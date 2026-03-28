Hàn Quốc chi gần 17 tỷ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng

Cùng với đó, Seoul sẽ gia hạn các biện pháp giảm thuế nhiên liệu và đẩy mạnh nỗ lực bảo đảm nguồn cung dầu cũng như khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông đang đẩy giá năng lượng tăng cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.
Theo ông Koo, các biện pháp trong gói hỗ trợ này sẽ bắt đầu
được triển khai từ tháng 4/2026, với trọng tâm là đưa hỗ trợ tài
khóa vào nền kinh tế càng sớm càng tốt.
"Chúng tôi sẽ triển khai gói ngân sách bổ sung quy mô
25 nghìn tỷ won, sử dụng nguồn thu thuế vượt dự toán, sớm nhất ngay trong tháng
4 để ứng phó toàn diện với cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi đề nghị Quốc hội
tích cực phối hợp", ông Koo phát biểu tại một cuộc họp báo.
Động thái trên cho thấy Hàn Quốc đang chuyển sang cách ứng
phó quyết liệt hơn khi cuộc xung đột tại Iran chuẩn bị bước sang tuần thứ 5, khiến giá dầu
thế giới tăng mạnh và gây biến động lớn trên thị trường tài chính. Giá dầu
Brent đã tăng hơn 40% kể từ cuối tháng 2 khi thị trường lo ngại nguồn
cung qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng.
Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết gói ngân sách bổ sung sẽ được
sử dụng để hỗ trợ các nhóm đối tượng chịu tác động mạnh bởi chi phí năng lượng
tăng cao, người dân ở khu vực nông thôn, ổn định chuỗi cung ứng và giảm bớt
gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ.
Ông Koo cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ sử dụng phần thu ngân
sách vượt dự toán cho gói ngân sách bổ sung. Seoul kỳ
vọng nguồn thu thuế doanh nghiệp sẽ tăng lên nhờ lợi nhuận khởi sắc của nhóm tập
đoàn công nghệ lớn như Samsung Electronics và SK Hynix - những công ty đang hưởng
lợi từ trào lưu trí tuệ nhân tạo (AI).
Để giảm bớt gánh nặng trước mắt cho các hộ gia đình và doanh
nghiệp, Seoul sẽ kéo dài chính sách giảm thuế nhiên liệu đến hết tháng 5. Trong tuần thứ hai của tháng 3, giá xăng tại Hàn Quốc đã
tăng 12,4% lên 1.901,6 won. Trong gói hỗ trợ mới, mức giảm thuế xăng sẽ được nâng từ 7% lên 15%, còn
mức giảm thuế đối với dầu diesel sẽ được tăng lên 25%.
Song song với các biện pháp kiềm chế giá cả, nhà chức trách
cũng đang đẩy mạnh nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng. Kế hoạch hiện nay bao
gồm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu dầu thô, trong đó có việc thu xếp tối đa 24 triệu
thùng từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đồng thời chuẩn bị cho khả
năng phối hợp xả kho dầu dự trữ chiến lược theo cơ chế quốc tế.
Với LNG, Hàn Quốc đang triển khai các thỏa thuận hoán đổi và
mua hàng giao ngay nhằm bù đắp nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Qatar, bao gồm cả
hợp tác với Nhật Bản, đồng thời tìm kiếm thêm các nguồn thay thế như Nga.
“Ở thời điểm hiện tại, Nga là nguồn thay thế LNG khả thi nhất
mà Chính phủ Hàn Quốc nên tính đến. Ngoài ra, nguồn khí tự nhiên và khí đá phiến
của Mỹ cũng có thể giúp giảm bớt phần nào điểm nghẽn về nguồn cung”, ông Kim
Yong-jin, giáo sư về kinh doanh tại Đại học Sogang ở Seoul, nhận định với tờ
báo Nikkei Asia.
Ngoài lĩnh vực năng lượng, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang tăng
cường theo dõi chuỗi cung ứng đối với các nguyên liệu thiết yếu, đặc biệt là
naphtha - nguyên liệu hóa dầu dùng để sản xuất nhựa và nhiều sản phẩm công nghiệp
- và urê, nguyên liệu quan trọng đối với sản xuất phân bón. Đồng thời, Seoul
sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
Lo ngại về nguồn cung naphtha đã khiến người dân Hàn Quốc đổ xô mua
tích trữ túi nhựa. Tại nước này, các hộ gia đình phải sử dụng túi rác do chính
quyền địa phương phát hành, được bán tại các cửa hàng tạp hóa và cửa hàng tiện
lợi, để xử lý rác thải sinh hoạt.
Trong một thông cáo đưa ra ngày 25/3, Bộ Môi trường Hàn Quốc
kêu gọi người dân không hoang mang, đồng thời khẳng định lượng túi rác mà các
chính quyền địa phương trên cả nước đang dự trữ hiện đủ dùng hơn 3 tháng.
“Trong một số trường hợp, chính quyền địa phương có thể giới
hạn số lượng túi bán cho mỗi người. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp phòng ngừa
nhằm ngăn chặn tình trạng mua tích trữ do lo ngại về chiến sự ở Trung Đông,
không phải vì nguồn cung thiếu ổn định”, thông cáo nêu rõ.
Cùng ngày, trao đổi với kênh MBN News, ông Lee Kyu-yeon, thư
ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung,
cho biết Tổng thống đã chỉ đạo các quan chức tìm phương án sản xuất túi rác từ
vật liệu tái chế.
“Ở thời điểm hiện tại, nguy cơ xảy ra tình trạng hỗn loạn vì
thiếu túi rác là rất thấp”, ông Lee nói.