Chứng khoán trong nước lập kỷ lục, nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc vẫn đổ xô mua cổ phiếu Mỹ
Ngọc Trang
28/04/2026, 13:46
Trong 2 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc vẫn là nước mua ròng cổ phiếu Mỹ nhiều nhất, với giá trị gần 10 tỷ USD...
Trong năm qua, chứng khoán Hàn Quốc tăng mạnh và liên tiếp lập kỷ lục, nhưng cổ phiếu Mỹ vẫn có sức hút lớn đối với nhà đầu tư nước này.
Theo tính toán của hãng tin CNBC dựa trên dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ,
Hàn Quốc là thị trường mua ròng cổ phiếu Mỹ lớn thứ ba trong năm 2025, chỉ sau
Singapore và Na Uy. Thống kê này không tính các trung tâm tài chính thường được
dùng làm nơi trung chuyển vốn đầu tư, như Cayman Islands và Ireland.
Trong năm 2025, nhà đầu tư Hàn Quốc mua ròng 73,6 tỷ USD cổ
phiếu Mỹ, cao gấp gần 5 lần so với năm 2024. Dòng vốn này tiếp tục chảy mạnh
vào thị trường Mỹ, dù chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc tăng 75% trong năm
2025 và tiếp tục lập đỉnh mới trong năm nay.
Sức hút của cổ phiếu Mỹ cũng thể hiện rõ trong cơ cấu danh mục
đầu tư ra nước ngoài của Hàn Quốc. Theo báo cáo do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc
(BOK) công bố tuần trước, tài sản đầu tư tại Mỹ chiếm 63,4% tổng danh mục đầu
tư nước ngoài của nhà đầu tư Hàn Quốc. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với mức 25,3%
ở nhóm nền kinh tế phát triển và 36,8% ở nhóm nền kinh tế mới nổi.
Theo các chuyên gia, nhà đầu tư cá nhân là một trong những lực
lượng chính đứng sau dòng vốn lớn chảy từ Hàn Quốc ra thị trường nước ngoài.
Dữ liệu từ nền tảng đầu tư GAM Investments cho thấy Hàn Quốc
có khoảng 15 triệu nhà đầu tư cá nhân, nhóm chiếm 60-70% giá trị giao dịch hàng
năm trên thị trường.
Theo dữ liệu từ hệ thống thanh toán của Sở Lưu ký Chứng
khoán Hàn Quốc - thường được dùng để theo dõi hoạt động của nhà đầu tư cá nhân
- lượng mua ròng cổ phiếu Mỹ của nhà đầu tư Hàn Quốc lớn hơn tổng lượng mua
ròng tài sản nước ngoài của họ. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư Hàn Quốc không
chỉ ưu tiên cổ phiếu Mỹ, mà có thể còn bán bớt tài sản ở các thị trường nước
ngoài khác để rót thêm tiền vào chứng khoán Mỹ.
Tại Hàn Quốc, nhóm nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu nước
ngoài thường được gọi là “seohak ant”. “Seohak” có nghĩa gốc là “Tây học”, còn
“ant” là cách gọi nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong lĩnh vực chứng khoán, thuật ngữ này
dùng để chỉ các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đổ tiền vào thị trường nước ngoài.
Ông Daniel Yoo, chiến lược gia toàn cầu kiêm giám đốc tài sản
toàn cầu tại công ty chứng khoán Yuanta Securities Korea, cho rằng nhà đầu tư
cá nhân chính là lực lượng thúc đẩy làn sóng mua cổ phiếu Mỹ.
“Nhà đầu tư cá nhân đánh giá rất cao sức hấp dẫn của thị trường
Mỹ”, ông Yoo nói.
Kỳ vọng mức sinh lời cao hơn, cùng niềm tin vào triển vọng của
thị trường Mỹ, là những yếu tố khiến nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc tiếp tục mua mạnh
cổ phiếu Mỹ.
Dù chỉ số Kospi tăng mạnh hơn S&P 500 và Nasdaq trong
năm 2025, cổ phiếu Mỹ vẫn không mất sức hút với nhà đầu tư Hàn Quốc. Nguyên
nhân là trong 4/5 năm gần đây, S&P 500 vẫn mang lại mức sinh lời cao hơn
chỉ số chứng khoán chuẩn của Hàn Quốc.
Theo bà Kang Min Joo, nhà kinh tế cấp cao phụ trách Hàn Quốc
và Nhật Bản tại ngân hàng ING, trước năm 2025, khi thị trường trong nước ảm
đạm, nhiều nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đã chuyển sang thị trường Mỹ để tìm kiếm
mức sinh lời cao hơn.
“So với năm 2020, lượng vốn cá nhân đầu tư vào tài sản nước
ngoài trong năm nay đã tăng hơn 3-4 lần”, bà Kang nói với CNBC.
Trong khi đó, ông Yoo của Yuanta Securities Korea cho rằng
các công ty Mỹ cũng được nhà đầu tư Hàn Quốc đánh giá cao hơn về mức độ thân
thiện với cổ đông và tính minh bạch. Nhiều doanh nghiệp Mỹ có lịch sử trả cổ tức,
mua lại cổ phiếu để hoàn vốn cho cổ đông, đồng thời có tiêu chuẩn quản trị
doanh nghiệp tốt hơn so với doanh nghiệp Hàn Quốc.
Dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu Mỹ khiến Chính phủ Hàn Quốc
phải tìm cách kéo dòng tiền trở lại thị trường trong nước. Từ cuối năm ngoái, Seoul đã đưa ra một
số biện pháp nhằm hạn chế dòng vốn chảy ra nước ngoài, trong đó có ưu đãi thuế
cho nhà đầu tư cá nhân bán tài sản ở nước ngoài và chuyển tiền về chứng khoán
Hàn Quốc.
Theo chương trình này, nhà đầu tư có thể được miễn thuế đối với
khoản lãi từ cổ phiếu nước ngoài nếu dùng số tiền thu được để mua cổ phiếu Hàn
Quốc trong vòng 1 năm, kèm theo một số điều kiện nhất định. Tuy nhiên, giới
phân tích cho rằng ưu đãi thuế có thể chưa đủ sức giữ chân nhà đầu tư cá nhân ở
lại thị trường trong nước. Xu hướng đưa tiền ra nước ngoài, đặc biệt vào cổ phiếu
Mỹ, vì vậy khó đảo chiều trong ngắn hạn.
“Gần đây Hàn Quốc đang nỗ lực xây dựng văn hóa đầu
tư cổ phiếu trong nước, khuyến khích người dân đầu tư nhiều hơn vào chứng khoán
trong nước, thay vì chủ yếu tích lũy tài sản qua bất động sản. Tuy nhiên, các
biện pháp này dường như vẫn chưa đủ sức thuyết phục nhà đầu tư”, ông Florian
Weidinger, CEO công ty quản lý tài sản Santa Lucia Asset Management, nhận xét với
CNBC.
Dù Chính phủ Hàn Quốc đã công bố các biện pháp này vào tháng
12/2025, dòng tiền vẫn tiếp tục chảy mạnh sang thị trường Mỹ. Trong 2 tháng đầu
năm 2026, Hàn Quốc vẫn là nước mua ròng cổ phiếu Mỹ lớn nhất, với giá trị gần
10 tỷ USD, nếu không tính các trung tâm tài chính trung chuyển vốn như Cayman
Islands và Ireland.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: