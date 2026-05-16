Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh vì cổ phiếu công nghệ bị bán, giá dầu leo thang

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (15/5), khi cổ phiếu công nghệ bị xả hàng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung kết thúc mà không có một kết quả đột phá nào. Trong khi đó, tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz tiếp tục đẩy giá dầu thô tăng cao, gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 mất 1,24%, còn 7.048,5 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 1,54%, cnf 26.225,14 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 537,29 điểm, tương đương giảm 1,07%, còn 49.526,17 điểm.

Phiên này chứng kiến nhiều nhà đầu tư chốt lời cổ phiếu công nghệ sau những phiên tăng mạnh của nhóm này trong thời gian gần đây. Các cổ phiếu chip la liệt giảm sâu như Intel giảm hơn 6%; AMD và Micron ghi nhận mức giảm tương ứng 5,7% và 6,6%; Nvidia giảm 4,4%.

“Nhóm này đã tăng rất không bền vững trong những tuần gần đây và vẫn còn dễ bị tổn thương trước các hoạt động chốt lời, cho dù các tin tức có như thế nào”, nhà quản lý quỹ Adam Crisafulli của công ty Vital Knowledge nhận định với hãng tin CNBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 15/5 đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc hai ngày mà không đạt được kết quả lớn nào trong các cuộc thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về các vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ song phương, bao gồm vấn đề Iran.

Trong một cuộc trao đổi với kênh Fox News vào cùng ngày, ông Trump nói ông đang mất kiên nhẫn với Iran. “Tôi sẽ không kiên nhẫn thêm nữa. Họ nên đi tới một thỏa thuận”, ông Trump nói khi được hỏi về Iran.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao tháng 7/2026 tại thị trường London tăng hơn 3%, đạt 109,26 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 6 tại New York tăng hơn 4%, đóng cửa ở mức 105,42 USD/thùng.

Giá dầu tăng cao đang làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, theo đó đẩy cao kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Phản ánh kỳ vọng này, trái phiếu chính phủ bị bán mạnh trên toàn cầu trong phiên ngày thứ Sáu, dẫn tới lợi suất tăng cao.

Phiên này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 14 điểm cơ bản, lên mức 4,595%, gần mức cao nhất 1 năm. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm nhảy gần 11 điểm cơ bản, lên mức 5,121%, cao nhất kể từ tháng 5/2025 và gần mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Lợi suất trái phiếu tăng mạnh cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cổ phiếu bị bán tháo.

Theo giới phân tích, nhà đầu tư đã thất vọng sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung kết thúc mà không có thỏa thuận lớn nào được công bố. Theo thông tin từ Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được mở cửa, Tuy nhiên, tin tức về các kết quả của cuộc gặp, chẳng hạn đơn hàng mua 200 máy bay Boeing, đều thấp hơn kỳ vọng - ông Crisafulli nhấn mạnh.

Cổ phiếu Boeing giảm thêm 3,8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi giảm gần 5% trong phiên ngày hôm trước.

Trước phiên giảm này, thị trường đã tăng mạnh trong phiên ngày thứ Năm, với S&P 500 và Nasdaq đồng loạt lập kỷ lục mới còn Dow Jones lấy lại mốc 50.000 điểm.

Thời gian gần đây, chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục nhờ động lực từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo. Nhà quản lý quỹ Jed Ellerbroek tin rằng tâm lý của nhà đầu tư ở Phố Wall “nói chung vẫn còn rất lạc quan”, xu hướng tăng điểm hiện chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu công nghệ, nên một đợt điều chỉnh có thể dễ dàng xảy ra.

“Cổ phiếu công nghệ không thể dẫn dắt thị trường mãi. Việc chỉ có một nhóm cổ phiếu kéo thị trường đi lên sẽ mang tính rủi ro lớn hơn nhiều so với việc có nhiều nhóm giữ vai trò như vậy”, ông nói.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Phát biểu vào ngày thứ Sáu, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói Iran “không tin” vào Mỹ và chỉ muốn đàm phán nếu Washington thực sự nghiêm túc. Ông cũng nói Iran sẵn sàng quay trở lại trạng thái chiến đấu, đồng thời cũng chuẩn bị cho các giải pháp ngoại giao.

“Giọng điệu giữa Mỹ và Iran lại đang trở nên căng thẳng. Dù lệnh ngừng bắn duy trì, hy vọng về việc eo biển Hormuz sớm mở cửa trở lại đã tắt”, các nhà phân tích của ngân hàng Commerzbank nhận xét.

Trong bối cảnh đó, lượng dầu dự trữ của thế giới đang giảm nhanh.

“Thế giới đang tiêu thụ dầu dự trữ ở tốc độ kỷ lục. Dù việc xả dự trữ chiến lược và cắt giảm nhu cầu tiêu thụ dầu đã giúp ngăn chặn sự hỗn loạn tức thì, dư địa cho phép sai lầm đang giảm nhanh chóng. Tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài đồng nghĩa thị trường dầu vật chất thắt chặt hơn, có thể dẫn tới thiếu hụt các sản phẩm tinh chế, đẩy cao áp lực giá cả trong những tuần và tháng tới”, nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận xét trong một báo cáo.