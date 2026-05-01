Thứ Sáu, 01/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Hàn Quốc hoàn tất tháng tăng mạnh nhất 28 năm

Trang Linh

01/05/2026, 16:24

Hai cổ phiếu dẫn đầu đà tăng là SK Hynix và Samsung Electronics - những doanh nghiệp dẫn đầu ngành chip Hàn Quốc - với mức tăng lần lượt 60% và 35% trong tháng 4...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc vừa ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/1998 - thời điểm Hàn Quốc nhận gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - với mức tăng gần 31%, nhờ đà bứt phá của nhóm cổ phiếu công nghệ. Đà tăng này giúp thị trường Hàn Quốc đứng vững trước những lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Động lực chính của Kospi trong tháng 4 đến từ kỳ vọng vào làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), khi nhóm cổ phiếu bán dẫn trở thành tâm điểm hút vốn. Hai cổ phiếu dẫn đầu đà tăng là SK Hynix và Samsung Electronics - những doanh nghiệp lớn trong ngành con chip Hàn Quốc - với mức tăng lần lượt 60% và 35% trong tháng.

Kết quả của tháng 4 đánh dấu tháng tăng điểm mạnh thứ hai trong lịch sử của chỉ số Kospi, đồng thời đưa thị trường chứng khoán Hàn Quốc vượt qua thị trường Anh về quy mô vốn hóa. Theo tính toán của hãng tin Bloomberg dựa trên dữ liệu từ FactSet, tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Hàn Quốc hiện đạt 4,2 nghìn tỷ USD, so với 3,9 nghìn tỷ USD của thị trường Anh.

Khác với giai đoạn năm 1998, đà tăng lần này không xuất phát từ nền thấp sau khủng hoảng, mà nối tiếp một chuỗi tăng mạnh trước đó. Từ đầu năm đến nay, chỉ số Kospi đã tăng 57%.

Theo ông Ivo Kovachev, nhà quản lý quỹ cấp cao tại công ty quản lý đầu tư JO Hambro, trong thời gian qua, Samsung Electronics và SK Hynix - hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số Kospi - tiếp tục tăng giá mạnh thời gian qua mạnh nhờ tình trạng mất cân đối trên thị trường chip nhớ.

"Nhu cầu từ làn sóng đầu tư AI vẫn vượt xa nguồn cung. Tình trạng thắt chặt nguồn cung không chỉ diễn ra ở các dòng con chip bộ nhớ tiên tiến, mà còn lan sang DRAM, dòng chip nhớ truyền thống được sử dụng rộng rãi trong máy tính, máy chủ và nhiều thiết bị điện tử", ông Kovachev nói với trang MarketWatch.

Ngoài ra, ông Kovachev cho rằng thị trường Hàn Quốc còn có thêm các động lực tăng trưởng khác, đặc biệt là chương trình nâng cao giá trị doanh nghiệp của Hàn Quốc (“Value-up”) được Chính phủ Hàn Quốc triển khai trong vài năm gần đây. Chương trình này nhằm khuyến khích các chaebol - tức các tập đoàn gia đình lớn của Hàn Quốc - cải thiện hoạt động quản trị doanh nghiệp và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của cổ đông thiểu số.

Đà tăng mạnh của chứng khoán Hàn Quốc cũng cho thấy nhận định trước đó của ông Tim Moe, chiến lược gia tại ngân hàng Goldman Sachs, là có cơ sở. Trong đợt bán tháo mạnh hồi đầu tháng 3, ông Moe vẫn khuyến nghị nhà đầu tư tăng tỷ trọng cổ phiếu Hàn Quốc.

Theo ông Moe, chỉ số Kospi được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, gồm tăng trưởng lợi nhuận, cải cách doanh nghiệp, thặng dư thương mại, đồng won cải thiện và vị thế của nhà đầu tư. Những động lực này sau đó đều góp phần vào đợt tăng mạnh gần đây của thị trường Hàn Quốc.

Trên thực tế, sau khi chiến sự Iran nổ ra vào cuối tháng 2, chứng khoán Hàn Quốc ban đầu chịu áp lực bán mạnh do tâm lý né rủi ro lan rộng trên thị trường châu Á. Tuy nhiên, xu hướng này nhanh chóng đảo chiều trong tháng 4, khi nhà đầu tư quay lại với nhóm cổ phiếu bán dẫn và AI. Chỉ số này đã phục hồi trong tháng 4 và bù lại phần lớn mức giảm của tháng 3, nhờ mức giá trở nên hấp dẫn hơn sau đợt bán tháo.

Tuần trước, ngân hàng HSBC đã nâng khuyến nghị đối với chứng khoán Hàn Quốc từ “giảm tỷ trọng” lên “trung lập”. Theo ngân hàng này, việc nhà đầu tư nước ngoài rút bớt vốn khỏi thị trường thời gian qua đã giúp giảm tình trạng dòng tiền tập trung quá mạnh vào một số vị thế, qua đó phần nào giảm rủi ro thị trường giảm sâu khi biến động địa chính trị gia tăng.

Ngoài nhóm cổ phiếu chip, ngân hàng HSBC cho rằng đà tăng của chứng khoán Hàn Quốc còn được hỗ trợ bởi nhiều nhóm ngành khác, gồm lưu trữ năng lượng, đóng tàu, quốc phòng và điện hạt nhân. Năm ngoái, chứng khoán Hàn Quốc cũng tăng kỷ lục hơn 75% nhờ đà đi lên mạnh của nhóm cổ phiếu con chip.


Chứng khoán trong nước lập kỷ lục, nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc vẫn đổ xô mua cổ phiếu Mỹ

Xuất khẩu Hàn Quốc đạt kỷ lục nhờ đơn hàng chip

Hàn Quốc chi gần 17 tỷ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng

Từ khóa:

Chứng khoán Hàn Quốc Hàn Quốc KOSPI thế giới

Đọc thêm

“Tiến thoái lưỡng nan” vì chiến tranh, ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

“Tiến thoái lưỡng nan” vì chiến tranh, ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Vào ngày 30/4, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh tác động từ cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đặt các nhà hoạch định chính sách tiền tệ vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”...

GDP Đài Loan tăng mạnh nhất 39 năm nhờ làn sóng AI

GDP Đài Loan tăng mạnh nhất 39 năm nhờ làn sóng AI

Kinh tế Đài Loan ghi nhận tăng trưởng 13,7% trong quý 1/2026, nhờ xuất khẩu và đầu tư mạnh mẽ, vượt mọi dự báo...

Đồng yên tăng giá mạnh sau khi có tin Nhật Bản can thiệp

Đồng yên tăng giá mạnh sau khi có tin Nhật Bản can thiệp

Nhật Bản được cho là có động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối vào ngày 30/4, sau khi đồng yên giảm giá sâu dưới ngưỡng 160 yên đổi 1 USD...

Mỹ kêu gọi quốc tế chung tay mở lại eo biển Hormuz

Mỹ kêu gọi quốc tế chung tay mở lại eo biển Hormuz

Theo một công điện của Bộ Ngoại giao Mỹ mà hãng tin Reuters xem được, Washington đang thúc đẩy các nước thành lập liên minh quốc tế nhằm khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz...

Trung Quốc tăng tốc chống sa mạc hóa, lan tỏa mô hình ra toàn cầu

Trung Quốc tăng tốc chống sa mạc hóa, lan tỏa mô hình ra toàn cầu

Những nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ đang giúp Trung Quốc không chỉ đảo ngược xu hướng sa mạc hóa trong nước mà còn từng bước trở thành hình mẫu toàn cầu, với các giải pháp kết hợp giữa công nghệ, sinh thái và phát triển kinh tế…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Đón cơ hội từ thị trường carbon

eMagazine

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

eMagazine

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

