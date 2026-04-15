Chứng khoán KIS tung ưu đãi 1,1 tỷ đồng: Tặng cổ phiếu, hoàn phí 100%

Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai các chương trình ưu đãi tổng giá trị 1,1 tỷ đồng trong quý 2/2026, gồm “Chứng sĩ khởi nghiệp” dành cho nhà đầu tư mới với tặng tiền và cổ phiếu, cùng ưu đãi hoàn phí giao dịch 100% trên nền tảng iKIS, giúp tối ưu chi phí và gia tăng cơ hội đầu tư.

GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG VỚI “CHỨNG SĨ KHỞI NGHIỆP”

Diễn ra từ ngày 10/4/2026 đến 30/6/2026 trên phạm vi toàn quốc, chương trình “Chứng sĩ khởi nghiệp” được thiết kế dành riêng cho khách hàng lần đầu mở tài khoản chứng khoán tại KIS Việt Nam thông qua hình thức eKYC và hoàn tất ký hợp đồng điện tử. Ngay sau khi tài khoản được xác nhận hợp lệ, khách hàng sẽ nhận được 49.000 đồng tiền mặt cùng 3 cổ phiếu ngẫu nhiên như một “vốn mồi” để bắt đầu hành trình đầu tư.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở cơ chế thưởng theo giao dịch tích lũy. Càng giao dịch, nhà đầu tư càng nhận thêm nhiều cổ phiếu thưởng tương ứng với các mốc giá trị giao dịch. Khi tổng giá trị giao dịch đạt 1 triệu đồng, khách hàng sẽ được tặng thêm 3 cổ phiếu; ở mốc 10 triệu đồng, phần thưởng tăng lên 5 cổ phiếu; và khi chạm mốc 100 triệu đồng, nhà đầu tư sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị tích lũy có thể lên tới 21 cổ phiếu cùng 49.000 đồng tiền mặt, tạo động lực rõ rệt để nhà đầu tư chủ động tham gia thị trường.

Toàn bộ quá trình nhận thưởng được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng iKIS, từ thao tác nhấn “Nhận thưởng” đến theo dõi kết quả. Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản chứng khoán (tiểu khoản X1) chỉ sau 3–5 ngày làm việc kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện. Đồng thời, Chứng khoán KIS cũng áp dụng mức phí giao dịch ưu đãi chỉ 0,1% cho tất cả khách hàng mới trong suốt thời gian từ 1/4/2026 đến 30/6/2026, giúp tối ưu chi phí ngay từ những giao dịch đầu tiên.

Đáng chú ý, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng, Chứng khoán KIS quy định mỗi khách hàng chỉ nhận thưởng một lần cho mỗi hạng mục trong suốt chương trình, đồng thời yêu cầu tài khoản phải được xác nhận hợp lệ thông qua tổng đài viên. Trong trường hợp không phát sinh giao dịch trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc chương trình, khoản tiền thưởng 49.000 đồng có thể bị thu hồi, qua đó khuyến khích nhà đầu tư duy trì hoạt động giao dịch thực tế.

“GIỮA THÁNG SĂN DEAL”: HOÀN PHÍ 100% ĐỂ TỐI ƯU LỢI NHUẬN

Song song với chương trình dành cho người mới, KIS tiếp tục mang đến ưu đãi “Giữa tháng săn deal – Hoàn phí 100% trên iKIS”, áp dụng cho toàn bộ khách hàng cá nhân, bao gồm cả khách hàng hiện hữu. Theo đó, vào ngày 15 hàng tháng trong giai đoạn từ 15/4/2026 đến 15/6/2026, mọi giao dịch thực hiện trên ứng dụng iKIS sẽ được hoàn lại 100% phí giao dịch, với mức hoàn tối đa lên tới 1.000.000 đồng mỗi khách hàng.

Chính sách này giúp nhà đầu tư gần như loại bỏ chi phí giao dịch trong những phiên quan trọng giữa tháng, thời điểm thường ghi nhận nhiều biến động và cơ hội trên thị trường. Khoản hoàn phí sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản chỉ sau 3–5 ngày làm việc, tạo điều kiện để nhà đầu tư linh hoạt xoay vòng vốn và tiếp tục giao dịch.

Với việc đồng thời triển khai hai chương trình ưu đãi lớn, Chứng khoán KIS không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư mới mà còn gia tăng lợi ích thiết thực cho toàn bộ khách hàng hiện hữu. Từ việc hỗ trợ “vốn mồi”, tặng cổ phiếu, giảm phí đến hoàn phí giao dịch, hệ sinh thái ưu đãi này được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy giúp nhà đầu tư tự tin hơn trong hành trình chinh phục thị trường chứng khoán năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở việc triển khai các chương trình ưu đãi quy mô lớn, Chứng khoán KIS còn tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng nhà đầu tư cá nhân thông qua nền tảng giao dịch số iKIS.

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, iKIS được phát triển như một hệ sinh thái đầu tư thông minh, giúp đơn giản hóa quá trình tham gia thị trường, tối ưu trải nghiệm và nâng cao hiệu quả giao dịch.

Thông qua việc không ngừng cải tiến công nghệ, minh bạch hóa thông tin và đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ, KIS hướng tới mục tiêu trở thành người bạn đồng hành tin cậy, góp phần phổ cập đầu tư chứng khoán và nâng cao năng lực tài chính cho nhà đầu tư Việt trong dài hạn.

* Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về hai chương trình trên tại website chính thức của Chứng khoán KIS http://www.kisvn.vn