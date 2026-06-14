Xu thế dòng tiền: Thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý, động lực nào có thể nâng đỡ thị trường?

Việc Mỹ và Iran có thể ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến sự đang được trông đợi như một cú hích nâng đỡ thị trường trong bối cảnh VN-Index đã để mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm tuần qua.

Sau nhiều phiên trồi sụt với thanh khoản rất thấp tuần qua, VN-Index cuối cùng đóng cửa tuần ở mức 1791,65 điểm, xác lập tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Các chuyên gia đều chú ý đến trạng thái thanh khoản cực thấp và cho rằng điều này khiến việc chỉ số thủng 1800 điểm chưa phải là quá bi quan.

Tuy mốc 1800 điểm được nhìn nhận rộng rãi là ngưỡng hỗ trợ tâm lý, nhưng việc VN-Index giảm xuống dưới mức này không đi kèm với động thái bán mạnh và mặt bằng cổ phiếu cũng chưa xuất hiện hiện tượng giảm mạnh đồng loạt như các giai đoạn mất hỗ trợ trong quá khứ.

Các chuyên gia khá đồng thuận cho rằng diễn biến tuần qua giống với một nhịp lùi kiểm định cung hơn là một pha bán tháo. Có thể coi diễn biến hiện tại là quá trình kiểm định đáy chưa hoàn tất. Một vùng hỗ trợ quan trọng thường cần được đánh giá qua nhiều phiên, đặc biệt là phản ứng của dòng tiền, mức độ lan tỏa giảm điểm và khả năng hồi phục sau khi xuyên thủng.

Dù vậy các chuyên gia cũng khuyến cáo thận trọng ở giai đoạn hiện tại vì chưa rõ kết quả sẽ như thế nào. Nếu chỉ số tiếp tục đóng cửa dưới vùng này với thanh khoản tăng và số mã giảm áp đảo, có thể xem đây là tín hiệu xác nhận phá vỡ hỗ trợ. Trong trường hợp kém tích cực VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1750 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 ngày.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong trao đổi tuần trước anh chị chờ đợi một nhịp kiểm định lại vùng 1800 điểm và điều đó đã xảy ra tuần qua. Anh chị đánh giá kết quả như thế nào khi chốt tuần chỉ số vẫn không thể giữ được mốc này? Liệu ngưỡng 1800 điểm đã có thể coi là bị phá vỡ? Trong kịch bản này thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh đến đâu?

Tôi chưa cho rằng ngưỡng 1800 điểm đã bị phá vỡ theo hướng tiêu cực. Thực tế, phần lớn thời gian thị trường dao động quanh khu vực này trong trạng thái thanh khoản thấp, phản ánh sự lưỡng lự nhiều hơn là áp lực bán tháo. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Việc chỉ số kiểm định lại vùng 1800 điểm nhưng không thể giữ được khi chốt tuần cho thấy lực cầu tại vùng tâm lý này vẫn chưa đủ thuyết phục. Tuy nhiên, tôi cho rằng chưa nên vội kết luận ngưỡng 1800 điểm đã bị phá vỡ hoàn toàn nếu chỉ số mới dao động quanh vùng này trong thời gian ngắn. Một vùng hỗ trợ quan trọng thường cần được đánh giá qua nhiều phiên, đặc biệt là phản ứng của dòng tiền, mức độ lan tỏa giảm điểm và khả năng hồi phục sau khi xuyên thủng.

Trong ngắn hạn, việc đánh mất mốc 1800 điểm làm gia tăng rủi ro thị trường bước vào nhịp điều chỉnh sâu hơn, nhất là khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt chưa cho thấy tín hiệu hồi phục rõ ràng. Nếu chỉ số tiếp tục đóng cửa dưới vùng này với thanh khoản tăng và số mã giảm áp đảo, có thể xem đây là tín hiệu xác nhận phá vỡ hỗ trợ. Khi đó, vùng hỗ trợ kế tiếp có thể được quan sát quanh khu vực thấp hơn, nơi từng xuất hiện lực cầu hoặc nền tích lũy trước đó.

