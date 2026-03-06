Vận hành hệ thống thông tin khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Đây là hệ thống kỹ thuật quan trọng, tạo nền tảng cho việc quản lý tổng hợp, thống nhất hoạt động giao khu vực biển; theo dõi, giám sát quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên cả nước; đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương...

Ngày 5/3, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức tập huấn quốc gia về Hệ thống thông tin khai thác và sử dụng tài nguyên biển.

Theo Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quốc Toản, hệ thống không chỉ là phần mềm nghiệp vụ đơn thuần mà còn là hạ tầng số cốt lõi trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Khi được vận hành đầy đủ, đồng bộ đến cấp xã và kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, hệ thống sẽ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu, đồng thời hạn chế tình trạng chồng lấn trong quản lý và sử dụng không gian biển.

Để vận hành hiệu quả hệ thống, Cục trưởng đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường tại các tỉnh, thành phố có biển chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ giao khu vực biển thuộc phạm vi quản lý; chuẩn hóa và cập nhật kịp thời, đầy đủ lên hệ thống; đồng thời duy trì việc cập nhật thường xuyên khi phát sinh hoặc có sự thay đổi.

Trước yêu cầu bảo đảm dữ liệu đạt yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", Cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhấn mạnh rằng, đây là trách nhiệm quản lý nhà nước, nhằm bảo đảm tính minh bạch, công khai và hiệu quả trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Hệ thống là nơi các ngành, các địa phương khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên phạm vi cả nước, thống kê theo địa bàn, theo trách nhiệm quản lý của các cấp.

Trước đó, nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất Hệ thống trên phạm vi cả nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển tổ chức thực hiện việc giao cơ quan chuyên môn truy cập và cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu về giao khu vực biển, khai thác và sử dụng tài nguyên biển thuộc phạm vi quản lý của địa phương vào Hệ thống thông tin khai thác và sử dụng tài nguyên biển.

Thông qua đó Hệ thống chính thức được vận hành tới cấp xã, kết nối, đồng bộ và cập nhật dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” của cả nước.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia giới thiệu, hướng dẫn chi tiết việc sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin khai thác và sử dụng tài nguyên biển, đồng thời hướng dẫn các địa phương cập nhật, quản lý dữ liệu về giao khu vực biển, khai thác và sử dụng tài nguyên biển thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, dữ liệu sẽ được cập nhật trên Hệ thống thông tin khai thác và sử dụng tài nguyên biển tại địa chỉ https://giaobien.vasi.gov.vn. Hệ thống được xây dựng phục vụ việc kết nối, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia, hướng tới mục tiêu bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” trên cả nước trong quý I/2026.

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia nêu rõ: hệ thống là nơi các ngành, các địa phương khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên phạm vi cả nước, thống kê theo địa bàn, theo trách nhiệm quản lý của các cấp. Đặc biệt, hệ thống sẽ là công cụ hỗ trợ các cơ quan quản lý các cấp, lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sử dụng biển đã giao cho tổ chức, cá nhân.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các địa phương, hệ thống được kỳ vọng sớm vận hành đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biển và hải đảo, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước trong giai đoạn mới.