Chớ trêu thay cổ phiếu VIC hôm nay lại quay lưng kéo dìm khiến chỉ số không bứt phá.

VN-Index đóng cửa phiên chỉ tăng được 3,35 điểm về vùng giá 1.665,05 với độ rộng cải thiện 175 mã tăng trên 139 mã giảm điểm. Ngân hàng và Chứng khoán đồng loạt phi, một số bứt phá như LPB, TCB, STB, TPB, VIB, VIX trong khi VPB trượt giá với tin IPO VPBankS.

Bất động sản cũng tăng điểm ở nhóm nhà đất, cổ phiếu vốn hóa nhỏ đầu cơ trong khi trụ cứng VIC giảm tới 2,8%, VHM giảm 1,75% chỉ tính riêng hai mã này đã kéo lùi 7 điểm của VN-Index.

Với các nhóm ngành khác, ngoại trừ vận tải đỏ lửa như ACV, VJC, GMD, VTP... thì hầu hết đang cho tín hiệu tích cực hơn như năng lượng công nghệ thông tin, tiêu dùng thiết yếu, bán lẻ, nguyên vật liệu. Các cổ phiếu tiêu biểu gồm HPG, VNM, MSN, MWG, VGI, FPT, BSR.

Mặc dù vậy, tiền vẫn lưỡng lự chưa sẵn sàng vào tâm lý vẫn chờ đợi một kết quả nâng hạng rõ ràng được thông báo bởi FTSE vào tuần sau. Thanh khoản về mức thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây, ba sàn hôm nay khớp lệnh còn chưa nổi 23.000 tỷ đồng.

Việc nâng hạng kỳ vọng thu hút hàng tỷ USD của các quỹ ngoại đổ vào cổ phiếu Việt Nam nhưng áp lực tỷ giá mới quyết định động thái của nhà đầu tư nước ngoài mua hay bán ở thời điểm hiện tại.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ô tô và phụ tùng, Y tế. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, LPB, TCH, ANV, TCB, NVL, CTG, HHS, TPB, EVF.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, MWG, STB, VHM, VRE, SSI, SHB, DCM, VND.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 865.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1005.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 15/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, VIX, FPT, SHB, DXG, GEX, VHM, MWG, ACB, HAG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 3/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ô tô và phụ tùng, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: TPB, TCH, ANV, TCB, LPB, STB, MBB, SSI, FTS.

Tự doanh mua ròng 274.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 225.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VNM, HDB, VPB, ACB, VRE, MSN, FRT, HPG, MWG, VHM.

Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, PVT, DIG, GEX, FPT, SHB, DXG, VCB, BID, NVL.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 510.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 363.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tố chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có VIX, DXG, CTG, HPG, ACB, VPL, EVF, VJC, HAG, VPB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có STB, SSI, TPB, VRE, MWG, FPT, VND, DIG, VHM, KDH.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.775,0 tỷ đồng, giảm -50,5% so với phiên liền trước và đóng góp 7,6% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay nhà đầu tư cá nhân tiếp tục thỏa thuận sang tay ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (STB, MSB, OCB, VPB, HDB) và Chứng khoán (VIX, SSI).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thực phẩm, Thiết bị điện, Sản xuất ô tô, Tài chính cá nhân trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Bán lẻ, Kho bãi, Dầu khí.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.