Dù vậy, kịch bản cơ sở vẫn nên được nhìn nhận linh hoạt: nếu áp lực bán không gia tăng mạnh và thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, nhịp giảm có thể mang tính kiểm định cung hơn là một pha bán tháo. Trong trường hợp đó, thị trường có thể cần thêm thời gian tích lũy, dao động dưới hoặc quanh vùng 1800 điểm trước khi hình thành tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần qua, phiên đầu tuần VN-Index chịu áp lực bán mạnh với thanh khoản khá đột biến. Thị trường phục hồi nhẹ trong 3 phiên tiếp theo với thanh khoản giảm mạnh. Phiên cuối tuần VN-Index khởi đầu khá tích cực khi vượt lên 1800 điểm, tuy nhiên áp lực bán đã gia tăng vào cuối phiên với thanh khoản gia tăng. Kết tuần VN-Index giảm -2,57%, tuần thứ 4 liên tiếp giảm điểm về mức 1791,65 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1800 điểm và giá cao nhất năm 2025. Đây cũng là các vùng giá trung bình khá quan trọng của thị trường như giá trung bình 60 phiên, 120 phiên.

Như vậy xét về xu hướng giá VN-Index đang giao dịch dưới các vùng kháng cự quan trọng quanh mốc 1800 điểm. Với áp lực, diễn biến hiện tại VN-Index vẫn sẽ phục hồi kiểm định lại vùng giá 1800 điểm. Trong trường hợp kém tích cực VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1750 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index đã chính thức mất mốc tâm lý 1800 điểm trong tuần qua, đóng cửa ở mức 1791,65 điểm (-2,6% so với tuần trước). Điều này cho thấy ngưỡng 1800 điểm đã bị xuyên thủng và hiện đóng vai trò kháng cự, với khả năng thị trường tiếp tục điều chỉnh về vùng 1750 điểm – tương ứng đường trung bình 200 phiên.

Thanh khoản tuần qua giảm hơn 13% so với tuần trước, chỉ đạt khoảng 79.200 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền chưa quay lại. Lực cầu bắt đáy xuất hiện nhưng yếu, các nhịp hồi nhanh chóng suy yếu khi gặp áp lực cung.

Theo tôi kịch bản cơ sở hiện nay vẫn là thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật hoặc đi ngang tích lũy trong biên độ khoảng 1760–1820 điểm thay vì bước ngay vào một xu hướng giảm sâu. Để lấy lại động lực tăng, VN-Index cần sớm quay trở lại trên 1800 điểm và duy trì được các phiên đóng cửa ổn định phía trên ngưỡng này.

Về mặt chiến lược đầu tư, việc thị trường mất mốc 1800 điểm chưa phải tín hiệu phải bán tháo danh mục, nhưng cũng chưa đủ cơ sở để gia tăng tỷ trọng mạnh. Giai đoạn này phù hợp với cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro và quan sát phản ứng của dòng tiền tại các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Mốc 1800 điểm về lý thuyết vẫn là khu vực hỗ trợ mạnh – ý nghĩa của khu vực hỗ trợ này bao gồm cả khu vực khoảng điểm 1800 với biên độ 1780 – 1790 – 1800 điểm để có thể tính đến cả những phiên biến động mạnh giảm về khu vực điểm số này trước khi đà giảm thu hẹp và phục hồi. Mốc 1790 hay 1800 điểm không quan trọng mà ý nghĩa ở đây là vùng điểm số đi kèm thời điểm tích lũy và phục hồi tạo nền giá. Tất nhiên trong trường hợp tệ hơn thì vùng giá hỗ trợ sâu hơn và tất nhiên xác suất rất thấp là có thể giảm về khu vực 1760 +/- điểm. Chúng ta cần lưu ý rằng tại khu vực “nhạy cảm” khi mà nhiều nhà đầu tư đang có cảm giác bi quan này thị trường cũng dễ có những pha phục hồi tăng điểm trở lại.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Việc VN-Index không thể đóng cửa trở lại trên mốc 1800 điểm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn còn chi phối. Tuy nhiên, tôi chưa cho rằng ngưỡng 1800 điểm đã bị phá vỡ theo hướng tiêu cực. Thực tế, phần lớn thời gian thị trường dao động quanh khu vực này trong trạng thái thanh khoản thấp, phản ánh sự lưỡng lự nhiều hơn là áp lực bán tháo. Đồng thời, mặt bằng cổ phiếu cũng chưa xuất hiện hiện tượng giảm mạnh đồng loạt như các giai đoạn mất hỗ trợ trong quá khứ.

Có thể coi diễn biến hiện tại là quá trình kiểm định đáy chưa hoàn tất. Vậy nên, cần theo dõi phản ứng của dòng tiền trong các phiên tới. Nếu lực cầu tiếp tục suy yếu, cùng mốc 1800 điểm không thể lấy lại, VN-Index có khả năng lùi về khu vực hỗ trợ tiếp theo quanh 1750–1760 điểm. Ngược lại, nếu mặt bằng cổ phiếu giữ được các vùng đáy gần và xuất hiện tín hiệu cải thiện về độ rộng thị trường, khả năng hình thành vùng cân bằng ngắn hạn vẫn được duy trì.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Mức thanh khoản tuần qua cực thấp, trừ một phiên giảm điểm mạnh ngày thứ Hai. Liệu cường độ “rũ bỏ” này đã đáp ứng được yêu cầu, hay thị trường cần những cú ép mạnh hơn nữa?

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Thanh khoản toàn thị trường tuần qua giảm hơn 13% so với tuần trước, chỉ còn khoảng 79.200 tỷ đồng. Phiên thứ Hai (8/6) là ngoại lệ: VN-Index giảm mạnh, khối lượng giao dịch tăng vọt, tạo cảm giác “ép cung” ngắn hạn. Các phiên sau đó, dòng tiền lại nhanh chóng suy yếu, cho thấy lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để hấp thụ hết lượng cung.

Đánh giá cường độ “rũ bỏ”, theo tôi là chưa đủ mạnh. Một cú rũ bỏ thực sự thường đi kèm với biên độ giảm sâu hơn (thường >3–4% trong một phiên); Thanh khoản bùng nổ toàn tuần, không chỉ một phiên đơn lẻ; Tâm lý hoảng loạn lan rộng, khiến nhiều cổ phiếu giảm sàn hàng loạt.

Tuần qua mới chỉ có một phiên giảm mạnh, còn lại thị trường khá lình xình, cho thấy áp lực cung chưa được giải phóng hết.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, phiên giảm mạnh đầu tuần đã phần nào tạo ra hiệu ứng “rũ bỏ” nhất định, nhưng chưa đủ để xem là một phiên xác nhận đáy theo nghĩa dòng tiền đã hấp thụ hoàn toàn lượng cung. Điểm dễ nhận thấy là thanh khoản chỉ tăng mạnh trong đúng một phiên giảm, sau đó nhanh chóng quay trở lại mức thấp. Điều này phản ánh áp lực bán có giảm đi, nhưng đồng thời lực cầu chủ động cũng chưa thực sự sẵn sàng quay lại.

Tôi cho rằng thị trường hiện không thiếu những cổ phiếu đã giảm sâu, mà đang thiếu một tín hiệu đủ mạnh để tạo sự đồng thuận rằng quá trình điều chỉnh đã kết thúc. Vì vậy, chưa loại trừ khả năng thị trường sẽ còn thêm một vài nhịp rung lắc hoặc kiểm định lại các vùng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết phải diễn ra dưới dạng một cú giảm mạnh hơn. Trong nhiều trường hợp, quá trình tạo đáy lại diễn ra thông qua các nhịp dao động hẹp, thanh khoản thấp và kiểm định cung cầu nhiều lần trước khi dòng tiền thực sự quay trở lại.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần qua, thị trường có 2 phiên giao dịch khối lượng gia tăng, phiên giảm điểm mạnh ngày thứ 2 ngày 8/6 và phiên cuối tuần. Trong phiên giao dịch đầu tuần, nhiều cổ phiếu đã chịu áp lực bán mạnh, tuy nhiên đã phục hồi khá tốt trong những phiên tiếp theo, vượt lên vùng giá cao nhất ngày 8/6. Cụ thể như nhiều mã nhóm bất động sản khu công nghiệp, xây dựng, ngân hàng vốn hóa trung bình, cao su… giá vượt lên vùng giá ngày 8/6 với thanh khoản, lực cầu cải thiện khá tích cực.

Trong phiên cuối tuần VN-Index tiếp tục giảm với thanh khoản gia tăng, với ảnh hưởng đến chỉ số là nhóm Vin Group. Tuy nhiên theo định lượng, chất lượng nội tại của thị trường đang cải thiện tốt hơn. Nhiều mã chất lượng tốt, có vùng giá dưới giá trị sổ sách, kết quả kinh doanh vẫn duy trì tích cực, tỉ lệ cổ tức cao đang có dòng tiền gia tăng, giá phục hồi khá tích cực sau áp lực bán. Do đó tôi cho rằng, thị trường đang luân phiên rũ bỏ ngắn hạn sau từng nhịp điều chỉnh và chất lượng thị trường đang dần cải thiện tốt hơn. Mặc dù chỉ số VN-Index vẫn đang chịu sức ép lớn từ số ít cổ phiếu vốn hóa lớn sau thời gian tăng giá mạnh đột biến.

Đánh giá cường độ “rũ bỏ”, theo tôi là chưa đủ mạnh. Một cú rũ bỏ thực sự thường đi kèm với biên độ giảm sâu hơn (thường >3–4% trong một phiên); Thanh khoản bùng nổ toàn tuần, không chỉ một phiên đơn lẻ; Tâm lý hoảng loạn lan rộng, khiến nhiều cổ phiếu giảm sàn hàng loạt. Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Hiện tại, thị trường đang cho thấy tâm lý giao dịch vô cùng thận trọng, với thanh khoản cực thấp trong phần lớn các phiên. Đà tăng tập trung ở một số mã ngân hàng cá biệt như ACB, TPB, STB, MSB,… được giải thích bởi động thái tái thiết cơ cấu cổ đông của ngân hàng thay vì động lực tăng trưởng toàn ngành. Do vậy, tôi cho rằng trong giai đoạn thiếu vắng các thông tin tác động mạnh mẽ lên thị trường, sẽ khó xảy ra một đợt bán tháo; chỉ số chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp, đan xen là các đợt tăng/giảm nhằm kiểm tra tâm lý thị trường.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thanh khoản thấp sau một giai đoạn điều chỉnh cũng phản ánh về lực bán giá thấp đã giảm sút, dòng tiền mua lên thận trọng và giao dịch cầm chừng. Giao dịch cạn kiệt cũng có thể phản ánh vùng đáy tích lũy của thị trường. Cho dù pha “rũ bỏ” có thể kéo dài thêm nhưng vẫn cần những phiên “củng cố” hồi phục để giúp thị trường cân bằng trở lại.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong suốt nhịp điều chỉnh từ giữa tháng 5 đến nay thanh khoản đều giảm dần cho thấy nhà đầu tư cũng ít dùng vốn vay để bắt đáy. Anh chị đánh giá sức ép về margin như thế nào trong kịch bản thị trường tiếp tục điều chỉnh?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Áp lực margin hiện chưa phải ở mức đáng báo động, nhưng cũng chưa thể xem là hoàn toàn được giải tỏa. Tính đến cuối quý 1/2026, dư nợ ký quỹ toàn thị trường đã vượt 400 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại chỉ còn gần 1% so với quý trước. Đồng thời, tỷ lệ dư nợ margin trên vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán đã giảm xuống dưới ngưỡng 100% nhờ quá trình tăng vốn diễn ra mạnh. Điều này cho thấy rủi ro từ đòn bẩy tài chính đã phần nào hạ nhiệt và áp lực giải chấp trên diện rộng hiện không quá lớn.

Dù vậy, quy mô dư nợ vẫn duy trì ở mức cao trong khi thanh khoản giao dịch liên tục suy giảm, hàm ý một phần đòn bẩy có thể đang nằm ở các khoản cho vay “deal” riêng, kho hoặc các vị thế nắm giữ trung hạn, thay vì phục vụ giao dịch ngắn hạn thông thường. Vậy nên, nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh, áp lực margin có thể không xuất hiện đồng loạt nhưng vẫn tiềm ẩn ở một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Nhìn chung, tâm lý nhà đầu tư được giữ ổn định, không xảy ra tình trạng hưng phấn/bi quan quá mức là lý do khiến áp lực margin ở thời điểm hiện tại chưa ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số.

Trong bối cảnh này, để dòng tiền quay lại mạnh mẽ hơn, thị trường cần nhiều hơn một phiên tăng điểm đơn lẻ. Điều quan trọng là phải có sự cải thiện đồng thời ở cả yếu tố tâm lý và kỹ thuật. Ông Nguyễn Việt Anh

Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản thấp, chỉ cần một lượng bán cưỡng bức không quá lớn cũng có thể tạo biến động giá mạnh ở từng nhóm cổ phiếu, nhất là các mã có tính đầu cơ cao hoặc đã bị kéo lên vượt xa nền tảng cơ bản, khiến toàn bộ thị trường suy yếu và bước vào nhịp điều chỉnh dốc hơn. Khi đó, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng “rũ bỏ” sẽ tiếp diễn và kỳ vọng áp lực margin được hạ nhiệt sẽ giúp chỉ số phục hồi tại các vùng hỗ trợ trung hạn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tỷ lệ sử dụng margin có suy giảm nhưng áp lực vẫn luôn tồn tại vì thời gian, lãi suất, áp lực phải giữ một danh mục “âm” chờ đợi thị trường phục hồi vẫn sẽ khiến các nhà đầu tư kiên trì nắm giữ hơn. Và tất nhiên, khi thị trường tiếp tục điều chỉnh áp lực này sẽ tăng lên và hành vi của các nhà đầu tư cũng sẽ rõ nét hơn họ sẽ cân nhắc trong việc hạ tỷ trọng đòn bẩy xuống. Tôi cho rằng áp lực này cũng khá cao nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Theo số liệu thống kê, giá trị cho vay margin đang liên tục gia tăng theo hàng quý và vẫn chưa tín hiệu giảm từ quý 1/2023 đến nay. Tỉ lệ cho vay margin trên vốn hóa thị trường tiếp tục lập đỉnh mới. Cho thấy rằng, dư địa vay margin hiện nay là thấp và đang có tín hiệu sẽ được kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn. Điều này cũng lý giải phần nào hiện tượng phân hóa mạnh mẽ trên thị trường hiện nay. Thị trường chỉ tập trung ở số ít các doanh nghiệp chất lượng tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội.

Trong khi đa phần suy yếu, trong xu hướng điều chỉnh tích lũy trung dài hạn kéo dài, nhiều cổ phiếu đã quay trở lại thời điểm “cú sốc thuế quan” tháng 4/2025. Với tính chất như trên và việc kiểm soát cho vay margin đang chặt chẽ hơn. Theo tôi, sức ép margin là luôn hiện hữu, nhưng có tính chất riêng lẻ hơn và chịu áp lực giải chấp từng phần. Điều này thể hiện qua nhiều thông báo giải chấp ở một số công ty bất động sản sau từng nhịp giảm điểm của thị trường.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Việc thanh khoản suy yếu liên tục cho thấy dòng tiền chủ yếu đến từ vốn tự có, ít dấu hiệu margin “nở” mạnh. Do đó áp lực call margin thấp hơn vì tỷ trọng margin chưa cao, nên khi thị trường giảm, hiện tượng bán giải chấp chưa lan rộng. Nhà đầu tư hạn chế vay thêm, chờ tín hiệu rõ ràng hơn, khiến thị trường giảm nhưng không xuất hiện hoảng loạn diện rộng.

Thay vì nhìn vào dư nợ margin tuyệt đối, nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến thanh khoản trong các phiên giảm điểm; mức giảm của nhóm cổ phiếu dẫn dắt (ngân hàng, chứng khoán, bất động sản); tỷ lệ cổ phiếu giảm sàn và số lượng mã mất thanh khoản; phản ứng của thị trường khi kiểm định các vùng hỗ trợ tiếp theo.

