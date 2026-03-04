Thứ Tư, 04/03/2026

Trang chủ Thế giới

CEO Goldman Sachs ngạc nhiên vì thị trường phản ứng “hiền” với xung đột Mỹ - Iran

Bình Minh

04/03/2026, 21:35

"Tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng phản ứng của thị trường đã 'hiền' hơn so với mức độ nghiêm trọng của sự việc này”...

CEO David Solomon của ngân hàng Goldman Sachs - Ảnh: Bloomberg.
CEO David Solomon của ngân hàng Goldman Sachs - Ảnh: Bloomberg.

Chủ tịch kiêm CEO của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs, ông David Solomon, đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước phản ứng "hiền lành" của thị trường tài chính đối với xung đột Mỹ - Iran, khi chiến sự ở Trung Đông bước sang ngày thứ năm.

Phát biểu tại một sự kiện của tờ báo Autralia Financial Review vào ngày 3/3, ông Solomon cho biết các nhà đầu tư chủ yếu theo dõi giá dầu sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và bất kỳ tàu nào đi qua sẽ bị lực lượng của nước này tấn công.

Ông Solomon chia sẻ: "Tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng phản ứng của thị trường đã 'hiền' hơn so với mức độ nghiêm trọng của sự việc này”.

Trong những ngày gần đây, sau khi xung đột nổ ra, thị trường chứng khoán Mỹ đã biến động mạnh. Phiên ngày 3/3, thị trường giảm điểm, với chỉ số Dow Jones mất 0,83%, S&P 500 giảm 0,94%, và Nasdaq giảm 1,02%.

Trong phiên ngày 4/3, các thị trường chứng khoán ở châu Á tiếp tục giảm mạnh, dẫn đầu là thị trường Hàn Quốc với mức giảm hơn 12%. Tuy nhiên, chứng khoán châu Âu đã có dấu hiệu hồi phục và các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ cũng không còn giảm nhiều như phiên trước.

Ông Solomon nhận định sẽ mất vài tuần để thị trường thực sự tiêu hóa các tác động của sự kiện này trong cả ngắn hạn và trung hạn.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng, đồng nghĩa giá trái phiếu giảm, đi ngược lại với kịch bản thường thấy là nhà đầu tư mua trái phiếu kho bạc Mỹ để phòng ngừa rủi ro. Trong các cuộc xung đột địa chính trị, các nhà đầu tư thường đổ xô mua trái phiếu kho bạc Mỹ. Nhưng lần này, nhà đầu tư lo ngại rằng giá năng lượng tăng cao có thể kích thích lạm phát và giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn.

Ông Solomon đặt câu hỏi: "Liệu cuộc xung đột có trở thành một vấn đề kéo dài không? Liệu xung đột có bắt đầu ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng? Liệu xung đột có tác động khác ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi tiêu dùng ở các khu vực khác nhau trên thế giới không?"

Ông cho rằng đây là những vấn đề cần được theo dõi, và hiện tại chưa có đủ thông tin hoặc dữ liệu để có thể đưa ra những đánh giá rõ ràng.

Giá dầu đã ổn định hơn vào cuối phiên giao dịch ngày 3/3 sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp bảo hiểm cho các tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư và hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz để khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển là một trong những điểm nghẽn vận tải dầu lửa quan trọng nhất thế giới này.

Sau khi tăng 9% trong phiên ngày thứ 2/3, giá dầu Brent tăng gần 5% trong phiên ngày 3/3. Trước khi bước vào phiên Mỹ ngày 4/3, mức tăng của giá dầu Brent là 0,1%, giao dịch ở mức hơn 81,4 USD/thùng.

Tuy nhiên, các chiến lược gia năng lượng đã cảnh báo rằng giá dầu có thể vượt ngưỡng 100 USD/thùng nếu eo biển Hormuz bị đóng cửa trong thời gian dài. Ngày 3/3, ông Trump nói xung đột Mỹ - Iran có thể dẫn đến "giá dầu cao trong một thời gian ngắn”, và cho rằng giá dầu sẽ giảm khi xung đột xuống thang.

Ông Solomon kết luận: "Điều chắc chắn xảy ra mỗi khi có sự kiện như thế này là mọi người muốn một phần bù rủi ro cao hơn cho bất kỳ loại tài sản rủi ro nào mà họ đang nắm giữ, và do đó mọi người bắt đầu định giá lại mọi thứ. Chắc chắn chúng ta đang chứng kiến điều đó”.

