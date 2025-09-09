Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trước thềm báo cáo CPI

Nhà đầu tư đang chờ hai báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này để có một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/9), với chỉ số Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục, trong bối cảnh nhà đầu tư bước vào một tuần có nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố bao gồm hai báo cáo lạm phát. Giá dầu thô tăng nhẹ dù liên minh OPEC+ mới công bố quyết định tăng thêm sản lượng vào cuối tuần vừa rồi.

Lúc đóng cửa, Nasdaq tăng 0,45%, đạt 21.798,7 điểm. Đây là mức điểm chốt phiên cao chưa từng có của chỉ số. Ngoài ra, Nasdaq cũng thiết lập một kỷ lục nội phiên trong phiên đầu tuần.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,21%, đạt 6.945,15 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 114,09 điểm, tương đương tăng 0,25%, đạt 45.514,95 điểm.

Các cổ phiếu chip và cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn giữ vai trò trụ cột trong phiên tăng này. Broadcom tăng 3%, Nvidia tăng xấp xỉ 1%, Amazon tăng hơn 1,5%, Microsoft tăng gần 0,7%...

“Đang tiếp tục có một đà rất mạnh về chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) và xây dựng hạ tầng AI, và những hoạt động này không chỉ tập trung vào nhóm Magnificent 7”, chiến lược gia Ross Mayfield của công ty Baird Private Wealth Management nhận xét với hãng tin CNBC. Ông nói rằng cổ phiếu công nghệ nói chung đang tăng rất tốt và xu hướng tăng này có phạm vi rộng thay vì chỉ tập trung vào một số ít cổ phiếu.

Nhà đầu tư đang chờ hai báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này để có một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố vào hôm thứ Sáu vừa rồi cho thấy thị trường lao động đang suy yếu. Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 8 vào ngày thứ Tư tuần này, tiếp đến là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày thứ Năm.

Báo cáo việc làm ảm đạm đã củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp vào trung tuần tháng này. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 100% Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, trong đó khả năng giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm là 90% và khả năng giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm là 10%.

“Tâm điểm chú ý tiếp theo của thị trường là Fed có giảm lãi suất vào thứ Tư tuần tới hay không. Thị trường đang tham lam. Nhà đầu tư đã tin chắc là Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Bây giờ, nếu ai đó mua cổ phiếu vì kỳ vọng mức giảm 0,5 điểm phần trăm, tôi cho rằng họ nên thận trọng vì sẽ không có mức giảm đó đâu”, CEO Jake Dollarhide của công ty Longbow Asset Management nhận xét với hãng tin Reuters.

Một số ngân hàng đã tiến hành điều chỉnh dự báo về việc Fed hạ lãi suất. Barclays dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 3 lần trong năm nay, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm, từ dự báo giảm 2 lần trước đó. Standard Chartered dự báo mức giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, gấp đôi so với dự báo trước.

Ông Mayfield cho rằng thị trường đang thiếu chất xúc tác để có sự bứt phá mạnh mẽ hơn và đứng trước khả năng tụt dốc chậm vì giá cổ phiếu đang cao kỷ lục và tháng 9 thường là tháng ảm đạm nhất trong năm của chứng khoán Mỹ. “Thị trường sẽ trong trạng thái chờ đợi báo cáo CPI trừ phi có một sự kiện nào đó liên quan tới thuế quan hay thương mại”, ông nói.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,52 USD/thùng, tương đương tăng 0,79%, đóng cửa ở mức 66,02 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,39 USD/thùng, tương đương tăng 0,63%, đóng cửa ở mức 62,26 USD/thùng.

Tại cuộc họp sản lượng vào ngày Chủ nhật, một nhóm 8 thành viên thuộc OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga, quyết định tiếp tục tăng sản lượng từ tháng 10. Tuy nhiên, mức tăng sản lượng tháng 10 mà nhóm này đưa ra là 137.000 thùng/ngày, ít hơn nhiều so với mức tăng khoảng 555.000 thùng/ngày của tháng 9 và tháng 8, và mức tăng 411.000 thùng/ngày của tháng 7 và tháng 6.

Tuần trước, giá dầu giảm hơn 3% vì lo ngại OPEC+ bơm thêm dầu.

“Thị trường đã bán dầu trước khi OPEC+ công bố quyết định tăng sản lượng. Ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến một hành động ‘bán theo tin đồn, mua theo tin tức’ kinh điển”, chiến lược gia Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhận xét với Reuters.

Ngoài ra, mối lo về sự thắt chặt của nguồn cung dầu từ Nga do Mỹ có thể áp thêm các biện pháp trừng phạt mới lên Nga cũng hỗ trợ giá dầu trong phiên đầu tuần. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump nói ông sẵn sàng áp các biện pháp trừng phạt giai đoạn hai đối với Nga trong bối cảnh cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine gần như dậm chân tại chỗ.

Trong một báo cáo công bố vào cuối tuần, ngân hàng Goldman Sachs tiếp tục dự báo thế giới sẽ thừa dầu trong năm 2026 và giá dầu Brent và WTI năm 2026 sẽ bình quân ở mức tương ứng 56 USD/thùng và 52 USD/thùng.