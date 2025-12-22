Những giao dịch giúp các quỹ phòng hộ lãi lớn trong năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 22/12/2025
Bình Minh
22/12/2025, 18:12
Một chỉ số đo hiệu suất của 1.100 công ty quản lý quỹ phòng hộ thuộc tất cả các dạng chiến lược và khu vực địa lý trên toàn cầu cho thấy mức tăng trưởng 10,8% trong năm nay...
Cổ phiếu y tế, cổ phiếu các công ty truyền thông và viễn thông, và cổ phiếu châu Á là ba trong số các giao dịch mang lại lợi nhuận cao nhất có các quỹ phòng hộ (hedge fund) trên toàn cầu trong năm nay.
Hãng tin CNBC dẫn một phân tích từ công ty cung cấp dữ liệu thị trường PivotalPath cho biết các quỹ phòng hộ cổ phiếu là nhóm đạt hiệu suất tốt nhất trong toàn ngành quỹ phòng hộ trong 11 tháng đầu năm nay. Chỉ số Equity Sector Index của PivotalPath đo hiệu suất của các quỹ phòng hộ cổ phiếu đã tăng 22,7% trong năm nay.
Trong số các quỹ phòng hộ cổ phiếu, các quỹ tập trung vào cổ phiếu y tế là nhóm lãi nhiều nhất trong năm nay, với mức tăng trưởng gần 36% từ đầu năm.
Đứng thứ hai là các quỹ phòng hộ tập trung vào cổ phiếu châu Á, với mức tăng 19%. Tiếp theo là các quỹ chuyên về cổ phiếu công nghệ, truyền thông và viễn thông, với mức tăng 17,5%.
Các quỹ phòng hộ với chiến lược đầu tư theo sự kiện - tìm kiếm lợi nhuận từ các vụ sáp nhập, phá sản, thâu tóm… - tăng 12,1% từ đầu năm tới nay.
Các quỹ đa chiến lược tăng 9,2% trong cùng khoảng thời gian. Trong khi đó, các quỹ phòng hộ với chiến lược đầu tư vĩ mô toàn cầu - đặt cược vào các xu hướng kinh tế vĩ mô và địa chính trị thông qua cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa cơ bản… - chỉ tăng 8,6%.
Chỉ số Composite Index của PivotalPath đo hiệu suất của 1.100 công ty quản lý quỹ phòng hộ thuộc tất cả các dạng chiến lược và khu vực địa lý trên toàn cầu cho thấy mức tăng trưởng 10,8% trong năm nay.
Nhìn sâu vào thành công của các quỹ phòng hộ chuyên cổ phiếu y tế, PivotalPath chỉ ra rằng có một số chủ đề đầu tư mang lại kết quả rực rỡ của nhóm này, bao gồm “cuộc đua” về thuốc giảm cân, cuộc đàm phán giá thuốc cho chương trình Medicare của Mỹ, và sức ép đối với các công ty dược phẩm lớn trong các vấn đề bằng sáng chế và độc quyền thuốc.
Rhenman & Partners Asset Management - một quỹ phòng hộ chuyên đầu cơ giá lên và giá xuống cổ phiếu y tế thuộc tất cả các mức độ vốn hóa trên toàn cầu - cho rằng lĩnh vực này còn dư địa tăng trưởng trong thời gian tới.
Trong báo cáo hàng tháng gần đây nhất, Rhenman cho rằng mức độ minh bạch gia tăng về chính trị và quy chế giám sát, cùng với nhiều kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sẽ mang lại nhiều cơ hội ở cổ phiếu y tế trong năm 2026.
“Các yếu tố nền tảng tiếp tục vững mạnh, triển vọng tăng trưởng khả quan, cùng môi trường thuận lợi cho các vụ phát hành và mức định giá hấp dẫn, đang tạo ra một cấu trúc mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế”, quỹ phòng hộ có trụ sở ở Stockholm, Thụy Điển, nhận định.
