Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip

Điệp Vũ

02/03/2026, 13:54

Tính đến tháng 2, xuất khẩu của Hàn Quốc đã có 9 tháng liên tiếp tăng trưởng, bất chấp những thách thức do thuế quan gây ra...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 2 vừa qua tăng trưởng mạnh dù số ngày làm việc giảm do kỳ nghỉ đón năm mới âm lịch. Nhu cầu lớn đối với các sản phẩm con chip giữ vai trò là động lực chính cho sự tăng trưởng này.

Theo số liệu do Bộ Thương mại Hàn Quốc công bố vào ngày 1/3, kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng 29% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 67,45 tỷ USD, sau khi tăng 34% trong tháng 1. Mức tăng này vượt xa dự báo trước đó của giới phân tích là tăng 26%, dù kỳ nghỉ Tết âm lịch khiến số ngày làm việc ở Hàn Quốc trong tháng 2 giảm đi ba ngày.

Nhu cầu của các thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm con chip của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đạt mức kỷ lục trong tháng 2. So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu chip của Hàn Quốc tăng gấp hơn 2 lần, đạt 25,16 tỷ USD. Sự bứt phá của xuất khẩu chip giúp bù đắp lại tình trạng suy giảm ở các mặt hàng gồm ô tô, hóa dầu và thép.

Nhập khẩu tăng 7,5% so với cùng kỳ 2025, đạt 51,94 tỷ USD. Thặng dư thương mại đạt 15,51 tỷ USD, cao gần gấp đôi mức thặng dư 8,72 tỷ USD đạt được trong tháng 1.

Hầu hết các nhà phân tích dự báo nền kinh tế Hàn Quốc - đất nước của những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới như Samsung Electronics và SK Hynix - sẽ tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ nhờ vào xuất khẩu chip trong năm nay, trong bối cảnh nhu cầu chip toàn cầu duy trì ở mức cao do làn sóng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang hai thị trường Mỹ và Trung Quốc trong tháng 2 ghi nhận mức tăng tương ứng 30% và 34%.

Tính đến tháng 2, xuất khẩu của Hàn Quốc đã có 9 tháng liên tiếp tăng trưởng, bất chấp những thách thức do thuế quan gây ra. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp xuất khẩu con chip của nước này đạt trên 20 tỷ USD.

Với xuất khẩu duy trì tăng trưởng mạnh và lạm phát ổn định, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) có thêm thời gian để tiếp tục đánh giá những mối rủi ro đối với ổn định tài chính. Hôm thứ Năm tuần trước, cơ quan này giữ nguyên lãi suất ở mức 2,5% và phát tín hiệu sẽ không có động thái lãi suất nào trong 6 tháng tới.

Ngoài ra, BOK nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026 lên 2% từ mức dự báo tăng 1,8% đưa ra trước đó.

Sau cuộc họp của BOK, tỷ giá đồng won Hàn Quốc so với USD tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái, đạt 1.420 won đổi 1 USD.

Triển vọng khả quan của kinh tế Hàn Quốc cho thấy sức trụ vững trước áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ, nhất là đối với những ngành công nghiệp chủ chốt của nước này như ô tô và thép.

Phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, chỉ số Kospi tuần vừa rồi lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 6.00 điểm. Trong vòng 1 năm trở lại đây, chỉ số này tăng gấp đôi, trở thành chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới.

Tỷ suất sinh của Hàn Quốc tăng hai năm liên tiếp

07:00, 26/02/2026

Tỷ suất sinh của Hàn Quốc tăng hai năm liên tiếp

Bị Tổng thống Trump dọa tăng thuế quan, Hàn Quốc gấp rút thông qua dự luật đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

10:44, 28/01/2026

Bị Tổng thống Trump dọa tăng thuế quan, Hàn Quốc gấp rút thông qua dự luật đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

Xuất khẩu của Nhật Bản tăng trưởng mạnh nhất hơn 3 năm

08:44, 18/02/2026

Xuất khẩu của Nhật Bản tăng trưởng mạnh nhất hơn 3 năm

Từ khóa:

Hàn Quốc thế giới xuất khẩu

Đọc thêm

Bất định leo thang gây thêm áp lực với thị trường tiền số?

Bất định leo thang gây thêm áp lực với thị trường tiền số?

Giới giao dịch tiền số đang dò tìm vùng đáy sau khi đà phục hồi trong ngày Chủ nhật (1/3) khá hạn chế. Điều đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước diễn biến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran...

Nhiều sân bay bị Iran tấn công, hàng không Trung Đông tê liệt

Nhiều sân bay bị Iran tấn công, hàng không Trung Đông tê liệt

Cuối tuần qua, Iran đã liên tiếp tấn công nhằm vào sân bay của một số nước láng giềng Arab sau khi mở chiến dịch trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel...

Xung đột ở Iran có thể ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế thế giới?

Xung đột ở Iran có thể ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế thế giới?

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Isarel với Iran đang đặt nền kinh tế thế giới trước một mối nguy mới...

UAE tạm ngừng giao dịch chứng khoán trong 2 ngày vì xung đột Iran

UAE tạm ngừng giao dịch chứng khoán trong 2 ngày vì xung đột Iran

Trong bối cảnh xung đột trong khu vực leo thang, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã quyết định đóng cửa hai thị trường tài chính lớn là Sở Giao dịch Chứng khoán Abu Dhabi (ADX) và Thị trường Tài chính Dubai (DFM) trong hai ngày 2/3 và 3/3...

Lo ngại xung đột Iran lan rộng, nhiều nước kêu gọi nối lại đàm phán

Lo ngại xung đột Iran lan rộng, nhiều nước kêu gọi nối lại đàm phán

Trong bối cảnh chiến sự tại Iran leo thang, làm gia tăng lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực, nhiều quốc gia trên thế giới đã kêu gọi các bên sớm nối lại đàm phán...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tạm dừng đưa lao động Việt Nam sang Trung Đông

Dân sinh

2

Ngân hàng di động tại Việt Nam: Mở rộng tiện ích gắn với an toàn, bảo mật

Tài chính

3

Phát triển trồng trọt phát thải thấp, sản xuất theo chuỗi giá trị tuần hoàn

Chuyển động xanh

4

Xung đột Mỹ – Israel – Iran: Cục Xuất nhập khẩu khuyến nghị khẩn doanh nghiệp Việt chủ động ứng phó

Xuất nhập khẩu

5

Bệnh hiếm đòi hỏi cách tiếp cận bài bản, dài hạn và nhân văn

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy