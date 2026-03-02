Thứ Hai, 02/03/2026

Trang chủ Thế giới

Xung đột ở Iran leo thang: Chứng khoán Á - Âu giảm la liệt, giá vàng và dầu thô cùng tăng mạnh

Bình Minh

02/03/2026, 18:19

Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/3), khi chiến sự ở Trung Đông không có dấu hiệu xuống thang, với Iran từ chối ngồi lại vào bàn đàm phán và một cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia bị tấn công...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Song song với việc bán tháo các tài sản rủi ro, giới đầu tư toàn cầu đang mua mạnh các tài sản an toàn như vàng, USD, yên Nhật, franc Thụy Sỹ và trái phiếu kho bạc Mỹ.

Vừa mở cửa tuần mới vào chiều nay theo giờ Việt Nam, các chỉ số chính của chứng khoán châu Âu đã chìm sâu trong sắc đỏ, với mức giảm dao động từ 1-2%.

Lúc 16h theo giờ Việt Nam, chỉ số Stoxx 600 của chứng khoán châu Âu giảm hơn 1,7%; DAX của chứng khoán Đức sụt hơn 2%; FTSE của thị trường Anh trượt hơn 1% và CAC của Pháp “bốc hơi” 1,8%.

Trước đó, hầu hết các thị trường chứng khoán chính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đóng cửa trong trạng thái giảm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm gần 1,4%; Nifty 50 của Ấn Độ sụt 1,6% và Hang Seng của Hồng Kông giảm hơn 2,1%.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản giảm gần 1,7%.

Cổ phiếu các công ty khai mỏ vàng và cổ phiếu dầu khí tăng giúp cho chỉ số S&P/ASX 200 của chứng khoán Australia trở thành một ngoại lệ trong xu hướng giảm của thị trường khu vực, chốt phiên với mức tăng nhẹ.

Dẫn đầu phiên giảm này của chứng khoán châu Á là cổ phiếu hàng không, khi xung đột quân sự dẫn tới tình trạng gián đoạn không phận và đóng cửa nhiều sân bay ở Trung Đông. Nhà đầu tư lo ngại giá nhiên liệu tăng và tình trạng đảo lộn lịch bay sẽ gây tác động tiêu cực tới tình hình kinh doanh của các hãng hàng không.

Cổ phiếu các hãng bay Singapore Airlines, All Nippon Airways và Japan Airlines đồng loạt giảm hơn 5% khi đóng cửa. Cổ phiếu Qantas Airways và Eva Air cùng giảm hơn 4%.

Trái lại, cổ phiếu năng lượng đồng loạt tăng đã tạo ra một lực đỡ cho thị trường. Các cổ phiếu năng lượng tăng giá điển hình trong phiên này có Woodside Energy của Australia và Inpex của Nhật Bản, đều có mức tăng 5%. Cổ phiếu tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc CNOOC niêm yết tại Hồng Kông tăng hơn 3%.

Cổ phiếu quốc phòng là một nhóm khác giữ vai trò trụ đỡ cho các thị trường ở châu Á và châu Âu trong phiên này. Tại châu Âu, các cổ phiếu quốc phòng tăng giá mạnh nhất phải kể đến là Avio tăng 8,4%, BAE Systems tăng 6,8%, Saab tăng 7%...

Xung đột quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran đã bước sang ngày thứ ba và đang có những dấu hiệu căng thẳng hơn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, quan chức an ninh quốc gia hàng đầu Iran Ali Larijani khẳng định nước này “sẽ không đàm phán với Mỹ”. Ông Larijani, một trong những nhân vật quyền lực nhất Iran, đã đưa ra bình luận trên để phản hồi trước các thông tin truyền thông cho rằng Tehran đã tiếp cận Mỹ qua các kênh trung gian để đề nghị nối lại đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump nói rằng xung đột có thể kéo dài trong 4 tuần.

Saudi Aramco, tập đoàn dầu lửa quốc doanh của Saudi Arabia và là doanh nghiệp năng lượng lớn nhất ở Vùng Vịnh, cho biết một trong những nhà máy lọc dầu của tập đoàn đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran. Vụ tấn công gây ra một đám cháy nhỏ và đám cháy đã được khống chế.

Xung đột bùng nổ vào ngày 28/2 sau khi Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán hạt nhân thứ ba ở Geneva, Thụy Sỹ mà không mang lại kết quả nào. Các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã gây ra cái chết của đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, ngay trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột, kéo theo các cuộc tấn công trả đũa quyết liệt từ Tehran.

Lo ngại về khả năng Iran trả đũa bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz đang đẩy giá dầu thô tăng mạnh.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London có lúc tăng khoảng 10% vào chiều nay theo giờ Việt Nam, vượt mốc 82 USD/thùng. Giá dầu WTI có lúc tăng hơn 8%, đạt gần 73 USD/thùng.

Giá các tài sản an toàn đồng loạt đi lên, cho thấy các nhà đầu tư đang đi tìm các “hầm trú ẩn” trong bối cảnh bất định tăng cao.

Lúc hơn 16h chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng khoảng 2,2%, đạt gần 5.400 USD/oz. Trước đó, có lúc giá vàng lên gần 5.420 USD/oz.

Giá bạc cùng thời điểm tăng hơn 1,6%, đạt hơn 95 USD/oz. Trước đó, giá bạc có lúc vượt mốc 100 USD/oz.

Đồng USD cũng đang phát huy mạnh vai trò một kênh đầu tư an toàn. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,65%, đạt hơn 98,2 điểm.

Đồng yên Nhật Bản vững giá so với USD, giao dịch quanh ngưỡng 155,9 yên đổi 1 USD.

Đồng franc Thụy Sỹ tăng giá so với cả USD và euro, với USD giảm 0,3% so với franc và euro giảm giá 0,6% so với franc.

Trên thị trường Mỹ, các chỉ số chứng khoán tương lai đang báo hiệu một phiên giảm điểm vào đêm nay. Lúc hơn 16h chiều nay theo giờ Việt Nam, Dow Jones tương lai giảm 1,2%; S&P 500 tương lai giảm 1,1%; và Nasdaq tương lai giảm gần 1,5%.

chứng khoán giá dầu giá USD giá vàng Iran thế giới

Xung đột ở Iran

