Chứng khoán Hàn Quốc hoàn tất tháng tăng mạnh nhất 28 năm

Chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc vừa ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/1998 - thời điểm Hàn Quốc nhận gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - với mức tăng gần 31%, nhờ đà bứt phá của nhóm cổ phiếu công nghệ. Đà tăng này giúp thị trường Hàn Quốc đứng vững trước những lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Động lực chính của Kospi trong tháng 4 đến từ kỳ vọng vào làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), khi nhóm cổ phiếu bán dẫn trở thành tâm điểm hút vốn. Hai cổ phiếu dẫn đầu đà tăng là SK Hynix và Samsung Electronics - những doanh nghiệp lớn trong ngành con chip Hàn Quốc - với mức tăng lần lượt 60% và 35% trong tháng.

Kết quả của tháng 4 đánh dấu tháng tăng điểm mạnh thứ hai trong lịch sử của chỉ số Kospi, đồng thời đưa thị trường chứng khoán Hàn Quốc vượt qua thị trường Anh về quy mô vốn hóa. Theo tính toán của hãng tin Bloomberg dựa trên dữ liệu từ FactSet, tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Hàn Quốc hiện đạt 4,2 nghìn tỷ USD, so với 3,9 nghìn tỷ USD của thị trường Anh.

Khác với giai đoạn năm 1998, đà tăng lần này không xuất phát từ nền thấp sau khủng hoảng, mà nối tiếp một chuỗi tăng mạnh trước đó. Từ đầu năm đến nay, chỉ số Kospi đã tăng 57%.

Theo ông Ivo Kovachev, nhà quản lý quỹ cấp cao tại công ty quản lý đầu tư JO Hambro, trong thời gian qua, Samsung Electronics và SK Hynix - hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số Kospi - tiếp tục tăng giá mạnh thời gian qua mạnh nhờ tình trạng mất cân đối trên thị trường chip nhớ.

"Nhu cầu từ làn sóng đầu tư AI vẫn vượt xa nguồn cung. Tình trạng thắt chặt nguồn cung không chỉ diễn ra ở các dòng con chip bộ nhớ tiên tiến, mà còn lan sang DRAM, dòng chip nhớ truyền thống được sử dụng rộng rãi trong máy tính, máy chủ và nhiều thiết bị điện tử", ông Kovachev nói với trang MarketWatch.

Ngoài ra, ông Kovachev cho rằng thị trường Hàn Quốc còn có thêm các động lực tăng trưởng khác, đặc biệt là chương trình nâng cao giá trị doanh nghiệp của Hàn Quốc (“Value-up”) được Chính phủ Hàn Quốc triển khai trong vài năm gần đây. Chương trình này nhằm khuyến khích các chaebol - tức các tập đoàn gia đình lớn của Hàn Quốc - cải thiện hoạt động quản trị doanh nghiệp và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của cổ đông thiểu số.

Đà tăng mạnh của chứng khoán Hàn Quốc cũng cho thấy nhận định trước đó của ông Tim Moe, chiến lược gia tại ngân hàng Goldman Sachs, là có cơ sở. Trong đợt bán tháo mạnh hồi đầu tháng 3, ông Moe vẫn khuyến nghị nhà đầu tư tăng tỷ trọng cổ phiếu Hàn Quốc.

Theo ông Moe, chỉ số Kospi được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, gồm tăng trưởng lợi nhuận, cải cách doanh nghiệp, thặng dư thương mại, đồng won cải thiện và vị thế của nhà đầu tư. Những động lực này sau đó đều góp phần vào đợt tăng mạnh gần đây của thị trường Hàn Quốc.

Trên thực tế, sau khi chiến sự Iran nổ ra vào cuối tháng 2, chứng khoán Hàn Quốc ban đầu chịu áp lực bán mạnh do tâm lý né rủi ro lan rộng trên thị trường châu Á. Tuy nhiên, xu hướng này nhanh chóng đảo chiều trong tháng 4, khi nhà đầu tư quay lại với nhóm cổ phiếu bán dẫn và AI. Chỉ số này đã phục hồi trong tháng 4 và bù lại phần lớn mức giảm của tháng 3, nhờ mức giá trở nên hấp dẫn hơn sau đợt bán tháo.

Tuần trước, ngân hàng HSBC đã nâng khuyến nghị đối với chứng khoán Hàn Quốc từ “giảm tỷ trọng” lên “trung lập”. Theo ngân hàng này, việc nhà đầu tư nước ngoài rút bớt vốn khỏi thị trường thời gian qua đã giúp giảm tình trạng dòng tiền tập trung quá mạnh vào một số vị thế, qua đó phần nào giảm rủi ro thị trường giảm sâu khi biến động địa chính trị gia tăng.

Ngoài nhóm cổ phiếu chip, ngân hàng HSBC cho rằng đà tăng của chứng khoán Hàn Quốc còn được hỗ trợ bởi nhiều nhóm ngành khác, gồm lưu trữ năng lượng, đóng tàu, quốc phòng và điện hạt nhân. Năm ngoái, chứng khoán Hàn Quốc cũng tăng kỷ lục hơn 75% nhờ đà đi lên mạnh của nhóm cổ phiếu con chip.



