Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Xung đột ở Iran có thể ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế thế giới?

An Huy

02/03/2026, 09:53

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Isarel với Iran đang đặt nền kinh tế thế giới trước một mối nguy mới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã mạnh tay áp thuế quan lên hàng hóa toàn cầu, gây sức ép lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và dọa thâu tóm đảo Greenland của Đan Mạch. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu vẫn đứng vững trước những rủi ro đó.

Lạm phát tiếp tục xuống thang và thị trường chứng khoán ở nhiều quốc gia - như Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, và Nhật Bản - liên tục lập kỷ lục mới.

Nhưng giờ đây, cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Isarel với Iran đang đặt nền kinh tế thế giới trước một mối nguy mới - theo nhận định của các nhà phân tích. Mối nguy này tập trung ở việc Iran có thể đóng cửa eo biển Hormuz trong một thời gian dài để trả đũa Mỹ và Israel.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ DẦU

Phản ánh nguy cơ eo Hormuz bị phong tỏa, giá dầu thế giới đã tăng dữ dội khi thị trường vừa mở cửa sáng nay (2/3). Có lúc, giá dầu WTI giao sau tại thị trường Mỹ tăng hơn 8% so với chốt tuần trước, đạt gần 72,6 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London có lúc tăng khoảng 9%, lên mức hơn 79,4 USD/thùng.

Sau đó, mức tăng thu hẹp. Giá dầu Brent lúc gần 9h theo giờ Việt Nam tăng hơn 4,6%, giao dịch ở mức gần 70,2 USD/thùng. Giá dầu WTI cùng thời điểm tăng 5,1%, giao dịch ở mức gần 76,6 USD/thùng.

Nếu “kịch bản thảm họa” là eo biển Hormuz - đoạn đường biển nơi 20% nguồn cung dầu của thế giới lưu thông - bị đóng cửa kéo dài trở thành hiện thực, đồng nghĩa nguồn cung dầu từ Trung Đông gián đoạn, giá dầu thế giới sẽ leo thang mạnh. Khi đó, lạm phát tại các nền kinh tế lớn có thể “bốc đầu”, gây đảo lộn kế hoạch cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương và làm lung lay niềm tin của doanh nghiệp.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, chuyên gia cấp cao Edwar Fishman của Hội đồng Quan hệ đối ngoại (CFR) - một tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở ở New York, Mỹ - nói rằng có hai kịch bản chính cho thị trường năng lượng liên quan tới cuộc xung đột đang diễn ra.

Trong kịch bản thứ nhất, toàn bộ giao thông qua eo Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng kéo dài, tương đương “một cú sốc lớn đối với thị trường dầu lửa toàn cầu”. Ở kịch bản này, giá dầu có thể vượt 100 USD/thùng. Cùng với đó, giá khí đốt tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn tới áp lực lạm phát lớn hơn tại các nền kinh tế lớn bao gồm châu Âu.

Và kịch bản thứ hai, dễ xảy ra hơn, là eo Hormuz không bị đóng cửa hoàn toàn, nhưng xuất khẩu dầu của chính Iran bị gián đoạn - theo ông Fishman. Trong trường hợp như vậy, giá dầu có thể đạt ít nhất 80 USD/thùng.

Nếu các nước sản xuất dầu khác tăng sản lượng để bù đắp cho phần sản lượng dầu bị gián đoạn của Iran, ảnh hưởng có thể hạn chế hơn. Ngày 1/3, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga đã nâng hạn ngạch sản lượng tháng 4 thêm 206.000 thùng/ngày trong nỗ lực trấn an thị trường.

Theo nhà kinh tế trưởng Neil Shearing của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics, việc giá dầu tăng 10 USD/thùng sẽ không có ảnh hưởng lớn đến lạm phát và tăng trưởng toàn cầu. Tuy Iran là một nhà cung cấp dầu lớn cho một số nền kinh tế bao gồm Trung Quốc, sản lượng dầu của nước này không lớn nếu so với mức tiêu thụ toàn cầu. Sản lượng dầu của Iran trong tháng 1/2026 đạt 3,45 triệu thùng/ngày, bằng chưa đầy 3% nguồn cung toàn cầu - theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

TÁC ĐỘNG ĐẾN MỸ

Mỹ hiện tại về cơ bản đã tự chủ về năng lượng. Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), trong năm 2024, nhập khẩu chỉ chiếm 17% tổng lượng tiêu thụ năng lượng của nước này. Song điều đó không có nghĩa là sự gián đoạn của dòng chảy dầu thô từ Vùng Vịnh sẽ không tác động gì đến kinh tế Mỹ, bởi sự gián đoạn đó sẽ khiến giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu tăng mạnh.

“Giá dầu thế giới tăng cao hơn có thể gây ra tác động tiêu cực cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ”, nhà kinh tế James Knightley của ngân hàng ING nhận xét.

Giá dầu xăng sẽ kéo giá xăng ở Mỹ tăng theo, gây áp lực lên người tiêu dùng nước này. Hiện tại, nhiều cử tri Mỹ đã lên tiếng phàn nàn về khủng hoảng chi phí sinh hoạt trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Mức giá dầu 100 USD/thùng có thể đẩy tốc độ lạm phát tiêu dùng ở Mỹ từ mức 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 1 năm nay lên trên mức 4% - theo ông Knightley. Trong khi đó, mục tiêu lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là 2%. Bởi vậy, khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay sẽ giảm xuống.

Một cuộc xung đột kéo dài có thể khiến kinh tế Mỹ và nhiều nền kinh tế khác tăng trưởng chậm lại. “Cứ mỗi 10 USD/thùng tăng thêm kéo dài trong giá dầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ trong 12 tháng tiếp theo sẽ mất đi 0,1-0,2 điểm phần trăm. Nếu giá dầu tăng lên mức 120 USD/thùng và duy trì ở đó, nền kinh tế Mỹ và thế giới sẽ hứng một cú sốc không nhỏ”, nhà phân tích Ajay Rajadhyaksha của ngân hàng Barclays nhận định.

Các nhà kinh tế của Barclays cũng cho rằng một hiệu ứng khác của xung đột Mỹ - Iran là đồng USD có thể tăng giá mạnh. “Những sự kiện đang diễn ra ở Trung Đông đặt ra nguy cơ xung đột kéo dài và giá dầu tăng. Lịch sử cho thấy những cú sốc như vậy thường hỗ trợ đồng USD tăng giá”, nhà kinh tế của Barclays nhận xét.

Nhà băng này dự báo chỉ số Dollar Index sẽ tăng từ 0,5-1% trên mỗi 10% tăng thêm của giá dầu.

TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC NỀN KINH TẾ KHÁC

Trung Quốc là một nước nhập khẩu nhiều dầu từ Vùng Vịnh, đồng nghĩa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ trong trường hợp giao thông qua eo Hormuz gián đoạn. Theo EIA, khoảng 84% dầu thô và khí ngưng tụ, cùng 83% khí hóa lỏng (LNG) đi qua eo Hormuz trong năm 2024 có đích đến là các thị trường châu Á, chủ yếu là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Capital Economics đánh giá rằng việc giá dầu tăng lên mức 100 USD/thùng có thể khiến lạm phát toàn cầu tăng thêm 0,6-0,7%.

Châu Âu cũng sẽ nằm trong số những nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn từ sự gia tăng của giá dầu thô và cả giá khí đốt. Tuy nhiên, tác động chính sách tức thì đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể ở mức tương đối hạn chế, vì lạm phát ở khu vực eurozone đang ở mức 1,7%, thấp hơn so với mục tiêu. Lạm phát thấp có thể cho phép ECB giữ nguyên lập trường “án binh bất động” về lãi suất hiện tại.

Đối với Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), tác động của việc giá dầu tăng mạnh có thể đến tức thì hơn.

Theo nhà kinh tế trưởng Hetal Mehta của công ty quản lý quỹ St. James’s Palace, khi giá dầu mới tăng mạnh, các ngân hàng trung ương thường phớt lờ thay vì phản ứng ngay, vì hiệu ứng dài hạn có thể là gây thiểu phát vì sức chi tiêu của người tiêu dùng sẽ yếu đi do giá năng lượng tăng cao.

Tuy nhiên, đối với BOE, việc ra quyết định sẽ khó khăn hơn, bởi Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) của BOE đã chia rẽ sâu sắc quanh quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 2 vừa qua - bà Mehta nhấn mạnh.

