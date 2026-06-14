Người Việt Nam ở nước ngoài vẫn được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài vẫn thuộc đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có nhu cầu…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về quy định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài vẫn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy thời gian đóng, bảo đảm quyền hưởng lương hưu và các chế độ theo quy định.

Về mức đóng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do mình lựa chọn làm căn cứ đóng.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Hiện nay, mức này là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Mức thu nhập làm căn cứ đóng cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Mức tham chiếu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở đó.

Hiện mức tham chiếu là 2,34 triệu đồng/tháng, tương ứng mức thu nhập tối đa để tính đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 46,8 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 1/7/2026, mức tham chiếu sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng do tăng lương cơ sở lên bằng mức này, tương ứng mức thu nhập tối đa để tính đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 50,6 triệu đồng/tháng.

Để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân thực hiện kê khai Tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (theo mẫu), kèm theo bản sao các giấy tờ liên quan (nếu có), và nộp cho tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đáng chú ý, hiện nay người dân có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoàn toàn trực tuyến mà không cần đến trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, người tham gia có thể thực hiện thủ tục trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi đăng nhập hệ thống bằng tài khoản cá nhân, người dân lựa chọn dịch vụ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu, lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng, phương thức đóng và hình thức nhận sổ bảo hiểm xã hội.

Sau khi gửi hồ sơ trực tuyến, hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin, xác định số tiền phải đóng theo quy định và hướng dẫn người tham gia hoàn tất thủ tục.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc mở rộng hình thức đăng ký trực tuyến giúp người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài có thể dễ dàng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, duy trì quá trình đóng bảo hiểm xã hội và bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài, mà không bị hạn chế bởi khoảng cách địa lý.

Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 5/2026, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 21,99 triệu người. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 19,41 triệu người, tăng 209 nghìn người so với tháng 4/2026.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 2,58 triệu người, tăng 41 nghìn người so với tháng 4.

Công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm tiếp tục được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách.