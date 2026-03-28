Hàn Quốc chi gần 17 tỷ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng

Ngọc Trang

28/03/2026, 09:03

Vào thứ Năm (26/3), Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai gói ngân sách bổ sung trị giá 25 nghìn tỷ won, tương đương 16,6 tỷ USD, nhằm ứng phó tác động từ xung đột ở Trung Đông...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Cùng với đó, Seoul sẽ gia hạn các biện pháp giảm thuế nhiên liệu và đẩy mạnh nỗ lực bảo đảm nguồn cung dầu cũng như khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông đang đẩy giá năng lượng tăng cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Theo ông Koo, các biện pháp trong gói hỗ trợ này sẽ bắt đầu được triển khai từ tháng 4/2026, với trọng tâm là đưa hỗ trợ tài khóa vào nền kinh tế càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi sẽ triển khai gói ngân sách bổ sung quy mô 25 nghìn tỷ won, sử dụng nguồn thu thuế vượt dự toán, sớm nhất ngay trong tháng 4 để ứng phó toàn diện với cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi đề nghị Quốc hội tích cực phối hợp", ông Koo phát biểu tại một cuộc họp báo.

Động thái trên cho thấy Hàn Quốc đang chuyển sang cách ứng phó quyết liệt hơn khi cuộc xung đột tại Iran chuẩn bị bước sang tuần thứ 5, khiến giá dầu thế giới tăng mạnh và gây biến động lớn trên thị trường tài chính. Giá dầu Brent đã tăng hơn 40% kể từ cuối tháng 2 khi thị trường lo ngại nguồn cung qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng.

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết gói ngân sách bổ sung sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nhóm đối tượng chịu tác động mạnh bởi chi phí năng lượng tăng cao, người dân ở khu vực nông thôn, ổn định chuỗi cung ứng và giảm bớt gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ.

Ông Koo cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ sử dụng phần thu ngân sách vượt dự toán cho gói ngân sách bổ sung. Seoul kỳ vọng nguồn thu thuế doanh nghiệp sẽ tăng lên nhờ lợi nhuận khởi sắc của nhóm tập đoàn công nghệ lớn như Samsung Electronics và SK Hynix - những công ty đang hưởng lợi từ trào lưu trí tuệ nhân tạo (AI).

Để giảm bớt gánh nặng trước mắt cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, Seoul sẽ kéo dài chính sách giảm thuế nhiên liệu đến hết tháng 5. Trong tuần thứ hai của tháng 3, giá xăng tại Hàn Quốc đã tăng 12,4% lên 1.901,6 won. Trong gói hỗ trợ mới, mức giảm thuế xăng sẽ được nâng từ 7% lên 15%, còn mức giảm thuế đối với dầu diesel sẽ được tăng lên 25%.

Song song với các biện pháp kiềm chế giá cả, nhà chức trách cũng đang đẩy mạnh nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng. Kế hoạch hiện nay bao gồm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu dầu thô, trong đó có việc thu xếp tối đa 24 triệu thùng từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đồng thời chuẩn bị cho khả năng phối hợp xả kho dầu dự trữ chiến lược theo cơ chế quốc tế.

Với LNG, Hàn Quốc đang triển khai các thỏa thuận hoán đổi và mua hàng giao ngay nhằm bù đắp nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Qatar, bao gồm cả hợp tác với Nhật Bản, đồng thời tìm kiếm thêm các nguồn thay thế như Nga.

“Ở thời điểm hiện tại, Nga là nguồn thay thế LNG khả thi nhất mà Chính phủ Hàn Quốc nên tính đến. Ngoài ra, nguồn khí tự nhiên và khí đá phiến của Mỹ cũng có thể giúp giảm bớt phần nào điểm nghẽn về nguồn cung”, ông Kim Yong-jin, giáo sư về kinh doanh tại Đại học Sogang ở Seoul, nhận định với tờ báo Nikkei Asia.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang tăng cường theo dõi chuỗi cung ứng đối với các nguyên liệu thiết yếu, đặc biệt là naphtha - nguyên liệu hóa dầu dùng để sản xuất nhựa và nhiều sản phẩm công nghiệp - và urê, nguyên liệu quan trọng đối với sản xuất phân bón. Đồng thời, Seoul sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Lo ngại về nguồn cung naphtha đã khiến người dân Hàn Quốc đổ xô mua tích trữ túi nhựa. Tại nước này, các hộ gia đình phải sử dụng túi rác do chính quyền địa phương phát hành, được bán tại các cửa hàng tạp hóa và cửa hàng tiện lợi, để xử lý rác thải sinh hoạt.

