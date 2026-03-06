Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ bán tháo giữa chiến sự Trung Đông, giá dầu thô leo thang mạnh

Bình Minh

06/03/2026, 08:36

Thị trường chứng khoán Mỹ lại bán tháo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/3), khi chiến sự căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá dầu thô tăng mạnh...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Kể từ khi xung đột nổ ra, giá dầu đã tăng hơn 20%, làm dấy lên mối lo ngại về lạm phát và suy giảm tăng trưởng kinh tế, gây sức ép lên giá cổ phiếu.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 784,67 điểm, tương đương giảm 1,61%, còn 47.954,74 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,56%, còn 6.830,71 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,26%, còn 22.748,99 điểm.

Dow Jones dẫn đầu phiên giảm này khi giới đầu tư bán mạnh các cổ phiếu blue-chip như Boeing và Caterpillar do lo ngại những công ty này sẽ hứng thiệt hại nhiều nhất khi nền kinh tế toàn cầu giảm tốc.

Giá dầu thô WTI tại thị trường Mỹ vượt mốc 80 USD/thùng trong phiên này, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2024, sau khi có tin Iran phóng tên lửa vào một tàu chở dầu.

Biến động giá dầu khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ trồi sụt trong suốt thời gian của phiên giao dịch. Khi giá dầu WTI chạm mốc 80 USD/thùng, Dow Jones “bốc hơi” 1.000 điểm. Vào thời điểm chạm đáy của phiên, chỉ số này mất tới 1.100 điểm, tương đương mức giảm 2,4%. Nasdaq và S&P 500 cũng giảm khoảng 1,4% vào thời điểm thấp nhất trong phiên.

Diễn biến giá dầu đang là mối bận tâm lớn nhất của giới đầu tư ở Phố Wall. Trước khi giảm mạnh trở lại trong phiên ngày thứ Năm, giá dầu đã ổn định trong phiên ngày thứ Tư, giúp Dow Jones phục hồi hơn 200 điểm.

Tuần này, giá dầu WTI đã tăng hơn 20% và giá dầu Brent tăng 18%, theo đà leo thang của xung đột giữa một bên là Mỹ và Israel và một bên là Iran. Cả hai loại dầu đang trên đà hoàn tất tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022 - thời điểm chiến tranh giữa Nga và Ukraine mới nổ ra.

Đóng cửa phiên ngày thứ Năm, giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 6,35 USD/thùng, tương đương tăng 8,51%, chốt ở mức 81,01 USD/thùng. Đây là phiên tăng giá mạnh nhất của loại dầu này kể từ tháng 5/2020.

Giá dầu Brent giao sau tại London tăng 4,01 USD/thùng, tương đương tăng 4,93%, chốt ở mức 85,41 USD/thùng.

Tăng theo giá dầu, giá xăng bán lẻ bình quân ở Mỹ đã tăng 0,27 USD/gallon trong tuần này, đạt mức 3,25 USD/gallon - theo dữ liệu từ câu lạc bộ AAA. Lần gần đây nhất giá xăng ở Mỹ tăng với tốc độ tương tự là vào tháng 3/2022.

Trong một dấu hiệu cho thấy căng thẳng khó xuống thang, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 5/3 tuyên bố Iran “không xin một lệnh ngừng bắn” từ Mỹ và Israel, và “chúng tôi chẳng thấy có lý do gì để đàm phán”.

Trong bối cảnh bất định gia tăng, chiến lược gia Sam Stovall của công ty CFRA Research nhận định rằng nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi liệu có phải Mỹ đã đi quá xa trong xung đột với Iran. “Liệu Mỹ có thể thực sự hộ tống tất cả tàu bè đi qua eo biển Hormuz? Mỹ đang tự gánh lấy những nghĩa vụ gì, và điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mức nợ của Mỹ? Về cơ bản, nhà đầu tư nói rằng những gì đang xảy ra là không hề tốt”, ông Stovall nói.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng tính đến thời điểm 8h sáng ngày 6/3 theo giờ Việt Nam. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng tính đến thời điểm 8h sáng ngày 6/3 theo giờ Việt Nam. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Hôm thứ Tư, mối lo về sự gián đoạn dòng chảy dầu khí từ Trung Đông đã dịu đi sau khi Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Ba tuyên bố Mỹ sẵn sàng cung cấp bảo hiểm và hộ tống tàu bè di chuyển ở Vùng Vịnh nhằm đảo bảo lưu thông an toàn qua eo Hormuz. Tuy nhiên, Nhà Trắng hiện chưa đưa ra một khung thời gian nào về sự bảo đảm đó.

Cổ phiếu Berkshire Hathawya là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong phiên ngày thứ Năm, với mức tăng hơn 2%, sau khi tập đoàn đa lĩnh vực tuyên bố sẽ bắt đầu mua lại cổ phiếu lần đầu tiên kể từ năm 2024. CEO Greg Abel - người kế nhiệm nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đảm nhiệm vị trí nhà điều hành cấp cao nhất của Berkshire từ đầu năm nay - đã mua khoảng 15 triệu USD cổ phiếu của tập đoàn.

VnEconomy