Nếu thanh khoản tiếp tục co hẹp trong quá trình điều chỉnh, điều đó thường phản ánh bên nắm giữ chưa chịu áp lực phải bán bằng mọi giá. Đây là trạng thái lành mạnh hơn nhiều so với các đợt điều chỉnh xuất phát từ căng thẳng margin, và cũng là cơ sở để kỳ vọng thị trường có thể hình thành vùng cân bằng trước khi xuất hiện nhịp hồi phục mới.

Thông tin tích cực cuối tuần này xuất hiện với hy vọng cuộc chiến Mỹ - Iran đi đến hồi kết, thị trường chứng khoán toàn cầu hồi phục tăng điểm mạnh mẽ ở phiên giao dịch ngày thứ 6… Đây chính là cú hích rất lớn về mặt niềm tin cũng như triển vọng giá cả hàng hóa đặc biệt là dầu thô ở tuần giao dịch tới với kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt…. Ông Lê Đức Khánh

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Mức thanh khoản và xu hướng giảm đang tạo ra mâu thuẫn “con gà - quả trứng” khi nhà đầu tư đứng ngoài quan sát chờ đợi càng khiến thanh khoản khó tăng. Liệu điều gì có thể xây dựng lại niềm tin lúc này để nhà đầu tư mạnh dạn quay lại thị trường?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Theo tôi, nhà đầu tư khi tham gia thị trường thì niềm tin là thị trường tăng trưởng và NAV của nhà đầu tư tăng trưởng theo chu kỳ tăng trưởng của doanh nghiệp, nền kinh tế. Xét thực tế, niềm tin của nhà đầu tư sẽ tăng lên khi NAV nhà đầu tư tăng, nhiều cơ hội giao dịch thuận lợi trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường liên tiếp suy giảm 4-5 tuần và thanh khoản cũng suy giảm hiện nay. Tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên bi quan hơn khi không có nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng. Do đó để cải thiện niềm tin, điều cốt lõi nhất vẫn là chất lượng thị trường cải thiện trở lại, có nhiều doanh nghiệp tăng trưởng vượt trội, xu hướng giá cổ phiếu tạo đáy và tăng trưởng trở lại. Hiện tôi cho rằng chất lượng thị trường đang dần cải thiện trở lại. Thị trường đang dần có nhiều cổ phiếu đang vượt lên xu hướng giảm giá của VN-Index và từng bước mang lại niềm tin cho các nhà giao dịch ngắn hạn cũng như đầu tư trung dài hạn.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Đúng là thị trường đang rơi vào trạng thái “vòng lặp niềm tin” khá điển hình: nhà đầu tư chờ thanh khoản cải thiện mới giải ngân, trong khi thanh khoản chỉ có thể cải thiện khi nhà đầu tư sẵn sàng quay lại thị trường. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng không phải là một phiên tăng điểm đơn lẻ, mà là sự xuất hiện của các tín hiệu có thể đủ mạnh để thay đổi kỳ vọng của dòng tiền và niềm tin của nhà đầu tư.

Các yếu tố có thể là:

i) Kết quả kinh doanh quý 2 khả quan. Nếu doanh nghiệp lớn, đặc biệt nhóm ngân hàng, bất động sản, và sản xuất công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng, sẽ tạo động lực cho dòng tiền quay lại.

ii) Chính sách hỗ trợ từ vĩ mô với các tín hiệu tích cực như hạ lãi suất, gói kích cầu, hoặc giải ngân đầu tư công mạnh mẽ sẽ giúp nhà đầu tư tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng.

iii) Dòng vốn ngoại quay lại là tín hiệu quan trọng, vì họ thường dẫn dắt tâm lý và tạo hiệu ứng lan tỏa.

iv) Thanh khoản bùng nổ trong nhịp hồi phục. Một vài phiên tăng điểm mạnh kèm thanh khoản cao sẽ là “cú hích” để nhà đầu tư tin rằng thị trường đã tạo đáy.

v) Ổn định tâm lý và kỳ vọng dài hạn. Khi nhà đầu tư thấy thị trường không còn giảm sốc, họ sẽ mạnh dạn giải ngân trở lại, đặc biệt vào nhóm cổ phiếu cơ bản tốt.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Trong bối cảnh này, để dòng tiền quay lại mạnh mẽ hơn, thị trường cần nhiều hơn một phiên tăng điểm đơn lẻ. Điều quan trọng là phải có sự cải thiện đồng thời ở cả yếu tố tâm lý và kỹ thuật.