Trong một thông cáo đưa ra ngày 25/3, Bộ Môi trường Hàn Quốc kêu gọi người dân không hoang mang, đồng thời khẳng định lượng túi rác mà các chính quyền địa phương trên cả nước đang dự trữ hiện đủ dùng hơn 3 tháng.

“Trong một số trường hợp, chính quyền địa phương có thể giới hạn số lượng túi bán cho mỗi người. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn tình trạng mua tích trữ do lo ngại về chiến sự ở Trung Đông, không phải vì nguồn cung thiếu ổn định”, thông cáo nêu rõ.

Cùng ngày, trao đổi với kênh MBN News, ông Lee Kyu-yeon, thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, cho biết Tổng thống đã chỉ đạo các quan chức tìm phương án sản xuất túi rác từ vật liệu tái chế.

“Ở thời điểm hiện tại, nguy cơ xảy ra tình trạng hỗn loạn vì thiếu túi rác là rất thấp”, ông Lee nói.

Hàn Quốc thông qua dự luật đặc biệt để đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

07:20, 13/03/2026

Hàn Quốc thông qua dự luật đặc biệt để đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

Bán tháo nhấn chìm chứng khoán châu Á, thị trường Hàn Quốc giảm mạnh chưa từng thấy

23:05, 04/03/2026

Bán tháo nhấn chìm chứng khoán châu Á, thị trường Hàn Quốc giảm mạnh chưa từng thấy

Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip

13:54, 02/03/2026

Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip

Từ khóa:

Hàn Quốc khủng hoảng năng lượng Ngân sách bổ sung thế giới

Đọc thêm

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, Nhật Bản tính cách mới để can thiệp

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, Nhật Bản tính cách mới để can thiệp

Theo giới thạo tin, Nhật Bản đang xem xét một biện pháp gây tranh cãi để chặn đà mất giá của yên là can thiệp vào thị trường dầu tương lai...

“Xương sống” hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

“Xương sống” hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

Việc cho phép nhập khẩu linh kiện từ Nga cho Nhà máy điện hạt nhân Kozloduy cho thấy áp lực an ninh năng lượng đang buộc Bulgaria phải điều chỉnh chính sách, trong bối cảnh chưa có giải pháp thay thế khả thi cho hệ thống công nghệ hiện hữu...

Trung Quốc đáp trả các cuộc điều tra thương mại của Mỹ

Trung Quốc đáp trả các cuộc điều tra thương mại của Mỹ

Động thái này được đưa ra khi chỉ còn vài tuần nữa là tới chuyến thăm Trung Quốc đã được lên kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

G7 nhất trí bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, nhưng chỉ sau khi chiến sự ở Iran chấm dứt

G7 nhất trí bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, nhưng chỉ sau khi chiến sự ở Iran chấm dứt

Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép lên các đồng minh châu Âu, kêu gọi họ tham gia bảo vệ tuyến đường thủy mà Tehran gần như đã phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát gần một tháng trước...

Bridge Data Centres rót tới 5 tỷ SGD phát triển hạ tầng AI tại Singapore

Bridge Data Centres rót tới 5 tỷ SGD phát triển hạ tầng AI tại Singapore

Bridge Data Centres (BDC) dự kiến đầu tư 3-5 tỷ SGD để mở rộng hạ tầng số thế hệ mới, qua đó củng cố vị thế của Singapore như trung tâm AI và điện toán đám mây tại châu Á - Thái Bình Dương.

1

Cơ hội hưởng lương hưu cao hơn với bảo hiểm hưu trí bổ sung Người lao động có cơ hội hưởng lương hưu cao hơn

Dân sinh

2

Ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Dân sinh

3

"Lối sống một mình" âm thầm định hình thị trường tiêu dùng

Tiêu & Dùng

4

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, Nhật Bản tính cách mới để can thiệp

Thế giới

5

“Xương sống” hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

Kinh tế xanh

