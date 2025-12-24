Chứng khoán Mỹ cao chưa từng thấy, giá dầu tiếp tục đi lên

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/12), đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp và thiết lập kỷ lục mới, nhờ sự vượt trội của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI)...

Giá dầu thô duy trì đà tăng của phiên trước do mối lo về căng thẳng địa chính trị leo thang.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,46%, lập kỷ lục chốt phiên ở mức 6.909,79 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,57%, đạt 23.561,84 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 79,73 điểm, tương đương tăng 0,16%, chốt ở mức 48.442,41 điểm.

Một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn được mua nhiều, tạo ra lực hỗ trợ quan trọng cho các chỉ số trong tuần giao dịch được rút ngắn vì có kỳ nghỉ Giáng sinh. Cổ phiếu hai hãng chip Nvidia và Broadcom tăng tương ứng khoảng 3% và hơn 2% trong phiên này.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 4,3% trong quý 3 vừa qua, cao hơn so với mức dự báo tăng 3,2% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Dù vậy, số liệu thống kê tốt hơn dự báo này không làm suy giảm đáng kể kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong năm tới.

Thời gian gần đây, kỳ vọng rằng Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2026, với 2-3 lần giảm, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, là một yếu tố quan trọng thúc đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ đi lên.

Báo cáo GDP quý 3 của Mỹ lẽ ra đã được công bố vào ngày 30/10, nhưng bị hoãn tới nay do Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài. Lúc đầu sau khi báo cáo được công bố, nhà đầu tư đã ít nhiều lo lắng vì cho rằng sự vững vàng của nền kinh tế sẽ làm suy giảm khả năng Fed hạ lãi suất vào đầu năm 2026. Mối lo này đã khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, nhưng sau đó, thị trường nhanh chóng trở lại với trạng thái xanh.

“Hiện tại, thị trường vẫn đang tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất 2 lần trong năm tới. Khả năng Fed hạ lãi suất ngay vào đầu năm có thể thấp đi một chút, nhưng chúng ta sẽ sớm biết ai sẽ trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo, và gần như chắc chắn người đó sẽ mềm mỏng hơn ông Powell một chút” - Giám đốc đầu tư Eric Sterner của công ty Apollon Wealth Management nhận định với hãng tin CNBC, nói về việc Tổng thống Donald Trump sắp đề cử một nhân vật thay Chủ tịch Fed Jerome Powell - người sẽ chính thức hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa sớm vào ngày thứ Tư và đóng cửa hoàn toàn vào ngày thứ Năm để nghỉ lễ Giáng sinh.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,31 USD/thùng, đóng cửa ở mức 62,38 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,37 USD/thùng, chốt ở mức 58,38 USD/thùng.

Phiên ngày thứ Hai, giá hai loại dầu tăng hơn 2%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất 2 tháng của giá dầu Brent và phiên tăng mạnh nhất của giá dầu WTI kể từ hôm 14/11.

Căng thẳng Mỹ - Venezuela và tình trạng bế tắc trong đàm phán hòa bình Nga - Ukraine đã hỗ trợ giá dầu trong thời gian gần đây. Dù vậy, giá dầu vẫn đương đầu áp lực giảm từ tình trạng dư cung trên toàn cầu.

Ngày thứ Hai, ông Trump nói Mỹ có thể giữ hoặc bán lại số dầu mà nước này bắt giữ được từ những con tàu chở dầu mà lực lượng Mỹ chặn ngoài khơi Venezuela trong những tuần gần đây. Cùng với đó, thị trường dầu được dự báo sẽ tiếp tục dư cung trong nửa đầu năm 2026.

“Sau phiên tăng mạnh vào ngày thứ Hai, tình trạng thừa cung dầu sẽ hạn chế dư địa tăng của giá dầu. Lượng dầu tồn trữ tại các bể nổi trên biển đang ở mức cao nhất kể từ năm 2020”, nhà phân tích Alex Rudolph của công ty IG nhấn mạnh.

Một báo cáo của ngân hàng Barclays cho rằng tình trạng dư cung dầu sẽ giảm dần về mức chỉ còn dư 700.000 thùng/ngày vào quý 4/2026, và sau đó, thị trường có thể chuyển sang trạng thái thắt chặt.