Chủ Nhật, 14/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Người Việt Nam ở nước ngoài vẫn được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhật Dương

14/06/2026, 14:32

Người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài vẫn thuộc đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có nhu cầu…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về quy định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài vẫn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy thời gian đóng, bảo đảm quyền hưởng lương hưu và các chế độ theo quy định.

Về mức đóng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do mình lựa chọn làm căn cứ đóng.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Hiện nay, mức này là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Mức thu nhập làm căn cứ đóng cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Mức tham chiếu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở đó.

Hiện mức tham chiếu là 2,34 triệu đồng/tháng, tương ứng mức thu nhập tối đa để tính đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 46,8 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 1/7/2026, mức tham chiếu sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng do tăng lương cơ sở lên bằng mức này, tương ứng mức thu nhập tối đa để tính đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 50,6 triệu đồng/tháng.

Để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân thực hiện kê khai Tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (theo mẫu), kèm theo bản sao các giấy tờ liên quan (nếu có), và nộp cho tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đáng chú ý, hiện nay người dân có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoàn toàn trực tuyến mà không cần đến trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, người tham gia có thể thực hiện thủ tục trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi đăng nhập hệ thống bằng tài khoản cá nhân, người dân lựa chọn dịch vụ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu, lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng, phương thức đóng và hình thức nhận sổ bảo hiểm xã hội.

Sau khi gửi hồ sơ trực tuyến, hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin, xác định số tiền phải đóng theo quy định và hướng dẫn người tham gia hoàn tất thủ tục.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc mở rộng hình thức đăng ký trực tuyến giúp người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài có thể dễ dàng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, duy trì quá trình đóng bảo hiểm xã hội và bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài, mà không bị hạn chế bởi khoảng cách địa lý.

Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 5/2026, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 21,99 triệu người. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 19,41 triệu người, tăng 209 nghìn người so với tháng 4/2026.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 2,58 triệu người, tăng 41 nghìn người so với tháng 4.

Công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm tiếp tục được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Chi tiết mức hưởng lương hưu của người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

10:10, 18/12/2025

Chi tiết mức hưởng lương hưu của người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Không thu phí đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện

15:56, 15/12/2025

Không thu phí đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 15 năm để được hưởng lương hưu hằng tháng

10:36, 07/11/2025

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 15 năm để được hưởng lương hưu hằng tháng

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội tự nguyện Luật Bảo hiểm xã hội 2024 lương hưu

Đọc thêm

Đà Nẵng: Người dân cần thận trọng với đất

Đà Nẵng: Người dân cần thận trọng với đất "giá rẻ", "sắp ra sổ"

Nhiều người dân do thiếu tìm hiểu pháp lý, tin vào quảng cáo “giá rẻ”, “lợi nhuận cao”, “sắp ra sổ” hoặc tâm lý đầu tư theo đám đông nên vội vàng giao dịch, dẫn đến nguy cơ mất tiền...

Khởi tố Chủ tịch CCV Group

Khởi tố Chủ tịch CCV Group

Từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức kêu gọi nhà đầu tư hợp tác kinh doanh cam kết trả lãi suất cao (từ 3% đến 7%/tháng)...

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ công bố vào ngày 1/7

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ công bố vào ngày 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 1/7/2026. Bộ đã thành lập đoàn kiểm tra công tác chấm thi tại 34 Hội đồng thi, nhằm bảo đảm việc chấm thi khách quan, công bằng và chính xác nhất cho thí sinh...

Cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ và sạt lở đất

Cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ và sạt lở đất

Chiều 12/6/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công văn số 22-BCĐ-BNNMT, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt...

Cần rà soát lại mức phạt tối đa 200 triệu đồng trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

Cần rà soát lại mức phạt tối đa 200 triệu đồng trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

Một số ý kiến băn khoăn mức phạt tối đa 200 triệu đồng/tổ chức có thể chưa đủ sức răn đe, đặc biệt với các tập đoàn công nghệ lớn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cháy rừng đang xóa nhòa thành quả chống ô nhiễm ozone của Mỹ

Kinh tế xanh

2

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23+24-2026

Ấn phẩm

3

Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế khai màn ấn tượng, hút khách du lịch

Du lịch

4

Người Việt Nam ở nước ngoài vẫn được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Dân sinh

5

Đà Nẵng: Người dân cần thận trọng với đất "giá rẻ", "sắp ra sổ"

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy