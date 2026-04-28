Chứng khoán trong nước lập kỷ lục, nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc vẫn đổ xô mua cổ phiếu Mỹ

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc vẫn là nước mua ròng cổ phiếu Mỹ nhiều nhất, với giá trị gần 10 tỷ USD...

Trong năm qua, chứng khoán Hàn Quốc tăng mạnh và liên tiếp lập kỷ lục, nhưng cổ phiếu Mỹ vẫn có sức hút lớn đối với nhà đầu tư nước này.

Theo tính toán của hãng tin CNBC dựa trên dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ, Hàn Quốc là thị trường mua ròng cổ phiếu Mỹ lớn thứ ba trong năm 2025, chỉ sau Singapore và Na Uy. Thống kê này không tính các trung tâm tài chính thường được dùng làm nơi trung chuyển vốn đầu tư, như Cayman Islands và Ireland.

Trong năm 2025, nhà đầu tư Hàn Quốc mua ròng 73,6 tỷ USD cổ phiếu Mỹ, cao gấp gần 5 lần so với năm 2024. Dòng vốn này tiếp tục chảy mạnh vào thị trường Mỹ, dù chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc tăng 75% trong năm 2025 và tiếp tục lập đỉnh mới trong năm nay.

Diễn biến chỉ số Kospi của chứng khoán trong 5 năm qua, cập nhật ngày 28/4/2026 - Nguồn: Google Finance

Sức hút của cổ phiếu Mỹ cũng thể hiện rõ trong cơ cấu danh mục đầu tư ra nước ngoài của Hàn Quốc. Theo báo cáo do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố tuần trước, tài sản đầu tư tại Mỹ chiếm 63,4% tổng danh mục đầu tư nước ngoài của nhà đầu tư Hàn Quốc. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với mức 25,3% ở nhóm nền kinh tế phát triển và 36,8% ở nhóm nền kinh tế mới nổi.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư cá nhân là một trong những lực lượng chính đứng sau dòng vốn lớn chảy từ Hàn Quốc ra thị trường nước ngoài.

Dữ liệu từ nền tảng đầu tư GAM Investments cho thấy Hàn Quốc có khoảng 15 triệu nhà đầu tư cá nhân, nhóm chiếm 60-70% giá trị giao dịch hàng năm trên thị trường.

Theo dữ liệu từ hệ thống thanh toán của Sở Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc - thường được dùng để theo dõi hoạt động của nhà đầu tư cá nhân - lượng mua ròng cổ phiếu Mỹ của nhà đầu tư Hàn Quốc lớn hơn tổng lượng mua ròng tài sản nước ngoài của họ. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư Hàn Quốc không chỉ ưu tiên cổ phiếu Mỹ, mà có thể còn bán bớt tài sản ở các thị trường nước ngoài khác để rót thêm tiền vào chứng khoán Mỹ.

Tại Hàn Quốc, nhóm nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu nước ngoài thường được gọi là “seohak ant”. “Seohak” có nghĩa gốc là “Tây học”, còn “ant” là cách gọi nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong lĩnh vực chứng khoán, thuật ngữ này dùng để chỉ các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đổ tiền vào thị trường nước ngoài.

Ông Daniel Yoo, chiến lược gia toàn cầu kiêm giám đốc tài sản toàn cầu tại công ty chứng khoán Yuanta Securities Korea, cho rằng nhà đầu tư cá nhân chính là lực lượng thúc đẩy làn sóng mua cổ phiếu Mỹ.

“Nhà đầu tư cá nhân đánh giá rất cao sức hấp dẫn của thị trường Mỹ”, ông Yoo nói.

Kỳ vọng mức sinh lời cao hơn, cùng niềm tin vào triển vọng của thị trường Mỹ, là những yếu tố khiến nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc tiếp tục mua mạnh cổ phiếu Mỹ.

So sánh mức tăng của S&P 500 và Kospi trong 5 năm qua

Dù chỉ số Kospi tăng mạnh hơn S&P 500 và Nasdaq trong năm 2025, cổ phiếu Mỹ vẫn không mất sức hút với nhà đầu tư Hàn Quốc. Nguyên nhân là trong 4/5 năm gần đây, S&P 500 vẫn mang lại mức sinh lời cao hơn chỉ số chứng khoán chuẩn của Hàn Quốc.

Theo bà Kang Min Joo, nhà kinh tế cấp cao phụ trách Hàn Quốc và Nhật Bản tại ngân hàng ING, trước năm 2025, khi thị trường trong nước ảm đạm, nhiều nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đã chuyển sang thị trường Mỹ để tìm kiếm mức sinh lời cao hơn.

“So với năm 2020, lượng vốn cá nhân đầu tư vào tài sản nước ngoài trong năm nay đã tăng hơn 3-4 lần”, bà Kang nói với CNBC.

Trong khi đó, ông Yoo của Yuanta Securities Korea cho rằng các công ty Mỹ cũng được nhà đầu tư Hàn Quốc đánh giá cao hơn về mức độ thân thiện với cổ đông và tính minh bạch. Nhiều doanh nghiệp Mỹ có lịch sử trả cổ tức, mua lại cổ phiếu để hoàn vốn cho cổ đông, đồng thời có tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp tốt hơn so với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu Mỹ khiến Chính phủ Hàn Quốc phải tìm cách kéo dòng tiền trở lại thị trường trong nước. Từ cuối năm ngoái, Seoul đã đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế dòng vốn chảy ra nước ngoài, trong đó có ưu đãi thuế cho nhà đầu tư cá nhân bán tài sản ở nước ngoài và chuyển tiền về chứng khoán Hàn Quốc.

Theo chương trình này, nhà đầu tư có thể được miễn thuế đối với khoản lãi từ cổ phiếu nước ngoài nếu dùng số tiền thu được để mua cổ phiếu Hàn Quốc trong vòng 1 năm, kèm theo một số điều kiện nhất định. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ưu đãi thuế có thể chưa đủ sức giữ chân nhà đầu tư cá nhân ở lại thị trường trong nước. Xu hướng đưa tiền ra nước ngoài, đặc biệt vào cổ phiếu Mỹ, vì vậy khó đảo chiều trong ngắn hạn.

“Gần đây Hàn Quốc đang nỗ lực xây dựng văn hóa đầu tư cổ phiếu trong nước, khuyến khích người dân đầu tư nhiều hơn vào chứng khoán trong nước, thay vì chủ yếu tích lũy tài sản qua bất động sản. Tuy nhiên, các biện pháp này dường như vẫn chưa đủ sức thuyết phục nhà đầu tư”, ông Florian Weidinger, CEO công ty quản lý tài sản Santa Lucia Asset Management, nhận xét với CNBC.

Dù Chính phủ Hàn Quốc đã công bố các biện pháp này vào tháng 12/2025, dòng tiền vẫn tiếp tục chảy mạnh sang thị trường Mỹ. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc vẫn là nước mua ròng cổ phiếu Mỹ lớn nhất, với giá trị gần 10 tỷ USD, nếu không tính các trung tâm tài chính trung chuyển vốn như Cayman Islands và Ireland.