Chứng khoán Mỹ xanh 3 phiên liên tiếp nhờ cổ phiếu AI, giá dầu tăng gần 2,7%

Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/12), với vai trò dẫn dắt thuộc về các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI)...

Giá dầu thô tăng mạnh do tin tức căng thẳng địa chính trị liên quan tới Venezuela.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,64%, đạt 6.878,49 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp.

Chỉ số Dow Jones tăng 227,79 điểm, tương đương tăng 0,47%, đạt 48.362,68 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,52%, chốt ở mức 23.428,83 điểm.

Các cổ phiếu AI vốn hóa lớn được mua nhiều trong phiên này, tạo ra lực hỗ trợ quan trọng cho toàn thị trường.

Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 1% sau khi hãng tin Reuters đưa tin công ty đang chuẩn bị để từ nay tới giữa tháng 2/2026 bắt đầu xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc.

Cổ phiếu Micron tăng 4% và Oracle tăng hơn 3%.

Nhóm cổ phiếu AI đã đương đầu áp lực bán mạnh trong tháng 12 này và mới chỉ hồi phục trong mấy phiên gần đây. Nhà đầu tư đang theo dõi liệu các cổ phiếu này có thể duy trì vai trò dẫn dắt thị trường cho tới cuối năm, trong bối cảnh có sự dịch chuyển của dòng tiền sang những nhóm cổ phiếu khác rẻ hơn do lo ngại về định giá cổ phiếu công nghệ đã bị đẩy lên quá cao.

Ngoài ra, thị trường cũng đang nghi ngờ về khả năng chứng khoán Mỹ có được một đợt tăng điểm mùa Giáng sinh (Santa Claus rally) như thường thấy hàng năm, bởi S&P 500 đang chật vật duy trì một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

“Từ góc độ thị trường, các yếu tố tác động hiện nay không phải tất cả đều thuận lợi cho sự tăng điểm. Bởi thế, mọi người đang trông chờ vào một đợt tăng mùa Giáng sinh”, Phó giám đốc đầu tư Will McGough của công ty Prime Capital Financial nhận định với hãng tin CNBC.

Ông McGough nói thêm rằng ông đang theo dõi liệu thị trường sẽ kết thúc năm 2025 ở mức nào, nhất là khi S&P 500 đang cách không xa mức chủ chốt 7.000 điểm. Đến nay, S&P 500 đã tăng khoảng 17% từ đầu năm, sau khi tăng 24% trong năm 2023 và tăng 23% trong năm 2024.

Cũng theo ông McGough, việc S&P 500 có 3 năm liên tiếp tăng hơn 20% là một điều hiếm gặp. Ông lạc quan về thị trường năm tới, nhưng cũng cảnh báo nhà đầu tư nên lường trước mức độ biến động gia tăng.

“Thị trường đang kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết đạt khoảng 14% trong năm 2026-2027. Đó là một con số lớn. Sẽ có những pha biến động mạnh trong suốt quá trình”, nhà quản lý quỹ trên nhận xét, cho rằng việc bổ nhiệm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ có thể gây ra những diễn biến khó lường.

Ngày thứ Tư tuần này, thị trường tài chính Mỹ sẽ đóng cửa sớm để đón đêm Giáng sinh và nghỉ lễ Giáng sinh vào ngày thứ Năm

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,6 USD/thùng, tương đương tăng 2,65%, đóng cửa ở mức 62,07 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,49 USD/thùng, tương đương tăng 2,64%, đóng cửa ở mức 58,01 USD/thùng.

Dầu tăng giá sau khi giới chức Mỹ nói nước này đã chặn một tàu chở dầu ở hải phận quốc tế ngoài khơi Venezuela. Thông tin này làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu.

“Thị trường đang lo lắng trước việc chính quyền Tổng thống Donald Trump có cách tiếp cận cứng rắn với giao dịch dầu lửa của Venezuela”, nhà phân tích cấp cao June Goh của công ty Sparta Commodiites nhận định với hãng tin Reuters.

Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện lớn nhất thế giới và chiếm khoảng 1% nguồn cung dầu toàn cầu.

“Giá dầu đang được hỗ trợ bởi tin tức địa chính trị này, cùng với căng thẳng âm ỉ giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, các yếu tố nền tảng vẫn đang bất lợi đối với giá dầu”, ông Goh nói.

Tuần trước, cả giá dầu Brent và WTI cùng giảm khoảng 1% dưới sức ép từ những nhận định cho rằng thế giới đang thừa dầu và tình trạng này sẽ kéo dài sang năm 2026.