Trước hết, niềm tin có thể được xây dựng lại nếu thị trường xuất hiện các thông tin đủ tích cực về vĩ mô hoặc chính sách, chẳng hạn mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định, tỷ giá hạ nhiệt, dòng vốn ngoại giảm áp lực bán ròng hoặc có thêm tín hiệu hỗ trợ tăng trưởng. Mặt khác, trong một, hai tuần tới, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 với kỳ vọng khả quan sẽ kéo theo tâm lý lạc quan trên thị trường.

Về yếu tố kỹ thuật, nhà đầu tư kỳ vọng độ rộng thị trường sẽ được cải thiện, với đà tăng chủ yếu đến từ các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tiếp tục cải thiện và đang được định giá thấp hơn so với trung bình quá khứ. Các nhóm cổ phiếu được kỳ vọng vào câu chuyện tăng trưởng bao gồm: đầu tư công, xây lắp hạ tầng, năng lượng tái tạo, chứng khoán,…

Tôi cho rằng, thị trường đang luân phiên rũ bỏ ngắn hạn sau từng nhịp điều chỉnh và chất lượng thị trường đang dần cải thiện tốt hơn. Mặc dù chỉ số VN-Index vẫn đang chịu sức ép lớn từ số ít cổ phiếu vốn hóa lớn sau thời gian tăng giá mạnh đột biến. Ông Phan Tấn Nhật

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Niềm tin của dòng tiền thường không quay trở lại chỉ nhờ định giá rẻ, mà cần có những tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn từ chính diễn biến thị trường. Thực tế, nhiều cổ phiếu đã chiết khấu đáng kể sau nhịp điều chỉnh vừa qua nhưng nhà đầu tư vẫn thận trọng vì chưa nhìn thấy yếu tố đủ mạnh để khẳng định rủi ro đã thực sự qua đi.

Ở góc độ kỹ thuật, điều quan trọng nhất vẫn là quá trình tạo đáy cần được xác nhận thông qua việc các vùng hỗ trợ quan trọng được giữ vững, độ rộng cải thiện và dòng tiền lan tỏa trở lại ở nhiều nhóm ngành.

Ở cấp độ vĩ mô, niềm tin có thể được củng cố nếu xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn từ điều hành chính sách như đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất và tỷ giá, hay các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Ngoài ra, những yếu tố bên ngoài như áp lực lạm phát hạ nhiệt, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm hoặc triển vọng thương mại quốc tế cải thiện cũng có thể trở thành chất xúc tác giúp dòng tiền mạnh dạn quay trở lại.

Khi cả yếu tố kỹ thuật và môi trường vĩ mô cùng cho thấy tín hiệu ổn định, thanh khoản sẽ có cơ hội cải thiện và tạo nền tảng cho một nhịp hồi phục bền vững hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thông tin tích cực cuối tuần này xuất hiện với hy vọng cuộc chiến Mỹ - Iran đi đến hồi kết, thị trường chứng khoán toàn cầu hồi phục tăng điểm mạnh mẽ ở phiên giao dịch ngày thứ 6… Đây chính là cú hích rất lớn về mặt niềm tin cũng như triển vọng giá cả hàng hóa đặc biệt là dầu thô ở tuần giao dịch tới với kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt….

Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể xuất phiên pha phục hồi bùng nổ và thanh khoản có thể gia tăng trở lại. Cho dù đây chưa phải là tín hiệu bùng nổ theo đà hay là cơ hội mà chúng ta có thể hy vọng nhiều nhưng việc tăng điểm trở lại vị vùng điểm quan trọng để phục hồi để tín hiệu đi lên trung hạn của thị trường lại có thể quay lại.

Mặt khác, kỳ review các quỹ ETF và hoạt động giải ngân của khối ngoại tháng 6 cũng là điểm nhấn đáng chú ý khiến các nhà đầu tư có thể mạnh dạn quay dần lại với vùng giá này của thị trường.