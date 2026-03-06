Vận hành hệ thống thông tin khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Nhĩ Anh
06/03/2026, 07:43
Đây là hệ thống kỹ thuật quan trọng, tạo nền tảng cho việc quản lý tổng hợp, thống nhất hoạt động giao khu vực biển; theo dõi, giám sát quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên cả nước; đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương...
Ngày 5/3, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức tập huấn quốc
gia về Hệ thống thông tin khai thác và sử dụng tài nguyên biển.
Theo Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quốc Toản, hệ thống không chỉ là phần mềm nghiệp vụ đơn thuần mà còn là hạ
tầng số cốt lõi trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Khi được
vận hành đầy đủ, đồng bộ đến cấp xã và kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia,
hệ thống sẽ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ ra quyết định dựa
trên dữ liệu, đồng thời hạn chế tình trạng chồng lấn trong quản lý và sử dụng không gian biển.
Để vận hành hiệu quả hệ thống, Cục trưởng đề nghị các Sở
Nông nghiệp và Môi trường tại các tỉnh, thành phố có biển chỉ đạo rà
soát toàn bộ hồ sơ giao khu vực biển thuộc phạm vi quản lý; chuẩn hóa và cập nhật
kịp thời, đầy đủ lên hệ thống; đồng thời duy trì việc cập nhật thường xuyên khi
phát sinh hoặc có sự thay đổi.
Trước yêu cầu bảo đảm dữ liệu đạt yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống,
thống nhất, dùng chung", Cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhấn mạnh rằng, đây là
trách nhiệm quản lý nhà nước, nhằm bảo đảm tính minh bạch, công khai và hiệu quả
trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
Trước đó, nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất Hệ thống trên phạm vi cả nước, Bộ Nông nghiệp
và Môi trường đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương có biển tổ chức thực hiện việc giao cơ quan chuyên môn truy
cập và cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu về giao khu vực biển, khai thác và sử
dụng tài nguyên biển thuộc phạm vi quản lý của địa phương vào Hệ thống thông
tin khai thác và sử dụng tài nguyên biển.
Thông qua đó Hệ thống chính thức được vận
hành tới cấp xã, kết nối, đồng bộ và cập nhật dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc
gia, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” của cả nước.
Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và
hải đảo quốc gia giới thiệu, hướng dẫn chi tiết việc sử dụng phần mềm Hệ thống
thông tin khai thác và sử dụng tài nguyên biển, đồng thời hướng dẫn các địa
phương cập nhật, quản lý dữ liệu về giao khu vực biển, khai thác và sử dụng tài
nguyên biển thuộc phạm vi quản lý.
Theo đó, dữ liệu sẽ được cập nhật trên Hệ thống thông tin
khai thác và sử dụng tài nguyên biển tại địa chỉ https://giaobien.vasi.gov.vn.
Hệ thống được xây dựng phục vụ việc kết nối, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu
quốc gia, hướng tới mục tiêu bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất,
dùng chung” trên cả nước trong quý I/2026.
Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia nêu
rõ: hệ thống là nơi các ngành, các địa phương khai thác, sử dụng tài nguyên biển
trên phạm vi cả nước, thống kê theo địa bàn, theo trách nhiệm quản lý của các cấp.
Đặc biệt, hệ thống sẽ là công cụ hỗ trợ các cơ quan quản lý các cấp, lực lượng
thực thi pháp luật trên biển trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sử dụng
biển đã giao cho tổ chức, cá nhân.
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các địa phương, hệ thống được kỳ vọng sớm vận hành đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biển và hải đảo, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước trong giai đoạn mới.
Đánh giá tiềm năng phát triển hàng hải xanh, kinh tế biển xanh
23:51, 29/01/2026
Tạo nền tảng pháp lý và dữ liệu cho kỷ nguyên phát triển bền vững kinh tế biển
10:31, 06/01/2026
Định hình mô hình phát triển mới cho kinh tế biển Việt Nam
Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội
Nếu không sớm chuyển đổi sang mô hình phát triển dựa vào thiên nhiên, những rủi ro về tài nguyên và biến đổi khí hậu có thể trở thành lực cản đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn...
Huế mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, thúc đẩy kinh tế xanh
Thông qua tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, thành phố Huế đang hướng tới mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất với tiêu thụ, du lịch sinh thái và phát triển kinh tế xanh trong những năm tới...
Hoàn thiện cơ chế EPR nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm áp lực xử lý chất thải tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế thực hiện, minh bạch dữ liệu và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện chính sách và tăng cường hiệu quả thực thi...
Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện vận hành thị trường carbon tại Việt Nam
Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để chuẩn bị cho thị trường carbon. Theo đánh giá của chuyên gia, khung pháp lý chung cho thị trường carbon ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ để sẵn sàng vận hành thị trường...
Việt Nam thúc đẩy hợp tác ASEAN trong triển khai hành động carbon xanh dương
Lần đầu tiên, ba quốc gia tiên phong gồm Philippines, Indonesia và Việt Nam cùng tham gia Chương trình trao đổi cấp khu vực về triển khai Kế hoạch hành động carbon xanh Quốc gia (NBCAP), mở ra cơ hội tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, bảo tồn các hệ sinh thái ven biển có khả năng hấp thụ carbon...