NHỮNG RỦI RO KINH TẾ KHÁC CỦA XUNG ĐỘT MỸ - IRAN

Cuộc xung đột này xảy ra đúng vào lúc thị trường tài chính toàn cầu đang bấp bênh. Chứng khoán Mỹ đã sụt điểm mạnh trong tuần trước do mối lo về biến động chính sách thuế quan, rủi ro trong lĩnh vực tín dụng tư nhân, và mối lo về sự gián đoạn mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây ra đối với nhiều công ty và toàn bộ nền kinh tế.

Một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông có thể gây đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu và khiến niềm tin của giới đầu tư suy giảm thêm, nhất là nếu lạm phát tăng khiến Fed thận trọng hơn với cắt giảm lãi suất.

Ngoài ra, niềm tin của các doanh nghiệp cũng có thể giảm sút, dẫn tới suy giảm đầu tư - theo nhà kinh tế Tomasz Wieladek của công ty T Rowe Price. “Đang có quá nhiều cú sốc xảy ra đồng thời, từ Venezuela, Greenland, tới thuế quan và Iran. Tất cả chỉ trong vòng có hai tháng”, ông nói.

Một số nhà phân tích khác tỏ ra lạc quan hơn, cho rằng nền kinh tế toàn cầu vẫn tăng trưởng vững trong năm qua dù cũng hứng nhiều cú sốc. “Bất chấp tất cả những sự kiện địa chính trị gần đây, mức tăng trưởng của kinh tế và thương mại toàn cầu vẫn vững vàng đến mức khó tin”, nhà kinh tế trưởng Innes McFee của công ty nghiên cứu Oxford Economics nhận định.

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

07:07, 02/03/2026

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

Thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh trong tuần tới do sự kiện Iran

14:44, 01/03/2026

Thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh trong tuần tới do sự kiện Iran

Truyền thông Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel

10:26, 01/03/2026

Truyền thông Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Từ khóa:

giá dầu Hormuz Iran kinh tế thế giới thế giới

Đọc thêm

Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip

Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip

Tính đến tháng 2, xuất khẩu của Hàn Quốc đã có 9 tháng liên tiếp tăng trưởng, bất chấp những thách thức do thuế quan gây ra...

Bất định leo thang gây thêm áp lực với thị trường tiền số?

Bất định leo thang gây thêm áp lực với thị trường tiền số?

Giới giao dịch tiền số đang dò tìm vùng đáy sau khi đà phục hồi trong ngày Chủ nhật (1/3) khá hạn chế. Điều đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước diễn biến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran...

Nhiều sân bay bị Iran tấn công, hàng không Trung Đông tê liệt

Nhiều sân bay bị Iran tấn công, hàng không Trung Đông tê liệt

Cuối tuần qua, Iran đã liên tiếp tấn công nhằm vào sân bay của một số nước láng giềng Arab sau khi mở chiến dịch trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel...

UAE tạm ngừng giao dịch chứng khoán trong 2 ngày vì xung đột Iran

UAE tạm ngừng giao dịch chứng khoán trong 2 ngày vì xung đột Iran

Trong bối cảnh xung đột trong khu vực leo thang, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã quyết định đóng cửa hai thị trường tài chính lớn là Sở Giao dịch Chứng khoán Abu Dhabi (ADX) và Thị trường Tài chính Dubai (DFM) trong hai ngày 2/3 và 3/3...

Lo ngại xung đột Iran lan rộng, nhiều nước kêu gọi nối lại đàm phán

Lo ngại xung đột Iran lan rộng, nhiều nước kêu gọi nối lại đàm phán

Trong bối cảnh chiến sự tại Iran leo thang, làm gia tăng lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực, nhiều quốc gia trên thế giới đã kêu gọi các bên sớm nối lại đàm phán...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ

Chứng khoán

2

Thanh tra Chính phủ kiến nghị một tập đoàn Nhà nước nộp bổ sung gần 900 tỷ đồng tiền thuê đất

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Tiêu điểm

4

Nhiều kịch bản dự báo giá dầu thế giới

Chứng khoán

5

Xuất khẩu Thanh Hóa đạt 1,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Xuất nhập khẩu

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy