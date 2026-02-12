Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau báo cáo việc làm, giá dầu đi lên

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (11/2), khi số liệu việc làm tốt hơn kỳ vọng không đủ để mang lại sự hưng phấn mới cho nhà đầu tư...

Giá dầu thô tăng khoảng 1% do thị trường còn lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones 66,74 điểm, tương đương giảm 0,13%, còn 50.121,4 điểm. Phiên giảm này khiến Dow Jones đứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp, cũng là 3 phiên mà chỉ số blue-chip liên tục lập kỷ lục mới.

Chỉ số S&P 500 giảm chưa đầy 1 điểm, còn 6.941,47 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,16%, còn 23.066,47 điểm.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS), khu vực phi nông nghiệp của nước này có 130.000 công việc mới trong tháng 1, vượt xa con số dự báo 55.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,3%, thấp hơn mức dự báo là 4,4%.

Mức tăng trưởng việc làm tháng 1 là mạnh nhất trong hơn 1 năm trở lại đây, nhưng sự tăng trưởng đó vẫn chỉ tập trung trong một số ít lĩnh vực. Đặc biệt, các lĩnh vực liên quan tới chăm sóc sức khỏe có tới 124.000 công việc mới.

Ngoài ra, số liệu cập nhật cho thấy trong cả năm 2025, mức tăng trưởng việc làm bình quân hàng tháng chỉ đạt 15.000 công việc.

“Báo cáo việc làm lần này nhìn chung là một dấu hiệu tốt, nhưng thị trường lao động vẫn chưa thoát khỏi tình trạng suy yếu. ‘Đang đi đúng hướng’ có lẽ là một cách miêu tả tốt hơn về thị trường lao động hiện nay. Tỷ lệ thất nghiệp đã có sự cải thiện, nhưng vẫn có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường này đang còn ảm đạm. Vẫn còn một chặng đường dài phải đi để thị trường lao động trở nên vững chắc”, Giám đốc đầu tư Rick Wedell của công ty RFG Advisory nhận xét với hãng tin CNBC.

Ngay sau khi báo cáo việc làm được công bố, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng khá mạnh do nhà đầu lạc quan rằng nền kinh tế Mỹ duy trì nhịp tăng trưởng vững. Ở đỉnh của phiên, Dow Jones tăng 0,6%, S&P 500 tăng 0,7% và Nasdaq tăng 0,9%.

Tuy nhiên, các chỉ số nhanh chóng đảo chiều và chuyển sang trạng thái giảm khi nhà đầu tư bắt đầu nhận thấy rằng sự cải thiện của thị trường việc làm sẽ giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có dư địa để giữ nguyên lãi suất trong lúc tiếp tục đánh giá tình hình lạm phát.

“Fed sẽ dựa trên dữ liệu việc làm này khi đưa ra quyết định lãi suất vào tháng tới. Với lập trường ‘chờ xem’ dựa vào số liệu kinh tế, báo cáo này chắc chắn sẽ tạo cơ sở cho một quyết định giữ nguyên lãi suất”, nhà quản lý danh mục Brad Smith của công ty Janus Henderson Investors nhận xét với Reuters.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,6 USD/thùng, tương đương tăng 0,87%, chốt ở mức 69,4 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,67 USD/thùng, tương đương tăng 1,05%, chốt ở mức 64,63 USD/thùng.

“Giá dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cũng như các cuộc đàm phán ngắt quãng và dường như khó mang lại một kết quả nào đó giữa hai bên”, Chủ tịch Andrew Lipow của công ty tư vấn Lipow Oil Associates nhận xét.

Ngày thứ Tư, Tổng thống Trump cho biết chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra trong cuộc gặp cùng ngày giữa ông với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhưng đàm phán nhằm đạt một thỏa thuận với Iran sẽ tiếp tục diễn ra.

Hôm thứ Ba, ông Trump tuyên bố đang cân nhắc điều thêm một hàng không mẫu hạm nữa tới Trung Đông nếu Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận. Tuyên bố này được đưa ra trong lúc hai bên đang chuẩn bị nối lại đàm phán sau vòng đàm phán ở Oman vào tuần trước.

“Dù hai bên vẫn đưa ra những tuyên bố mang tính cảnh báo, ít nhất cho tới thời điểm này, chưa có dấu hiệu leo thang căng thẳng nào mới. Và Tổng thống Mỹ dường như vẫn tin rằng Iran muốn đạt một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ”, nhà phân tích Tamas Varga của công ty PMV Oil Associates nhận định.

Mức tăng của giá dầu trong phiên này bị hạn chế bởi báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dầu thô tồn trữ của Mỹ tăng mạnh trong tuần qua, với mức tăng 8,5 triệu thùng, đạt 428,8 triệu thùng. Mức tăng này vượt xa dự báo mà các nhà phân tích đưa ra là tăng 793.000 thùng.