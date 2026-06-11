Những công ty có vốn hóa lớn nhất tại từng khu vực

Những công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới hiện tập trung ngày càng nhiều tại Mỹ, nơi các tập đoàn công nghệ vốn hóa siêu lớn đang tạo ra khoảng cách rất xa so với phần còn lại của thế giới.

Dựa trên dữ liệu từ CompaniesMarketCap tính đến tháng 6/2026, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 10 công ty niêm yết lớn nhất tại châu Mỹ, châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông dựa trên vốn hóa thị trường.

Sự áp đảo của các doanh nghiệp Mỹ thể hiện rõ ở quy mô vốn hóa. Riêng tập đoàn công nghệ Nvidia đã đạt vốn hóa thị trường 5,4 nghìn tỷ USD, cao hơn tổng vốn hóa của 10 công ty lớn nhất châu Âu cộng lại.

Tính chung, 10 công ty lớn nhất tại châu Mỹ có tổng vốn hóa 28,1 nghìn tỷ USD. Con số này thậm chí vượt tổng vốn hóa của 10 công ty lớn nhất tại châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông cộng lại.

Tại châu Âu, ASML là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất, đạt 628 tỷ USD. Công ty Hà Lan này hiện là nhà sản xuất máy quang khắc cực tím EUV duy nhất trên thế giới. Đây là thiết bị không thể thiếu để sản xuất con chip tiên tiến.

Ngoài ASML, nhóm 10 công ty lớn nhất châu Âu còn có nhiều hãng dược phẩm như Roche, AstraZeneca và Novartis, bên cạnh tập đoàn hàng xa xỉ LVMH và doanh nghiệp hàng tiêu dùng thiết yếu Nestlé.

Cơ cấu trên cho thấy châu Âu vẫn có thế mạnh lớn trong các ngành công nghiệp lâu đời và ổn định. Tuy nhiên, bảng xếp hạng cũng phản ánh khoảng cách đáng kể giữa khu vực này với các tập đoàn công nghệ vốn hóa siêu lớn của Mỹ.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, TSMC là doanh nghiệp duy nhất góp mặt trong nhóm 6 công ty có giá trị lớn nhất thế giới. Nếu tính cùng Samsung và SK Hynix, ba doanh nghiệp sản xuất con chip hàng đầu khu vực châu Á có tổng vốn hóa gần 4,9 nghìn tỷ USD. Điều này cho thấy vai trò ngày càng lớn của ngành bán dẫn trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt khi nhu cầu con chip phục vụ AI tiếp tục tăng mạnh.

Trung Quốc cũng có sự hiện diện đáng kể trong bảng xếp hạng khu vực, với các công ty như Tencent, Alibaba, CATL và một số ngân hàng lớn. Tính chung, 10 công ty lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương có tổng vốn hóa 7,3 nghìn tỷ USD.

Tại Trung Đông, Saudi Aramco giữ vị trí áp đảo với vốn hóa thị trường 1,8 nghìn tỷ USD. Giá trị của tập đoàn dầu khí này cao gấp hơn hai lần tổng vốn hóa của 9 doanh nghiệp còn lại trong top 10 khu vực. Phần còn lại của danh sách chủ yếu là các ngân hàng, doanh nghiệp tiện ích, năng lượng và viễn thông đến từ Saudi Arabia và UAE.

Dù Trung Đông đang nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, quy mô của Saudi Aramco cho thấy năng lượng vẫn là trụ cột trung tâm của thị trường vốn khu vực.