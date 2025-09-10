Chứng khoán Mỹ đồng loạt lập kỷ lục bất chấp số liệu việc làm xấu, giá dầu tăng sau tin Qatar

Cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (9/9), khi nhà đầu tư tạm gác sang bên mối lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ sau một báo cáo việc làm ảm đạm nữa...

Giá dầu thô tăng sau khi quân đội Israel tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công vào bộ phận đầu não của phiến quân Hamas ở Qatar.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,27%, đạt 6.512,61 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,37%, đạt 21.879,49 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 196,39 điểm, tương đương tăng 0,43%, đạt 45.711,34 điểm.

Đây là mức điểm đóng cửa cao chưa từng thấy của cả ba chỉ số. Nasdaq còn lập thêm một kỷ lục nội phiên nữa trong phiên này.

Mối lo về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng thêm vào ngày thứ Ba, khi Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cập nhật số liệu việc làm của kỳ 12 tháng tính đến hết tháng 3 năm nay. Theo báo cáo này này, số lượng việc làm mới trong nền kinh tế Mỹ trong vòng 1 năm đó đã giảm đi 911.000 công việc so với lần công bố đầu tiên. Đây là sự điều chỉnh giảm lớn, nằm ngoài tầm dự báo của giới phân tích ở Phố Wall, đồng thời cũng là mức điều chỉnh giảm lớn nhất kể từ năm 2002.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, CEO Jamie Dimon của ngân hàng JPMorgan Chase nhận định: “Tôi cho rằng nền kinh tế đang yếu đi. Nhưng tôi không chắc là nền kinh tế đang trượt vào suy thoái hay chỉ đang suy yếu”.

Báo cáo mới nhất từ BLS dường như không có nhiều ảnh hưởng tới diễn biến thị trường phiên này, vì nhà đầu tư nhấn mạnh việc đây là số liệu của 6 tháng trước. Dù vậy, báo cáo này có thể gia tăng sức ép đòi hỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn trong năm nay.

“Bức tranh việc làm tiếp tục xấu đi, và dù có thể mở rộng cánh cửa hơn để Fed hạ lãi suất trong mùa thu này, thực tế đó cũng có thể đặt ra trở ngại đối với xu hướng tăng điểm gần đây của thị trường”, Giám đốc đầu tư Chris Zaccarelli của công ty Northlight Asset Management nhận định với CNBC.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 100% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới. Trong đó, khả năng lãi suất giảm 0,25 điểm phần trăm là 90%, và khả năng lãi suất giảm 0,5 điểm phần trăm là 10%.

Tuần này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ tập trung vào hai báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, gồm báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) công bố vào ngày thứ Tư và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào ngày thứ Năm. Những điểm dữ liệu này có thể chi phối quyết định của Fed trong cuộc họp sắp diễn ra.

Tuần trước, số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 8 xấu hơn nhiều so với dự báo đã củng cố khả năng Fed hạ lãi suất, nhưng nếu lạm phát tăng tốc, khả năng Fed hạ lãi suất có thể giảm đi.

“Nếu báo cáo CPI cho thấy xu hướng lạm phát xấu đi, thị trường sẽ bắt đầu lo về khả năng nền kinh tế rơi vào tình trạng đình lạm. Thị trường giá lên năm nay đang cực kỳ vững vàng, nhưng có thể chúng ta đang tiến gần tới một cuộc thử thách thực sự”, ông Zaccarelli nhận xét

Năm nay, S&P 500 đã tăng 11%, Nasdaq tăng 13% và Dow Jones tăng 7,8%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,37 USD/thùng, tương đương tăng 0,6%, đóng cửa ở mức 66,39 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,37 USD/thùng, tương đương tăng 0,6%, chốt ở 62,63 USD/thùng.

Giá cả hai loại dầu đều tăng khoảng 2% sau khi Israel công bố vụ tấn công vào bộ phận lãnh đạo của Hamas ở thủ đô Doha của Qatar. Cuộc tấn công này là sự mở rộng các hành động quân sự của Israel ở Trung Đông.

Tuy nhiên, mức tăng của giá dầu thu hẹp sau khi Mỹ trấn an Qatar rằng sẽ không xảy ra một vụ việc tương tự nào khác trên lãnh thổ nước này - hãng tin Reuters cho biết.

“Cả Mỹ và Qatar đều đã làm rõ rằng họ không muốn căng thẳng leo thang… Hiện tại, phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu đang giảm xuống thay vì tăng”, trưởng phân tích địa chính trị Jorge Leon của công ty Rystad Energy nhận xét.

Những ngày gần đây, giá dầu được hỗ trợ bởi mối lo rằng Mỹ và châu Âu có thể áp các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với Nga nhằm gây áp lực buộc nước này chấm dứt chiến tranh với Ukraine. Tuy nhiên, giá dầu cũng đương đầu với áp lực giảm vì mối lo thế giới đang bước vào một thời kỳ thừa dầu.

Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ ngày 9/9 dự báo giá dầu thô toàn cầu sẽ chịu áp lực giảm lớn trong những tháng sắp tới do lượng dầu tồn trữ tăng - một dấu hiệu của nhu cầu tiêu thụ yếu đi.