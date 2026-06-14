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VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng 1745-1755 điểm

Hà Anh

14/06/2026, 09:57

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 15-19/6/2026.

TVS duy trì quan điểm về việc VN-Index tiếp tục điều chỉnh về quanh 1750 điểm.
TVS duy trì quan điểm về việc VN-Index tiếp tục điều chỉnh về quanh 1750 điểm.

Trong tuần, VN-Index giảm 47,25 điểm, tương đương 2,57% xuống 1.791,65 điểm. Ở chiều ngược lại, Hnx-Index tăng 8,7 điểm, tương đương 2,96% lên 302,49 điểm.

Chỉ số nhiều khả năng sẽ cần kiểm định lại vùng 1745-1755 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index thất bại trong việc vượt lên vùng kháng cự quanh đường MA100 khi lực bán gia tăng mạnh vào cuối phiên khiến chỉ số kết thúc tuần dưới mức 1800 điểm. Áp lực điều chỉnh có thể sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới, chỉ số nhiều khả năng sẽ cần kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 200 phiên, tương ứng vùng 1745-1755 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu tối thiểu ở mức 50% và tiếp tục tận dụng các nhịp tăng điểm của thị trường để thực hiện cơ cấu lại tỷ trọng danh mục và chốt lời dần các vị thế ngắn hạn”.

Diễn biến giằng co quanh ngưỡng 1800 điểm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Sau một ngày giằng co trong vùng 1788 – 1814, VN-Index đóng cửa tại mốc 1791,65 điểm, giảm nhẹ gần 7 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bảo hiểm giảm mạnh nhất; ở chiều ngược lại, ngành Tiện ích có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, UPCOM và mua ròng nhẹ trên sàn HNX. Nhịp hồi phục của thị trường hôm nay đã bị lực bán chặn lại. Diễn biến giằng co quanh ngưỡng 1800 điểm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc".

Khả năng rung lắc vẫn tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index thể hiện phản ứng thận trọng rõ nét khi tiếp cận vùng 1.800 – 1.810, trước khi đảo chiều và kết tuần bên dưới khu vực này. Các chỉ báo động lượng tiếp tục phát đi tín hiệu suy yếu, hàm ý về khả năng rung lắc tiếp diễn. Trong kịch bản thận trọng, vùng 1.740 – 1.780 vẫn là hỗ trợ gần cần lưu ý của chỉ số”.

VN-Index tiếp tục điều chỉnh về quanh 1750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 6,9 điểm (-0,4%), đóng cửa tại mức 1791,6 điểm. Chỉ số mở cửa tăng điểm với động lực đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VHM và VRE) và nhóm ngành ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, áp lực bán quay lại nhóm cổ phiếu này vào phiên chiều đã khiến chỉ số đóng cửa dưới mốc tham chiếu.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên hôm trước với GTGD đạt 16,344 tỷ VND. Chúng tôi duy trì quan điểm về việc VN-Index tiếp tục điều chỉnh về quanh 1750 điểm. Xu hướng giảm đang diễn ra trên hầu hết các nhóm ngành và được dẫn dắt bởi nhóm Vingroup, đặc biệt là các cổ phiếu VIC và VHM. Ngoài ra, thanh khoản thị trường giảm và duy trì ở mức thấp cho thấy dòng tiền mới đỡ thị trường rất hạn chế. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn và theo dõi sát diễn biến của thị trường trong các phiên tới”.

Xác suất VN-Index tiếp tục giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

"Về mặt kỹ thuật, VN-Index giảm từ vùng 1810 điểm và đóng cửa vi phạm trở lại MA5, cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế. Vùng 1800–1830 (+/5) điểm tiếp tục đóng vai trò kháng cự gần, trong khi hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 1.750 điểm. Diễn biến kỹ thuật phiên 12/06 củng cố xác suất VN-Index tiếp tục giảm trong phiên 15/06".

Rung lắc vẫn có thể xảy ra trước khi thị trường hình thành được vùng đáy ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên 12/6 với nến Marubozu black với lực cung mạnh vào cuối phiên.

Ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng như RSI,MACD vẫn duy trì xu hướng xuống với RSI tiếp tục hướng về vùng quá bán và MACD tiếp tục duy trì histogram âm. Đồng thời, chỉ báo CMF cũng chưa cho thấy dấu hiệu hồi phục thể hiện

Ở khung đồ thị giờ, tương tự như khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI không thể chiếm lại vùng trung vị 50 điểm và đã quay đầu đảo chiều về vùng quá bán. Kênh giá Bollinger Band có dấu hiệu thu hẹp lại song chỉ số chung vẫn chưa đủ mạnh để có thể đóng qua dải trên cho thấy bên bán vẫn chiếm ưu thế chủ đạo trên thị trường chung và những nhịp rung lắc vẫn có thể xảy ra trước khi thị trường hình thành được vùng đáy ngắn hạn.

VN-Index vận động quanh vùng 1800 xuyên suốt tuần giao dịch với lượng thanh khoản thấp kỷ lục. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, cơ cấu các mã cố phiếu đã đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng hoặc vận động yếu hơn thị trường chung. Việc giải ngân chỉ nên thực hiện với tỉ trọng vừa và tập trung vào các ngành thu hút dòng tiền như Ngân hàng và Xây dựng”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

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Từ khóa:

chứng khoán Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán VN-Index

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