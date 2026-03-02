Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip

Tính đến tháng 2, xuất khẩu của Hàn Quốc đã có 9 tháng liên tiếp tăng trưởng, bất chấp những thách thức do thuế quan gây ra...

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 2 vừa qua tăng trưởng mạnh dù số ngày làm việc giảm do kỳ nghỉ đón năm mới âm lịch. Nhu cầu lớn đối với các sản phẩm con chip giữ vai trò là động lực chính cho sự tăng trưởng này.

Theo số liệu do Bộ Thương mại Hàn Quốc công bố vào ngày 1/3, kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng 29% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 67,45 tỷ USD, sau khi tăng 34% trong tháng 1. Mức tăng này vượt xa dự báo trước đó của giới phân tích là tăng 26%, dù kỳ nghỉ Tết âm lịch khiến số ngày làm việc ở Hàn Quốc trong tháng 2 giảm đi ba ngày.

Nhu cầu của các thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm con chip của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đạt mức kỷ lục trong tháng 2. So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu chip của Hàn Quốc tăng gấp hơn 2 lần, đạt 25,16 tỷ USD. Sự bứt phá của xuất khẩu chip giúp bù đắp lại tình trạng suy giảm ở các mặt hàng gồm ô tô, hóa dầu và thép.

Nhập khẩu tăng 7,5% so với cùng kỳ 2025, đạt 51,94 tỷ USD. Thặng dư thương mại đạt 15,51 tỷ USD, cao gần gấp đôi mức thặng dư 8,72 tỷ USD đạt được trong tháng 1.

Hầu hết các nhà phân tích dự báo nền kinh tế Hàn Quốc - đất nước của những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới như Samsung Electronics và SK Hynix - sẽ tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ nhờ vào xuất khẩu chip trong năm nay, trong bối cảnh nhu cầu chip toàn cầu duy trì ở mức cao do làn sóng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang hai thị trường Mỹ và Trung Quốc trong tháng 2 ghi nhận mức tăng tương ứng 30% và 34%.

Tính đến tháng 2, xuất khẩu của Hàn Quốc đã có 9 tháng liên tiếp tăng trưởng, bất chấp những thách thức do thuế quan gây ra. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp xuất khẩu con chip của nước này đạt trên 20 tỷ USD.

Với xuất khẩu duy trì tăng trưởng mạnh và lạm phát ổn định, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) có thêm thời gian để tiếp tục đánh giá những mối rủi ro đối với ổn định tài chính. Hôm thứ Năm tuần trước, cơ quan này giữ nguyên lãi suất ở mức 2,5% và phát tín hiệu sẽ không có động thái lãi suất nào trong 6 tháng tới.

Ngoài ra, BOK nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026 lên 2% từ mức dự báo tăng 1,8% đưa ra trước đó.

Sau cuộc họp của BOK, tỷ giá đồng won Hàn Quốc so với USD tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái, đạt 1.420 won đổi 1 USD.

Triển vọng khả quan của kinh tế Hàn Quốc cho thấy sức trụ vững trước áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ, nhất là đối với những ngành công nghiệp chủ chốt của nước này như ô tô và thép.

Phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, chỉ số Kospi tuần vừa rồi lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 6.00 điểm. Trong vòng 1 năm trở lại đây, chỉ số này tăng gấp đôi, trở thành chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới.